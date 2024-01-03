Может ли человек под наркозом чувствовать боль?

Многие люди, которым предстоит оперативное вмешательство под наркозом, боятся почувствовать боль. В медицинской практике действительно существует феномен, когда пациент просыпается во время операции. Он может ощущать неприятные чувства, не имея возможности сообщить об этом из-за потери контроля над собственным телом. Называют это состояние «интранакозное пробуждение».

Какова вероятность проснуться во время операции

Феномен интранакозного пробуждения при современном уровне развития медицины случается очень редко. Вероятность проснуться варьируется от 0,008 до 0,2%. Из ста тысяч пациентов с ним сталкивается от 8 до 200 человек. Этому сопутствуют различные факторы.

Опасность пробуждения заключается в вероятности развития сильного эмоционального стресса. Некоторые люди забывают о случившемся, другие навсегда приобретают страх перед операциями.

Основные причины пробуждения и боли

Общая анестезия проводится с использованием нескольких лекарственных препаратов – анестетиков, мышечных релаксантов, анальгетиков. Первые отвечают за погружение человека в сон. Вторые способствуют временному параличу мускулатуры, третьи снимают боль. Современные анестетики не только обеспечивают быстрое засыпание, но и позволяют «стереть» воспоминания. Их вводят в организм человека ингаляционным и неингаляционным способами.

Мышечные релаксанты парализуют сразу всю скелетную мускулатуру. Они не вызывают сонливость, но отбирают возможность шевелиться и говорить. Перед оперативным вмешательством используются сильные наркотические анальгетики. С их помощью купируется боль. Человек не чувствует ни тепла, ни холода. Последние препараты не оказывают воздействие на сознание.

Неправильная дозировка того или иного средства становится основной причиной пробуждения, боли и отсутствия способности предупредить медицинский персонал о своем самочувствии. Но в ходе проведения операции врачи тщательно следят за пациентом. Они могут обнаружить предстоящее пробуждение по показателям на мониторах оборудования, а также по глазам с увеличенными зрачками.

Основные факторы риска

Существует несколько видов релаксантов. В некоторых операциях они не используются. Здесь в случае пробуждения у пациента сохраняется способность двигаться. Наиболее действенными считаются препараты, вводимые внутримышечно. Под воздействием релаксантов о пробуждении свидетельствуют не только открытые глаза и увеличенные зрачки, но и слезотечение, повышенная потливость, скачки давления и пульса.

Пациентам с сердечной недостаточностью, беременным при кесарево и другим пациентам иногда вводится поверхностная анестезия. Она увеличивает риск пробуждения.

Иногда причиной неправильного дозирования препаратов становится вышедшее из строя оборудование. Пробуждение и боль случаются из-за неправильного выбора лекарств.

Индивидуальные физиологические особенности также влияют на качество анестезии. Обычно женщинам необходима большая доза, чем мужчинам. Это обуславливается состоянием и функционированием гормонального фона, способом распределения жировой ткани. Увеличенная дозировка потребуется молодым людям, лицам, страдающим ожирением, курильщикам, больным, принимающим антидепрессанты, алкозависимым.

Как предупредить пробуждение и боль

Опытный анестезиолог подбирает анестезию индивидуально, руководствуясь совокупностью факторов. Сюда входят возраст, пол, привычки, общее состояние здоровья, вес. Чтобы снизить риск возникновения боли или пробуждения, нужно честно ответить на все вопросы, пройти обследование.

Внимательно стоит относиться к выбору медицинского учреждения и по возможности врача. Нужно соблюдать правила подготовки к операции.