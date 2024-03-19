Мотивация: что это такое в психологии, виды, функции, польза и вред

Мотивация это побуждение к активному действию, влияющее на поведение человека и вынуждающее его совершать серию поступков направленных на достижение цели. Как правило в данном состоянии индивид демонстрирует высокую концентрацию, сосредоточенность и тонус. Все возможности организма мобилизуются и бросаются на выполнение поставленной задачи, вероятность успеха кратно возрастает.

Сам термин происходит от латинского слова «movere», что в переводе на русский означает «двигать». Принято считать, что мотивированный человек способен на большее, чем думает он сам и предполагают окружающие. В действительности так и есть.

На практике шансов на победу становится больше, если у тебя есть мотив, потребность, ресурсы и сильное желание. Однако есть один маленький, но при этом крайне значительный нюанс — мотивация это кратковременный импульс, который в случае неудачи уводит в глубокую апатию. Как это устроено и почему так происходит, обсудим сегодня.

Виды мотивации

Для начала давайте вспомним какой бывает мотивация. Сейчас многие курсы и тренинги направлены на то, чтобы вынудить человека активно действовать, продавая эту идею как реальный способ улучшить свою жизнь. К сожалению многие из них не учитывают состояние психики и индивидуальную ситуацию человека, а значит весь процесс превращается в игру с огнём. Мобилизовать ресурсы организма точно получится, но к чему это приведёт, вопрос..

Экстринсивная мотивация

Экстринсивная мотивация это побуждение к действию, основанное на внешних факторах, таких как вознаграждение или окружающая среда. Например, сотрудникам на работе сообщают, что за выполнение плана каждому полагается премия в размере 50% от оклада. Такие обстоятельства приводят к повышению производительности и стремлению к достижению цели.

Либо напротив, за невыполнение плана будет штраф. Тогда индивид вынужден совершать действия направленные на выполнение задачи, чтобы избежать наказания. Здесь очень важно сделать короткое отступление. Мотивация основанная на получении вознаграждения называется положительной. А когда мы ставим человека перед фактом наказания за отсутствие результата, то это уже отрицательная мотивация. Но и та и другая является внешней.

И то и другое приводит к стрессу. Возникает страх упущенной выгоды, при чём в обоих случаях. В первом мы боимся, что у нас не получится и тогда вознаграждения не видать как своих ушей. Во втором вовсе рискуем что-то потерять. Не выполнил план, лишился части зарплаты или был уволен. Согласитесь, такая мотивация несёт больше вреда, чем пользы.

Интринсивная мотивация

Интринсивная мотивация это побуждение к действию на основе внутренних мотивов, потребностей, желаний. На эту тему есть любопытная цитата — самая лучшая мотивация для человека это его личная заинтересованность. Такие поступки совершаются по доброй воле и вам не нужно тратить усилия для контроля, индивид будет выполнять цели потому что сам так хочет.

Однако в данном случае побуждения будет мало. Необходимо добиться того, чтобы человек обладал ресурсами, в противном случае он быстро разочаруется, расстроится, разозлиться. Вспомните как маленькие дети, пытаясь слепить фигурку из песка, начинают гневно разбрасывать игрушки, потому что ничего не получается.

Многие тренинги построены на том, чтобы спровоцировать потребности. Они называют это выходом из зоны комфорта, но в действительности отказ от благ и погружение на дно уровня жизни не мотивирует человека. Если лишить его еды, воды и крыши над головой, бизнес за короткие сроки он не построит. Угодит в стресс, затем фрустрацию, а дальше как повезет. Получится, испытает эйфорию из-за того что выжил, а не получится, то ловите затяжную апатию и хорошо, если не уйдёт в депрессию.

Лев Семёнович Выготский, выдающийся советский психолог, на практике доказал бессмысленность подобной мотивации. Его теория ближайшего развития оказалась в сотни раз эффективнее. Об этом мы писали в статье «что такое зона комфорта и почему из неё не нужно выходить«.

Функции мотивации

И так, для побуждения человека к активным действиям используются различные инструменты. Можно пообещать вознаграждение или сказать, что в противном случае что-то отнимем. Например — помоешь посуду, получишь 100 рублей. Или — если я приду домой, а посуда грязная, отберу телефон и всыплю ремня. Третий вариант — увлечь человека, дать ему базовые знания и навыки, помочь с обучением, показать результаты на личном примере. Как вас мотивировали родители?

В еврейских семьях чаще используют первый вариант, если верить книгам о великих людях, которые я прочитал. Джон Рокфеллер рассказывал, как отец платил ему небольшие деньги за выученные уроки и работу по дому. В России больше популярен второй метод, что к сожалению приводит к мазохистическому типу личности, деятельности «из под палки» и готовности выполнить любое указание, лишь бы по шапке не надавали. Но самым эффективным способом мотивации остаётся теория Льва Семёновича Выготского. Её, кстати, активно практикуют в детских садах и школах Швейцарии.

Нас же больше интересует цель мотивации в принципе. Родители мотивируют детей, дети друг друга, работодатель сотрудника, сотрудник коллегу, муж жену, жена мужа, бизнес клиентов. Мы постоянно побуждаем кого-то, нередко самого себя, к активным действиям, но зачем?! И всегда ли это необходимо?!

Функция активации

Первое, ради чего нужна мотивация, это активация ресурсов организма. Проще говоря желание заставить себя или другого человека что-то делать. В действительности бездействие бывает полезным и в большинстве случаев нам достаточно просто не шевелиться. Привычка наводить суету вызвана стрессом, когда психика сталкиваясь с внешним или внутренним сигналом не понимает как реагировать и на всякий случай делает всё подряд. Здесь мотивировать человека очень легко, но каким будет результат и нужен ли он сейчас вообще, неизвестно. Лучше бы не двигались.

Функция стимуляции

Когда человек уже что-то делает, но находится на пороге отчаяния и собирается сдаться, мотивация необходима для стимуляции активности. Представьте, вы бежите дистанцию на соревнованиях, но дышать всё тяжелее, ноги не слушаются, в глазах темнеет. Устали, сил нет. Подумываете над тем, чтобы сойти с трассы. Как вдруг слышите крики тренера, который подбадривает, сообщает о приближении финиша, уверяет, что вы можете показать хороший результат, осталось совсем чуть-чуть потерпеть.

Чем сильнее стимул (например вы можете занять первое место, побить свой предыдущий рекорд или заслужить премию) тем больше вероятность активации всех имеющихся ресурсов организма. Недостаток у этой функции только один — мы не анализируем важность цели. Очень просто попасть в ситуацию, когда вы мотивированны, имеете стимул и прикладываете максимальные усилия, но сама задача не несёт никакой пользы. Проще говоря вы сделали всё что могли и даже больше, но зачем вам это было нужно не понимаете.

Таргетированная функция

Таргетированная функция является полной противоположностью стимуляции. Здесь мы акцентируем внимание на актуальных потребностях, то есть выполняем задачи имеющие критическую важность в конкретный момент. Возможно вы помните шутку — «Самый целеустремлённый человек это тот, который очень хочет в туалет. Все препятствия кажутся для него несущественными.»

Проблема в том, что искусственно создать триггеры к побуждению не получится, данная функция основана исключительно на истинных потребностях индивида. Убегая от убийцы он способен перепрыгнуть через двухметровый забор, но на следующий день не сможет этого повторить.

Мировоззренческая функция

Что вынуждает людей жертвовать собой, идти на риск, устраивать революции, заступаться за слабых, бросаться на стаю бешеных собак чтобы отбить ребенка? Откуда берётся этот героизм? Зачем Нельсон Мандела боролся за права человека, что привело к 25 годам тюрьмы для него? Что двигало Шаваршем Карапетяном, когда он кинулся спасать людей из тонувшего троллейбуса? В чём заключается фундамент героизма?

Ответ прост — в мировоззренческой функции мотивации. Она базируется на убеждениях индивида, то есть не подвержена внешнему влиянию. Такие люди крайне мотивированны и в особых случаях готовы пожертвовать чем угодно, чтобы сохранить приверженность своим ценностям. Недостаток здесь один — даже если результат не стоит потраченных усилий, человек всё равно будет совершать действия.

Направленческая функция

Применяется в ситуации, когда у человека есть ресурсы и готовность действовать, но нет цели. Например из-за неудовлетворенности своей жизнью индивид генерирует большое количество эмоций гнева, он злится и чувствует в себе силы, но кто является источником проблем не знает. Или боится этого источника. В данном случае психики запускает механизм замещения, то есть ищет доступный объект для слива своего гнева. Это готовый экземпляр, нам не нужно ничего делать, достаточно указать цель и человек приступит к действиям. Вот враг, делай с ним что хочешь, разрешаю.

Второй пример — у человека накопились сбережения, хочется куда-то вложить, но непонятно куда. Мы потом удивляемся, что некто совершил кучу действий и отправил деньги мошенникам, не понимаем откуда мотивация, но на самом деле чтобы побудить человека к подобным действиям не нужно сильно напрягаться. У него есть ресурсы и желание, жулики просто направляют их в нужное русло.

Вместо итога

Мотивация является мощным инструментом для активации и консолидации усилий, она способна заставить человека действовать на пике своей эффективности и для достижения цели может быть ключевым фактором. Однако у неё есть два недостатка, о которых мы забываем.

Первый — цели могут оказаться ложными, навязанными из вне или ошибочными. Тогда индивид приложит максимум усилий в направлении, которое ему не нужно и даже вредит. Второй — мотивация ситуативна, то есть работает на коротком промежутке времени. Ресурсы тратятся избыточно и в какой-то момент естественным образом заканчиваются.

Тогда человек впадает в апатию, организм вынужден переходить в режим экономии, чтобы накопить силы. Если вы мотивируете себя слишком часто и ставите неадекватные задачи, очень скоро наступит фрустрация со всеми вытекающими последствиями.