Морализм: тёмная сторона любителей нравоучений

Морализм это характеристика личности, выражающаяся в стремлении учить других жить, продвигать идеологию нормы, ограничивать окружающих от недопустимых действий. В основе лежит попытка сделать мир справедливым, а условия равными для всех. Одновременно с этим люди, которые по мнению моралиста ещё слишком молоды или глупы, должны соответствовать заданному курсу и принимать правила, навязанные опытными наставниками.

В действительности философия морализма оказалась провальной. Спустя много лет вопросом занялись психологи и выяснили истинные мотивы приверженцев поучать всех вокруг. Тёмная сторона наставников и сторонников нормы оказалась настолько омерзительной, что об этом предпочли много не говорить. Давайте вспомним к каким выводам пришли специалисты.

Морализм как инструмент конкурентной борьбы

Даже в самые зажиточные времена индивид склонен к борьбе за ресурсы. Для достижения поставленных целей ему требуются навыки, знания и таланты. Реализуя всё перечисленное мы становимся обладателем трофеев — денег, комфорта, удовольствия, иных благ. Но что делать, если ни первого ни второго ни третьего недостаточно для получения желаемого, либо потребность не закрывается без наличия чего-то необходимого?

Тогда вам идеально подойдёт запретительная технология. Под видом борьбы за традиционные ценности и мораль можно ограничить всех тех, кто нужными ресурсами обладает. Красивая девушка очевидно имеет преимущество над остальными, потому что её внешность привлекательна для мужчин. Но если позволить ей носить открытую одежду и использовать яркий макияж, то произойдёт сразу два несчастья.

Первое — если вы женщина, то спрос на вас упадёт. Всё внимание будет приковано к этим миниатюрным длинноногим красавицам. Второе — если вы мужчина, то понравившаяся девушка запросто может вам отказать, ведь количество претендентов кратно возрастёт. В результате всем потерявшим свою значимость грозят неприятности.

Морализм становится идеальным инструментом. Но вся трагедия в том, что сам моралист неискренен, нечестен. Он лжёт. Потому что обладая теми же внешними данными, что и осуждаемая девушка, любительница нравоучать с удовольствием воспользовалась бы преимуществом. Но не может и потому яростно желает уровнять свои шансы, ограничить более успешных. В противном случае расскажите мне по каким таким причинам женщины, которые в молодости не лишали себя блуда и с улыбкой на лице сверкали голыми коленками, в старости вдруг стали до безобразия правильными? Поумнели? Ну-ну.

Примеры можно привести и другие, слатшейминг не единственное проявление морализма. Люди имеющие возможность получить определенные блага, но намеренно от них отказывающиеся называются аскетами. И вот в чём их особенность — они не заставляют других делать также. Не критикуют, не осуждают, не подавляют. Не используют запретительную риторику и не нарушают чужих личных границ. Так делают только моралисты, а первую причину вы уже знаете.

Морализм как месть за обиду

Ещё более печальна ситуация, при которой человек может достичь определённых целей, но ему мешают границы в собственной голове. Навязанные убеждения. Кто-то сказал, что так делать категорически запрещено, хотя эти действия не наносят вред окружающим и полностью законны. Например, вы могли бы снимать короткие видео, развлекать зрителей и зарабатывать на этом. Но мама и папа внушили вам мысль о том,что это стыдно. Как дурачок будешь кривляться, тебя засмеют, позор какой!

В результате вы «точно знаете», что это недопустимо, но вокруг находятся люди, которые имеют смелость игнорировать ваши выдуманные запреты. Снимают свои тиктоки и счастливы! Зарабатывают деньги, получают популярность или реализуют свой творческий потенциал. Закрывают какие-то потребности, которые у вас тоже есть, но пойти тем же путём не представляется возможным. Сами для себя построили забор и теперь беситесь.

Морализм становится важной миссией. Если я не достигну, главное чтоб никто не достиг. Я не могу и тебе нельзя! Человек не просто проповедует какую-то идеологию, он буквально вторгается в жизнь окружающих, чтобы запретить различными способами. Насмешки, оскорбления, унижения. Это классические хейтеры. Либо попытка лишить возможностей, изолировать, отнять ресурсы. Это уже синдром высокого мака. Кто счастливее меня, того нужно «срезать».

Если углубиться в психоанализ, то мы увидим обиду, которая является фундаментом негативно окрашенных эмоций. А затем проективную месть, которая направлена не на источник тех навязанных убеждений, а на людей, которые посмели быть свободными и реализовываться невзирая на выдуманные рамки.

Вместо итога

Морализм это всегда результат обиды. Кто-то не может получить желаемое и ненавидит всех кто может. А кто-то мог бы, но у него в голове барьеры. Следовательно гнев направлен на тех, кто свободен от подобных проблем. По итогу получается забавный, хоть и не радостный парадокс.

Нас учат сохранять брак любой ценой люди, которые несчастны в отношениях или вовсе развелись. Нам мешают создавать бизнес люди, которые потерпели поражение или вовсе не обладают компетенцией в этой области. Носить короткие юбки запрещают женщины преклонного возраста или невостребованные мужчины. К девушкам применяют репродуктивное насилие люди, которые никогда не уделяли своим детям должного внимания. И так далее.

И всё это подаётся под видом заботы. Только вот кажется мы начали забывать что такое истинная поддержка. Нужно своим примером показать успех, либо быть хорошим теоретиком, способным рассказать много интересного. Стать лидером какого-то движения. И тогда окружающие придут за советом, захотят повторить ваш путь. И только когда они сами попросят вас поделиться правилами, которые привели к высокому результату, вы можете начать говорить. Всё остальное морализм и популизм. А ваша тёмная сторона нам видна за километр. Уважения вы не получите, только презрение и жалость.