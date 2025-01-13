Миллениалы: поколение людей, родившихся с 1980 по 2000 годы

Миллениалы это люди, родившиеся с 1980 по 2000 год. Также это поколение называют сетевым или просто Y. Их отличает вовлечённость в цифровые технологии, более позднее вступление в брак по сравнению со своими родителями, активное использование пк и смартфонов, разнообразие в выборе досуга. Кроме телевизора миллениалы знают о существовании электронных книг, видеохостингов, музыкальных сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений. Они первые, кто стал больше ценить саморазвитие, предпочитая баланс между работой и своей личной жизнью. Они же первыми озадачились поиском смысла жизни, что обернулось регулярными апатиями. Так кто же это такие и хорошо ли быть миллениалом?

Особенности миллениалов в России

Осознанная часть детства и подростковый период миллениалов пришлись на время перестройки. Советский союз прекратил своё существование, а новая Россия находилась в стадии формирования. Свою роль сыграло и то, что ценности предыдущих поколений потеряли свою значимость, потому что строительство коммунизма закончилось буквально ничем. А капитализм так и не наступил, большинство инициатив были заблокированы, люди оказались не готовы к рыночной экономике, что привело к созданию финансовой пирамиды ГКО на уровне государства. Ближе к нулевым наметилось светлое будущее, которое по большому счёту создавалось уже руками миллинеалов.

Они вкусили запах макдоналдса, высоко оценили Икеа, увидели открытые границы и безграничные возможности. В силу возраста не принимали активного участия в лихих разборках организованной преступности, своими глазами видели быстрый взлёт и такое же быстрое падение мошенников, поэтому были вынуждены сделать ставку на образование и карьеру. Всё это наложило отпечаток, а приход компьютеров и интернета развязал руки, позволив реализовать свои идеи в самых смелых проектах. Практически всё, чем мы сегодня пользуемся, было создано поколением Y. Они, даже если не придумали, то как минимум воплотили в жизнь.

Образование

Согласно исследованию Aquarelle Research 61% миллениалов получили высшее образование. Однако ситуация с дипломами неоднозначная. Предыдущие поколения испытывали трудности с обучением, а последующие не видят в нём смысла, так как корреляция между ВО и хорошим доходом в России невелика. Миллениалы что-то среднее, поэтому 61% из них окончили ВУЗ, но 74% считают, что это никак не помогло им в жизни. Поэтому можно сказать, что прямо сейчас происходит надлом и будущие поколения вряд ли смогут похвастаться такими показателями. Диплом воспринимается как ненужная бумажка.

Комфорт важнее зарплаты

Лозунги из серии «всё во имя выполнения плана!» поколение Y больше не интересуют. Но они также уверены в необходимости создания сильной страны, которая способна влиять на геополитику. С одной стороны их не интересует госкапитализм, при котором всё принадлежит властьимущим, а народ вынужден соответствовать их ожиданиям. С другой полноценного и современного капитализма они тоже никогда не видели, поэтому по привычке ждут участия государства во всех жизненных вопросах. Миллениалы не смогли определиться со своими будущим и поэтому оказались на стыке поколений, своих детей и родителей.

Они выросли в тот самый период, когда всё самое страшное случилось до них. Даже рождённые в 1980 пришли к распаду союза в 12 летнем возрасте, а дефолт встретили вместе с совершеннолетием. Те, кто появился на свет позже, не испытали этих потрясений напрямую. Они были детьми и подростками, на их плечах не лежала ответственность за семью. Поэтому при всей важности денег, миллениалы выбирают комфорт, выводя его в приоритет. Опросы показывают, что от работодателя они ждут условий труда, соблюдения прав и свобод, честности при формировании оклада, возможности карьерного роста и стабильности. Они бы предпочли развиваться в своей профессии и самостоятельно выбирать направление деятельности, отвергая вмешательство государства в эти процессы.

Толерантность и любознательность

Миллениалы имеют возможность видеть мир не только через интернет, но и путешествуя по разным странам. Это провоцирует интерес к другим культурам, позволяет перенимать опыт, что в результате делает поколение Y более толерантными. Их не так просто запугать ужасными папуасами, по крайней мере для этого недостаточно показать сюжет по телевизору. Родившиеся с 1980 по 2000 годы могут получать информацию из разных источников, поэтому прекрасно понимают где реальная опасность, а где выдуманная и навязанная. В результате они более открыты миру, готовы к новому опыту, хотят иметь больше деловых и дружеских связей с представителями других стран.

Онлайн шопинг

Индустрия интернет магазинов и маркетплейсов началась с миллениалов. Исследование МТС в 2024 году показало, что поколение Y лидирует с показателем 21% от общего числа транзакций. На втором месте зумеры (17,9) и поколение Х (16,4). Таким образом вся индустрия онлайн шопинга поднялась на миллениалах, которые по сей день остаются самыми активными потребителями. Эксперты считают, что это обусловлено высокой загруженностью на работе и навыками пользования интернетом. В таком случае естественно намного проще выбрать и заказать доставку товара не выходя из дома или офиса.

Бренд важнее маркетинга

Маркетологи ежегодно проводят опросы и исследования на тему качество товара, приоритетных для покупок. Проще говоря пытаются выяснить на что обращает внимание потребитель. Забавно то, что они регулярно получают один и тот же ответ — бренд важнее всего. Миллениалы хотят покупать у тех, кто вкладывается в развитие компании, имеет хорошую репутацию на рынке, а главное долгие годы удерживает лидирующие позиции. Им не нужна яркая и хайповая реклама, если речь идёт о надёжном производителе. Между известной маркой и неизвестной компанией они выберут первое, даже если технические характеристики второго гораздо выше. Обещать не значит жениться, так что лучше меньше, да лучше.

Культурное времяпрепровождение

Миллениалы, находясь на стыке абсолютно разных поколений, ещё придерживаются привычных видов активности. Посмотреть концерт или кино дома через онлайн кинотеатр могут, но предпочитают выходить в люди. Именно они чаще посещают театры и кино, выставки и спектакли. В опросах представители поколения Y всё чаще отмечают необходимость живого общения, поэтому им хочется сохранить возможность посетить мероприятие физически, а не через интернет.

Финансовое разнообразие

Миллениалам достались травмы предыдущих поколений, которое неоднократно сталкивалось с полной потерей сбережений.Свои деньги они не теряли, но в полной мере прочувствовали боль, пережитую родителями, поэтому всё ещё остаются склонными к консервативным вложениям. Предпочитают банковский вклад, но хорошо знакомы с другими инструментами. Несколько лет назад Тинькофф публиковал данные о целевой аудитории по брокерским счетам и выяснилось, что именно меллениалы лидируют в списке.

А вот с кредитами и управлением личным бюджетом у поколения Y как-то не задалось. Бум выдачи займов пришёлся на самые активные годы их жизни, только вот научить правильно распоряжаться деньгами никто не пожелал. Все пытались воплотить в жизнь американскую мечту, но не учли один простой факт — проценты в России кратно выше. Некоторые угодили в ловушку валютного кредита, когда курс доллара резко вырос и ежемесячный платёж последовал за ним. Меллениалы самые активные потребители и чаще остальных пользуются денежными инструментами, но при этом финансовая грамотность остаётся на невероятно низком уровне. Поэтому лидеры по просроченным платежам тоже они.

Вместо итога

Миллениалы в западных странах отличаются от российских, но разница не столь существенна, как могло показаться. Наша экономика и череда бесконечных кризисов вносят свои коррективы, но развитие интернета и возможность путешествовать нивелируют отличия. Поколение Y больше всех остальных были нацелены на получение образование и приняли перемены с открытым забралом, только вот ресурсов для качественного перестроения в конечном итоге не нашлось. Меллениалы навсегда застряли между своими родителями и детьми. Первых они уже не понимают, вторых не понимают ещё..

Они всю свою жизнь зажаты между телевизором и интернетом, между привычными традициями, передающимися через трансгенерационную травму и полноценной свободой, мерцающей где-то впереди. На их плечи свалилась рыночная экономика и финансовое благополучие нулевых, но предыдущие поколения не объяснили что с этим делать, потому что не знали, а следующие требуют дать право выбирать свой путь, которым никогда не ходили сами меллиниалы. И несмотря на то, что на их жизнь упало не так много травмирующих событий, как на мам и бабушек, страхов у поколения Y оказалось ничуть не меньше.

Но как бы то ни было многие из них уже отмечают своё сороколетие, к которому они пробрались сквозь радости и печали, свободу и ограничения, мечты и жестокую реальность, новые технологии и поведенческие привычки. Все мы стоим на пороге следующего поколения, появившееся на свет с 1997 по 2012 годы. И уже им предстоит решать каким будет наше будущее. Остаётся надеяться, что мы передали им меньше страхов и создали условия для самореализации, чтобы в очередные «90-е» они нашли решение, а при новых «нулевых» не спустили дарованную свободу и благополучие в унитаз. Ведь мы, несмотря на все достижения и успехи, в конечном итоге сделали именно так.