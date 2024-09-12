Микрочитинг: мелкий флирт на грани измены в отношениях

Микрочитинг это действия партнёра, которые не включают в себя половой контакт на стороне или открытое предательство, но при этом сильно раздражают вторую половинку и вынуждают её постоянно находиться в стрессе из-за опасения оказаться «с рогами». Может быть как формой насилия по причине отсутствия уважения, так и обычным дружеским общением, которое неправильно трактуется спутником. Давайте разбираться.

Сам термин образовался из двух слов. Микро в переводе с греческого означает малый, маленький. А cheating с английского переводится как мошенничество, шулерство, обманывать, изменять. Таким образом поступки партнёра, представляющие из себя «незначительное» предательство», решили назвать отдельным термином. Далее разберём что к этому относится.

Примеры и признаки микрочитинга

Особенность в том, что человек делает то, что по вашему мнению является серьёзным доказательством измены, но при этом спутник не брал на себя обязательства по соответствию вашим представлениям о добре и зле. Всё его поведение с одной стороны раздражает и буквально кричит о безразличии к вам, а с другой не может быть однозначно признано нарушением каких-либо договорённостей.

Ставит пароль на телефон. Вроде бы очевидно, что если вам нечего скрывать, то и пароли совершенно не нужны. Если мужчина или женщина прячет смартфон, блокирует экран и скрывает уведомления, то у него очевидно завелась любовница или любовник. Состояние неопределённости самое тяжёлое для психики, поэтому зная о наличии недоступной и неизвестной информации, мозг пытается найти ответы на свои вопросы. Это оборачивается стрессом, скандалами, догадками и домыслами. Он вроде бы изменяет, но с другой стороны фактов пока нет и быть открытой книгой никто не обязан даже в серьёзных отношениях.

Удаляет переписку с некоторыми людьми. Вы можете замечать как ваш партнёр удаляет переписку с противоположным полом или даже друзьями. То, что в ней находилась какая-то неудобная информация, не подвергается сомнению. Но вот что именно, непонятно. Это может быть как любовный диалог, так и планирование событий. Другу мы можем рассказывать об изменах или делиться неудовлетворённостью отношениями.

Но чаще некоторые люди не доверяют интернету и предпочитают удалять все диалоги исключительно в целях безопасности, либо посплетничали о ком-то и решили забыть об этом. Иногда нам рассказывают интимную информацию, связанную например со здоровьем, поэтому сохранять переписку нежелательно. Но вторая половинка точно начнёт что-то подозревать.

Отслеживает чьи-то профили в соцсетях. Очень часто люди заходят на странички бывших, или посещают аккаунты представителей противоположного пола. Значит нравится, не может забыть, хочет завязать коммуникацию. Для многих это четкий сигнал о приближающейся измене, по крайней мере нередко это действие воспринимается как предательство. В действительности причин для подобных поступков великое множество. Иногда человек испытывает ностальгию, читает интересные посты, смотрит фотографии, испытывает любопытство. Далеко не всегда он планирует сближаться с объектом интереса. Но это тоже микрочитинг.

Смещает акцент внимания на других людей. Представители тревожного типа привязанности сталкиваются с этой проблемой регулярно. Выдался выходной, но муж предпочёл провести его с друзьями на охоте. Выбрались на вечеринку, но жена весь вечер проболтала со старыми знакомыми. Валяетесь вечером на диване, а он с кем-то переписывается в интернете. Подобных ситуаций много и вся проблема в том, что кому-то нужно больше присутствия спутника, кому-то меньше. Вторая половинка не способна и не должна становиться единственной во всех сферах жизни, однако некоторым кажется, что происходящее ничто иное как микрочитинг.

Стиль одежды на выход. Подозрительно, когда девушка, выходя из дома без парня, надевает откровенную одежду. Наряжается, готовится, по итогу выглядит максимально ярко и привлекательно. Или когда мужчина, сроду не знавший как пользоваться утюгом, на встречу одноклассников требует нарядить его по последнему писку моды. Складывается ощущение, что партнёр в поиске и пытается произвести на кого-то впечатление. Тоже самое, когда он начинает за собой следить.

Я знаю пары, в которых девушка умышленно «ухудшает» своего парня. Запрещает бриться, не гладит футболки, не беспокоится, если он ушёл в обляпанных штанах. А для кого тебе стараться? И так нормально. Мужчины в свою очередь запрещают своим девушкам выглядеть привлекательно, когда те выходят из дома без спутника. Страх предательства вынуждает минимизировать риски, потому что психика видит во всём этом микрочитинг.

Флирт с представителями противоположного пола. Девушка улыбается соседу? Видимо у них тайный роман. Мужчина шутит с продавщицей в аптеке? Явно запал на неё. Посмотрел на чью-то попу на улице? Хочет такую, а моя ему уже не нужна. Ему улыбаются девушки? Кобель! Она не скрыла профиль в соцсетях и постоянно выкладывает туда фотки? Заманивает кобелей. Все эти действия вроде бы не нацелены на измену в моменте, но воспринимаются как готовность совершить предательство. Таким образом это тоже микрочитинг.

Частые упоминания одного человека. В психологии есть понятие значимости, которое характеризует степень важность объекта для психики. Например, вы каждый день видитесь с одним и тем же другом, в результате чего у вас много совместных историй, целей, задач, активностей. При беседе с другими людьми имя друга будет всплывать постоянно, потому что о чём-бы вы не заговорили, это будет связано с ним.

По этой логике многие вычисляют микрочитинг. Если девушке нравится какой-то мужчина и они определённым образом взаимодействуют, значит она неизбежно будет его воспоминать гораздо чаще, чем остальных. Или если мужчина завёл роман с коллегой, то в речь регулярно будет попадать её имя. Истории о том, как муж назвал жену Наташей, а она Ирина, тоже берут свои корни здесь. В целом логика понятна, но на практике наша коммуникация с кем бы то ни было далеко не всегда имеет романтический фундамент. Но вторая половинка гарантированно обнаружит здесь микрочитинг.

Вместо итога

Микрочитинг чаще всего рассматривают как издевательство над партнёром. Он ведь может не пялиться на других баб, не общаться с женщинами-коллегами за пределами работы, не мотаться с друзьями непонятно где? Почему бы не дать пароль от телефона? Она же тоже может не одеваться вызывающе, когда гуляет без меня? Зачем ей мужчины в друзьях соцсетей? Для чего улыбаться доставщику пиццы?!

Всё это имеет объяснения и обоснования, но главная причина подобных рассуждений кроется в двух факторах. Первый — вы неуверенный в себе человек и вами руководит страх потери. Значит что-то не так с самооценкой и самодостаточностью, вы сделали партнёра своей опорой. Второй — вы тревожный человек и уровень стресса вынуждает психику избегать состояния неопределённости. Оказавшись в нём тревога кратно усиливается и вы становитесь максимально подозрительным и ревнивым.

На следующем этапе подключится проективная идентификация, это очень любопытный механизм, который корректирует ваше поведение так, чтобы заставить окружающих совершить ожидаемые вами действия. Проще говоря, тот кто боится измен, в конечном итоге их получает. А даже если нет, то как минимум проживёт годы в сильном стрессе.

Микрочитинг это действия на грани фола, они находятся буквально за забором от предательства, но попытка изменить ситуацию редко приводит к положительным результатам. Вы либо сведёте себя с ума, либо создадите благоприятные условия для реализации собственных страхов. Мужчины и женщины, которые не изменяют своим партнёрам, не боятся последствий, это просто их осознанный выбор. Повлиять на который невозможно ни в одну ни в другую сторону. Вы можете проверять телефон, превратить мужа в немытого бомжа и запретить ему улыбаться на улице, а он всё равно изменит. А можете не делать вообще ничего и при этом никогда не увидеть на своей голове рога. Расслабьтесь.