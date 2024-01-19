Метод копилки в отношениях: как мужчины манипулируют любовью?

Метод копилки в отношениях это недавно озвученный тренд в межличностной коммуникации, который всегда был известен психологам, но только в последнее время завирусился в социальных сетях. Он заключается в увеличении активности партнёра в моменты дистанцирования и на ранних стадиях знакомства, с последующим охлаждением. Когда девушка отдаляется, мужчина окутывает её любовью и заботой, но как только цель достигнута, наступает безразличие.

Ранее мы неоднократно обсуждали модели поведения абьюзеров и манипуляторов, которые готовы из кожи вон лезть ради того, чтобы добиться представительницу прекрасного пола. Но сразу после этого любовь куда-то испаряется и прекращаются как эмоциональные так и финансовые вложения в спутницу. Далее приходит время эмоциональных качелей, либо девушка понимает что её обманули и в слезах сбегает из романтического союза.

Этапы метода копилки

И так, мужчина использующий такой метод соблазнения имеет четкое представление о любви. Искажённое и в корне не верное, но очень четкое. Согласно его мировоззрению внимание и присутствие можно получить только через вложения. Значит следует стать удобным, щедрым, ласковым и активным. Он подстраивается под спутницу, отыгрывает её детские сценарии, соответствует образу идеального мужчины. В большинстве случаев в ущерб себе. Впрочем, поговорим о каждом этапе отдельно.

Окучивание

Этим грубым словом названа первая стадия, на которой мужчина инвестирует в женщину все имеющиеся ресурсы, а чаще даже больше. Готов занимать деньги, брать кредиты, выполнять любые просьбы и требования, исполнять любые ожидания и закрывать истинные и ложные потребности. Ухаживания красивые, максимально активные и подходящие под все общепринятые нормы.

Может тратить много денег, тщательно следить за собой, приглашать девушку в дорогие и модные заведения, дарить цветы и подарки, быть внимательным и чутким. Спешит решать проблемы и часто повторяет, что влюблён по уши, никому не отдаст и жить без девушки не сможет. Производит впечатление настоящего принца из сказки, но при этом ориентируется на потребности представительницы нежного пола, всегда соответствует её представлениям о нормальных мужчинах.

Плато

Стадия плато характерна тем, что мужчина добился желаемого. Получил физическую близость, вы вступили с ним в отношения или вышли замуж. Все цели достигнуты и острой нужды добиваться больше нет. Здесь мужчина начинает экономить ресурсы и сказка для девушки постепенно заканчивается. Тратится меньше денег, внимание партнера не всегда присутствует, в некоторые моменты вы чувствуете, что он охладел, остыл, отдалился. Не исключены конфликты на этой почве, но претензии скорее останутся без ответа. Спутница может столкнуться с безразличием и висхолдингом.

Торг и уступки

Естественно на предыдущей стадии девушка проявляет крайнюю степень недовольства, она разочарована и пытается понять, обманули её или всё это ей кажется. Этот период не может длиться долго, в какой-то момент в голову придёт мысль об уходе. Ты лжец, красиво ухаживал, пел о любви, а сам рухнул на диван и больше ничего не делаешь.Ты меня не любишь, ты такой же как и всё, всё с тобой понятно. Проваливай. Но бывает и второй сценарий — девушка пытается спровоцировать мужчину на активность, вернуть былую страсть.

В обоих случаях нужно понимать, что прямо сейчас мужчина всё ещё получает необходимые блага. Острой нужды в ухаживаниях не испытывает, но уже начинает возникать страх отвержения. Есть риск потерять спутницу и допустить этого не хочется. Начинается стадия торгов и уступок. Что нужно чтобы ты не ушла? Вот так нормально? Давай это сделаю? Цветы ей что ли подарить чтоб не ныла.. Ладно, свожу в кафе, может угомонится.. Скажу что люблю, от меня не убудет, так и быть.

Перепады активности

Небольшие «подачки» чаще всего спасают союз двух созависимых, но дальше неизбежно следует провал. При чём то с одной, то с другой стороны. В нормальной ситуации людей друг с другом удерживает взаимная симпатия, уважение и общие цели. Каждый может жить своей жизнью, но при этом взаимодействовать с партнером для закрытия потребностей, которые совпадают. Здесь ситуация иная.

Мужчина нуждается в чём-то одном, не ощущая ценности партнерши во всём остальном. Как только замечает, что может этого лишиться, тут же увеличивает активность. Девушке это нравится, но вскоре всё возвращается на круги своя. Она понимает, что любви в её понимании здесь нет и задумывается об уходе. Мужчине снова приходится что-то делать и отношения на мгновение становятся сказочными.

Хоть что-нибудь вложи…

Чем дольше длится весь вышеописанный бардак, тем сильнее привязанность девушки. Она за это время тоже много вложила, потратила какие-то ресурсы, угодила в иррациональную эскалацию. Это когда ты приложил много усилий, но успеха не добился, а теперь не можешь бросить, потому что придётся признать поражение. Как в игровом автомате, засунул в него 10 000 и как теперь уйти?! Надо уж до победного конца играть.

Происходит внутренний конфликт. С одной стороны разумно прекратить эти отношения, так как никакой любви тут нет. С другой это приведёт к большому количеству проблем. Признание поражения это лишь одна из них. Нужно будет снова ходить на свидания, с кем-то знакомиться или напротив быть одинокой. При всём бардаке сейчас закрываются хоть какие-то потребности, а если всё бросить, то неизвестно что получится.

С этим не до конца разобралась, он то любит, то не любит, но вроде любит.. Или нет.. Хотя вот цветы подарил.. Короче, давай ты хоть что-нибудь будешь делать, прям самый минимум и мне так будет проще тут оставаться. Копеечные вложения (и дело не о деньгах) позволяют представительнице нежного пола оправдаться перед самой собой. И подругами. И родителями. Якобы я тут не просто так, меня ценят, уважают, подарки мне дарят, вчера даже поговорил со мной, так что меня не просто используют, я тут важная деталь!

Как не попасть в лапы манипулятора?

Первое. В зоне риска те, кто воспринимает вложения как проявление любви. В первую очередь это люди, от которых «откупались» родители. Не было времени на присутствие, совместные игры, внимание, поддержку, разговоры. Предпочитали принести домой много игрушек, дать денег, завалить благами, чтобы ребёнок развлекал себя сам. Такие родители часто говорят — да у тебя всё было, о таких платьях все только мечтали, а мы тебе купили. В доме большом жила, питалась как королева, чего ещё тебе надо?!

Ну и конечно же девушки выросшие без отца. Не желая столкнуться с предательством повторно, психика пытается получить гарантии. Для таких девушек ухаживания и фразы из серии «я за тебя любого убью» и «я без тебя жить не могу» звучат как песня. Ведь это значит, что он не бросит, всегда будет рядом и никогда не оставит одну!

Второе. Кроме этих особенностей восприятия важно проанализировать поведение мужчины. Сторониться следует тех, кто в самом начале отношений о вас заботится больше, чем о себе. Потому что ментально здоровый человек в любой ситуации будет ставить себя на первое место. И для вас это лучший сценарий. Таким не интересны никакие манипуляции.

Простой пример — мужчина утверждает, что для него важно чтобы женщина готовила завтраки, обеды и ужины. Считает, что так должно быть. По-разному можно относиться к такой позиции, но вот что делают адекватные мужчины и абьюзеры при таких идеях. Первый озвучит свои требования и если девушка заявит, что для неё это не норма, спокойно прекратит общение. Не сошлись взглядами, понимаю тебя, но и ты меня пойми, я хочу так и не иначе.

А вот парень с низкой самооценкой, будущий абьюзер, тут же откажется от своих требований и забудет о них на какое-то время. Выслушает вас и начнёт мимикрировать под ваши убеждения. Скажете, что мужчина должен готовить, так и будет. Потому что есть цель, например затащить девушку в постель или в отношения.

Как только задача будет выполнена, он вдруг вспомнит обо всех своих фантазиях и попытается поставить спутницу к плите. Начнёт сопротивляться, последует метод копилки. Сначала абьюз и подавление, а как только девушка решит уйти, то сразу цветы, подарки, деньги, внимание и любовь до гроба.

Третье. Девушка также должна научиться правилам здорового эгоизма. Не работают манипуляции в отношении тех, кто не ограничен навязанными нормами и точно знает чего хочет. Это вышеописанные дамы требуют ухаживаний и вложений, чтобы подумать об ответных действиях. Остальные не ведутся на представления, они готовы и через две минуты мужчине отдаться, если он им очень нравится. А если нет, то ты хоть миллион роз подари, хоть с вертолёта на балкон к ней спрыгни, ничего не выйдет.

Первые всегда попадают в ситуацию, при который их в очередной раз обманули. Ах, как сладко пел, а на деле оказался типичным болтуном. Хотя в действительности вы такого и хотели. Ваше подсознание хочет сказку, а дать её готовы только ради собственной выгоды. Ментально здоровые мужчины в такие игры не играют.

Вторые могут и порадоваться ухаживаниям, но всегда смотрят сквозь них. Приятно конечно, что ты и дверь открыл и табурет под мою пятую точку пододвинул, пальто на вешалку повесил, предлагаешь оплатить ужин, но давай поговорим об этом сразу — я тебе за все твои пляски с бубном ничего не должна, это твоя личная инициатива. Ценности тебе всё это не придаёт, я смотрю на другие характеристики.

Если пойму, что ты мне симпатичен, то отдамся за бесплатно, ради удовольствия. Если наши цели и планы действительно совпадают, то поженимся. К чему эти концерты?! В конце концов если мне мужчина нравится, но я не иду на контакт потому что мне цветов не купили, то ради кого и согласно чьим нормам я лишаю себя приятного спутника?! А если не нравится, но за подарочек можно и дать разок, то я после этого вообще кто?!