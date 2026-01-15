Медаль за пьянство: правда или вымысел времён Петра первого?

Медаль за пьянство чугунная махина, весом в несколько килограммов, которую якобы Пётр первый велел вешать на шею неисправимым пьяницам. Никто до сих пор не знает насколько правдива эта удивительная история. Мы привыкли верить в суровые методы Петра Великого, но действительно ли его наказания достигали такого масштаба? Давайте погрузимся в эту захватывающую историю, чтобы отделить зёрна правды от плевел мифа и понять истинное значение этой необычной «награды».

Что такое медаль за пьянство на самом деле? В массовом сознании медаль за пьянство представляется как изобретение Петра I, предназначенное для борьбы с повсеместным употреблением алкоголя в начале 18 века. Согласно распространённой версии, император, устав от пьянства своих подданных, повелел отлить массивную чугунную награду. Её вес доходил до почти семи килограммов, а иногда и больше, делая ношение чрезвычайно мучительным. Эта медаль должна была служить наглядным уроком и позором для тех, кто не мог справиться со своей пагубной привычкой.

Представьте себе картину: человек, замеченный в пьянстве, получал эту грозную звезду на шею прямо в полицейском участке. Снять её самостоятельно было невозможно, она крепилась таким образом, что нарушитель был вынужден носить её от недели до целого года. Такая мера была призвана не только физически наказать, но и опозорить пьяницу перед обществом, сделав его объектом насмешек и порицания. Считалось, что эта чугунная медаль была самой тяжёлой «наградой» в истории, что только подчёркивало её карательный характер.

Был ли пётр первый автором этой необычной награды? Вопрос о причастности Петра первого к созданию медали за пьянство является ключевым в этой детективной истории. Многие авторитетные ( по крайней мере по цитируемости) российские издания, такие как РИА «Новости», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», а также популярные книги и социальные сети, упоминали Петра как инициатора этой меры. Казалось бы, такая широкая огласка должна свидетельствовать о правдивости утверждения, однако историки настроены более скептически. Существуют значительные расхождения в описаниях самой медали, её внешнего вида и даже надписей на ней, что вызывает сомнения в её едином происхождении.

Например, на некоторых экземплярах присутствует монограмма Петра I и дата 1714 год, тогда как на других эти элементы отсутствуют. Различия в форме звеньев цепи, креплений и даже написании букв (например, использование устаревшей буквы «Ѧ» вместо современной «Я») говорят о том, что перед нами, скорее всего, не единый, а множество разных предметов. Все эти нестыковки заставляют усомниться в том, что Пётр I лично учреждал такую повсеместную и стандартизированную меру наказания. Более того, изучение исторических документов не даёт прямых доказательств его причастности.

Как выглядела и сколько весила чугунная звезда? Чугунная звезда, известная как медаль за пьянство, имела внушительные размеры и вес. Согласно различным источникам, она представляла собой восьмиконечную звезду, отлитую из чугуна, с надписью «За пьянство. 1714». В некоторых случаях на ней также можно было увидеть вензель Петра I — большую прописную букву «П». Вес этой «награды» варьировался от 6,5 до 14 килограммов, что делало её одним из самых тяжёлых известных наказаний такого рода.

К верхнему лучу звезды крепились цепь и специальный обод, напоминающий ошейник. Это крепление было сделано таким образом, чтобы человек не мог самостоятельно снять медаль. Внешне эта чугунная звезда даже имела некоторое сходство с «Орденом Святого Андрея Первозванного», что, по замыслу, должно было ещё сильнее унизить её носителя. Непрерывное ношение такой тяжести вызывало постоянную боль в шее и спине, а также затрудняло прямохождение, постоянно напоминая о проступке и демонстрируя его окружающим.

Где же правда об этой удивительной медали? Исследование издания «Проверено» 2021 года проливает свет на истинное происхождение медали за пьянство, развенчивая многие мифы. Оказалось, что большая часть фотографий, циркулирующих в интернете, – это современные сувениры, изготовленные «по мотивам» легенды. Реальный исторический артефакт, который можно отнести к этому явлению, представлен в экспозиции Государственного исторического музея (ГИМ) в Москве. Однако даже там его описание со временем менялось.

По данным хранителей ГИМ, их экспонат — это «Ошейник с чугунной восьмиконечной звездой и надписью «За пьянство»», весом 4,1 кг. Он поступил в коллекцию в 1930 году и датируется второй половиной 1710-х годов. Но самое важное: сотрудники музея связывают этот предмет не с указом Петра I, а с локальной практикой на Демидовских заводах. Там такие «медали» надевали на пьяных рабочих на неделю в качестве наказания, и это служило своеобразным средством общественного порицания.

Вместо итога: почему миф о медали за пьянство стал таким популярным? Несмотря на отсутствие документальных подтверждений и исторические расхождения, миф о медали за пьянство приобрёл невероятную популярность и прочно укоренился в сознании людей. Это произошло благодаря тому, что история о суровом императоре и его необычных методах борьбы с пьянством оказалась весьма захватывающей и поучительной. Она гармонично вписалась в образ Петра I как реформатора, не останавливающегося ни перед чем ради блага государства. Рассказы об этой медали активно распространялись в советское время, а затем и в современной России через книги, СМИ и интернет.

Самое раннее упоминание медали как меры, введенной Петром I, относится к 1965 году в журнале «Огонёк», что говорит о её относительно недавнем появлении в публичном поле в таком контексте. Легенда оказалась настолько живучей, что многочисленные любительские музеи стали выставлять собственные, зачастую сильно отличающиеся друг от друга, копии, выдавая их за подлинные артефакты петровских времён. Таким образом, медаль за пьянство превратилась из локального явления на уральских заводах в широко известный, но во многом мифологизированный символ суровой борьбы с алкоголизмом в России.

Также на веру в легенду повлияли некоторые забавные совпадения. Например, было сказано, что всем обладателям медали, после её снятия, в баре полагался бесплатный стакан водки. А подтвердить свою причастность к наказанию можно было следами на шее. Ведь такая громадина оставляла множество синяков. Алкоголик, гордо переживший тяготы «казни» заходил в ближайшее питейное заведение и двумя пальцами указывал на шею. Бармен видел синяки и наливал. По сей день многие используют этот жест, когда предлагают кому-то выпить. Да и само слово «синяк» прочно ассоциируется с этой легендой. Только вот до сих пор непонятно — сначала выдумали историю с медалью и под неё подогнали жест с двумя пальцами на шее или всё таки было наоборот? История, к сожалению, никаких ответов не даёт..