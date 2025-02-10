MBA: Я женат/замужем, но со мной можно

MBA это аббревиатура, состоящая из слов Married But Available, дословно обозначающих доступность несмотря на наличие мужа или жены. Проще говоря человек, который указал эти три буквы в своём профиле сразу предупреждает, что состоит в браке, но при этом открыто даёт понять, что готов к знакомству. Привычка сообщать важную информацию до начала коммуникации пришла из США, но очень скоро прижилась и в России. По крайней мере такой подход можно считать честным, ведь собеседник ничего от вас не скрывает и предоставляет возможность оценить желание или нежелание вступать в диалог.

МБА значит изменяет?

Презрение к мужчинам, которые в тайне от жены заводят романы в интернете, кажется уже достигло своего пика. Их высмеивают в чатах, телеграм каналах, на форумах и в личных блогах. Безусловно никто не хотел бы доверять человеку, нагло использующего вашу любовь для совершения предательства. Однако позже выяснилось, что в большинстве случаев представитель сильного пола ничего не скрывает от супруги и продолжает знакомиться совсем по другими причинам. Иногда MBA статус не только не отпугивает девушек, но даже напротив вызывает много положительных вопросов.

Свободные отношения

Да, такое довольно часто встречается. Мужчина и женщина состоят в официальном браке, но предпочитают не ограничивать физическую близость друг друга. Готовы к экспериментам, либо не хотят оставаться в одних объятиях пожизненно. Осуждать или нет, дело ваше, лично меня это никак не касается, просто важно иметь ввиду, что так бывает и ваш собеседник ничего не скрывает от своего партнера. Может быть они даже делятся историями друг с другом!

Например, существует формат взаимоотношений, при котором один из партнёров не соглашается на брак по причине ограничения своей личной жизни. Смешно наверное звучит, но поверьте, таких пар не мало. Чаще всего так происходит в ситуации, когда баланс значимости полностью нарушен. Например, мужчина может заявить — я не хочу отношений, мне нравится моя свобода, кураж и веселье, я хочу жить так. А девушка отвечает — ну и туси, гуляй, веселись, я же тебе не запрещаю, ты только живи со мной.. В психологии есть специальный термин, которым называют таких людей, это куколд и куквин. Первые мужчины, вторые женщины. Ранее я писал об этом статью.

Брак разрушен, но развод не оформлен

Ещё один повод установить в профиле mba статус заключается в том, что отношений как таковых у человека уже нет. По каким-то причинам брак официально не расторгнут и поэтому, не желая никого обманывать, он предупреждает об этом. Иногда супруг(а) не даёт согласия, иногда руки не доходят, а кто-то вынужден оставаться в статусе мужа/жены из-за финансовых обязательств. В общем тут у каждого своя история, но очень часто человек полностью свободен и быть может даже одинок, но его паспорт говорит об обратном. Чтобы вы потом не делали глаза по десять рублей вам сразу говорят — я мба.

Партнёр болен

Нашёл одну очень интересную историю, но публиковать её целиком не буду, а то поисковые системы ругаются на заимствованный контент. Зато перескажу суть — у женщины есть муж, который тяжело заболел спустя 10 лет брака. Здоровье ухудшилось настолько, что во-первых он практически не бывает дома, проводя недели и месяцы в больницах, а во-вторых исполнять супружеский долг уже неспособен. Ситуация сложная, потому что с одной стороны она решила его не бросать и всячески помогает бороться с недугом, а с другой что ни говори молодая женщина нуждается в физической близости. Никто от этого не застрахован, но ведь когда человек умирает, мы не ложимся с ним в гроб? Наша жизнь продолжается.

Примерно так рассуждали и они. В один из дней супруг предложил развестись и снова выйти замуж, так как быть «полноценным» мужем он уже не сможет никогда. Речь идёт о том, что шансов выжить не много и даже если повезёт, то дело закончится инвалидностью. Так вот, после непродолжительных обсуждений было принято решение сохранить дружеские отношения и всю ту помощь, которую она ему оказывает, но чтобы себя не мучить, женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, стала ходить на свидания. Оформлять развод не стали, но она ведёт полную удовольствий жизнь. В её случае статус МБА также уместен.

Почему важно указывать МБА статус при знакомстве?

Все перечисленные ситуации так или иначе указывают на готовность к близости без риска нарваться на ревнивую жену или озлобленного мужа. Вы как бы и рога то никому не наставляете, всё по договорённости, практически с согласия официального партнёра. Но есть во всём этом один любопытный нюанс — получить люлей и лишиться волос наверное бояться не стоит, но вы должны понимать, что здоровые отношения тут вряд ли начнутся. Шанс есть, но один из ста, как говорится.

Для короткого романа или встречи на пару раз такие собеседники вполне годятся, но в остальном невозможно построить романтический союз там, где в том или ином формате присутствует третий. Согласна жена или нет, знает она или не в курсе, значения не имеет. Очень часто случается так, что люди уже расстались и сильно поскандалили, кто-то из них встретил нового спутника, но вскоре решил помириться с женой. Или мужем. Их многое связывает и у них есть что-то общее, поэтому трижды подумайте, прежде чем написать человеку со статусом MBA.