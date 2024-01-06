Мазь звездочка: от чего помогает?

Мазь «Звездочка» в эпоху СССР можно было найти в любом доме; она входила в состав каждой из аптечек в советской семье. «Звездочка» была недорогим средством. И, что самое главное — она помогала и продолжает помогать от ряда недугов, что делает ее почти незаменимой. В каких же случаях следует применять «Звездочку»?

Доступная панацея от всех бед

«Звездочка» превосходит по своим антисептическим качествам многие другие средства. И, помимо этого, она также хорошо снимает воспаление. Но бальзам необходимо использовать только наружно. Ее нельзя наносить на слизистые оболочки. Спектр применения средства широк:

В лечении ОРЗ и гриппа. Бальзам помогает уменьшить насморк, кашель. Он позволяет ускорить излечение от хвори, усилив иммунитет.

Мазь «Звездочка» выступает в роли профилактического и лечебного средства для тех, кто страдает от болезней суставов.

При помощи мази можно эффективно снять воспаление и боль при мышечных растяжениях, ушибах. Поэтому нередко «Звездочку» используют спортсмены и те люди, которые ведут активный образ жизни.

Мазь хорошо помогает при сильной головной боли.

При помощи «Звездочки» можно уменьшить или полностью устранить зубную боль.

Бальзам помогает от мозолей, натоптышей.

Страдающие от высыпаний на лице и других частях тела тоже могут использовать «Звездочку». Она уменьшает акне, снимает воспаление.

А также бальзам хорошо помогает от морской болезни и укачивания.

Лучшее лекарственное средство против кашля

Кашель — неприятный симптом ОРЗ и других заболеваний. Чтобы снизить его выраженность, «Звездочку» необходимо нанести на грудь, шею. Можно также обработать при помощи бальзама область ниже затылка, верхнюю часть спины. После этого рекомендуется оставаться в постели, закутавшись в одеяло. В народе считается, что лучше всего наносить «Звездочку» на ночь.

Еще один вариант применения бальзама при кашле — это ингаляция. Особенно этот способ эффективен для избавления от сухого кашля, сопровождающегося насморком. Для подготовки ингаляции нужно небольшое количество мази — размером примерно с горошину — растворить в 1 литре кипятка. Вода должна немного остыть, чтобы испарения не были обжигающими.

Затем больной осторожно склоняется над емкостью с горячей водой и накрывается одеялом. Следует дышать целебными парами в течение 10-15 минут. Нельзя вдыхать пар слишком близко — он не должен быть обжигающим. В противном случае к имеющимся проблемам есть риск заполучить ожог слизистой дыхательных путей.

«Звездочка» поможет от зубной боли

Что может быть хуже, чем зубная боль? Если нет возможности оперативно обратиться к стоматологу, тоже можно воспользоваться целительным бальзамом. Для этого нанесите немного мази на внешнюю сторону щеки — там, где за ней располагается зуб. Считается, что усилить действие бальзама можно, если нанести его небольшое количество на мочки уха, находящегося ближе всего к больному зубу.

Мазь против растяжений, травм, ушибов

Чтобы уменьшить воспаление при ушибе, необходимо втирающими движениями нанести немного бальзама на больной участок. После этого необходимо обмотать это место полотенцем. Боль уменьшается по прошествии нескольких часов.

Против укусов пчел, ос, других насекомых

Бальзам хорошо помогает избавиться от неприятных ощущений, возникающих вследствие укуса насекомых — комаров, мошек, пчел и других. Предупреждение: нельзя наносить бальзам на расчесанное место; это чревато появлением аллергической реакции.

Средство против тревоги и депрессии

Бальзам «Звездочка» также помогает стабилизировать работу нервной системы. При ощущении усталости, психоэмоционального истощения, апатии и тревоги достаточно в течение непродолжительного времени вдыхать аромат «Звездочки». Входящие в состав мази эфиры помогают стабилизировать нервную систему. Для этой же цели можно применять звездочку в аромалампе.