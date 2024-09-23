Принимая решение о том, чем порадовать партнёра на день рождения, 23 февраля, новый год и любой другой праздник, девушки часто отталкиваются от собственных представлений касаемо предпочтений представителей сильного пола. Мы же сегодня попробуем вычислить лучшие подарки для мужчин по мнению мужчин, чтобы наверняка знать какой презент гарантированно «придётся ко двору».

Что женщины чаще всего дарят мужчинам?

Независимо от события в топе по прежнему остаются носки, трусы, пена для бриться, дезодорант и одеколон. Более щедрые тратятся на дорогой парфюм, рубашки, хорошие ремни для брюк и галстуки. Популярны станки для бритья, гель для душа, шампуни. В большинстве случаев это набор по уходу за собой. В результате складывается впечатление, то избранники этих девушек не моются, не бреются, ходят в лохмотьях и дурно пахнут. Иначе зачем им всё вышеперечисленное?!

Примерно треть выбирают подарки, которые не останутся в физическом виде, но запомнятся яркими эмоциями. Их можно разделить на две категории — съедобные и развлекательные. К первым относится хорошее вино, шашлык, пикник, поход в ресторан. Ко вторым абонемент в спортзал, сертификат на массаж, прыжок с парашютом, посещение аквапарка и всё такое прочее.Звучит заманчиво, но нужно очень хорошо знать предпочтения мужчины и угадать с его мечтами. Допустим я боюсь высоты, из самолёта выпрыгивать не стану даже если вы мне хорошо заплатите. Кто-то боится воды и в аквапарк не пойдёт. Вино не пригодится непьющему, плотный ужин худеющему.

Что хотят получить в подарок мужчины?

Во-первых всё индивидуально, у каждого представителя сильного пола свои хобби, увлечения, потребности и нужды. Во-вторых львиная доля парней никогда не признаются в том, что они хотели бы получить от девушки. Общественная мораль давит на людей и они считают неправильным сам факт презента, ведь мужчин добытчик и охотник. это он должен покупать что-то, а не ему. Данное мнение регулярно подтверждается опросами, из-которых следует, что мужчины не комфортно себя чувствуют в таких ситуациях. У некоторых развивается дорофобия.

В остальном можно ориентироваться на самостоятельные покупки парней, например в маркетплейсах. Очевидно то, что они приобретают им нужно и получить это бесплатно, в качестве подарка со стороны девушки, будет приятно. Поэтому предлагаю обратиться к информации, собранной маркетологами.

Бытовая электроника и гаджеты

Абсолютным лидером среди мужских покупок была и остаётся бытовая электроника с гаджетами. Девушки тоже любят пользоваться компьютерами, ноутбуками и смартфонами, но страсть представителей сильного пола им непонятна. Парни гораздо глубже погружаются в эту тематику и любят что-то собирать своими руками. Кстати, в психологи данному увлечению есть объяснение, оно называется эффектом Икеа.

Если парень интересуется компьютерами, то ему интересно получить детали и запчасти, например мощный процессор, видеокарту, материнскую плату или оперативную память. Любители музыки будут рады качественным наушникам, сабвуферу, динамикам и усилителям. Упор здесь делается на что-то необычное, парни достигаторы по своей натуре и им хочется завладеть чем-то по-настоящему впечатляющим. Поэтому вы часто можете слышать истории о том, что в приоре за 400 00 стоит музыка на 300 000.

Если запчасти для ПК и электронная техника в сборе стоят дорого, то можно сделать подарок поскромнее. Переходники, адаптеры и прочие мелочи обойдутся в скромные суммы, но в быту они крайне полезные. Всё, с помощью чего можно выводить звук и изображение туда, где их раньше не было, а также всё, благодаря чему можно получить доступ к флешкам, Ssd и жёстким дискам, пользуется популярностью среди мужчин на маркетплейсах. Если вы каким-то образом получаете возможность посмотреть просмотры парня в приложении, то изучите его дримскроллинг, это поможет выбрать нужный аксессуар для презента.

Бытовая техника

Продолжение вышесказанного, но чуть-чуть под другим углом. Наверняка вы скажете, что мужчины ничего не делают по дому, однако это не совсем так. Многие помогают супруге и в уборке и в приготовлении завтраков, обедов, ужинов. Кому-то повезло чуть больше, их муж вообще повар, либо любитель опробовать разные рецепты. Мужчина-домохозяин встречается не так уж и редко.

Робот-пылесос, кофеварка, электрический чайник с набором полезных функций, соковыжималка, мультиварка, вот топ покупок парней в онлайн магазинах. В оффлайне ситуация мало чем отличается, там при анализе маркетологи получают тот же список. Никогда не будет лишним увлажнитель воздуха, очиститель воздуха, классный вентилятор, осветительные приборы и подсветки. Если идти ещё дальше и говорить о солидных бюджетах, то кондиционеру партнёр точно обрадуется. Тут можно сделать взаимный подарок и скинуться на большую покупку. Будет одновременно презент и на 8 мата и на 23 февраля.

Приборы для ремонта и строительства

Даже если у вашего мужчины руки выросли не из того места и он циркулем рисует квадраты, то всё равно подарок из этой категории принесёт много пользы. Самое простое это набор ключей, отвёрток или шестигранников. Для более продвинутых можно приготовить термопистолет, электро шуроповёрт, гайковёрт, перфоратор, строительный степлер, электро лобзик.

Автомобильные аксессуары

Для кого-то эта категория идёт впереди всех, но мы в своём рейтинг расположили их ниже, так как не все мужчины имеют права и не все являются заядлыми автолюбителями. Для остальных можно рассмотреть всё, что так или иначе связано железным другом. Здесь электроника также остаётся в топе, это и магнитола и динамики и усилители с сабвуфером. Из разряда подешевле коврики, держатели для смартфона, ароматизаторы. Что-то среднее — чехлы, накидки, зеркала, декоративные вставки в салоне.

В общем много зависит от бюджета и желания порадовать. Диски, колёса, а иногда и запасные части могут быть весьма кстати. Очень популярным является тюнинг в широком смысле слова, парни мечтают о спортивных бамперах, спойлерах, выхлопной системе. Всё очень индивидуально, к тому же имеет значение сам автомобиль, потому что новому ланд крузеру колхозные наклейки на кузов не нужны, а вот обладателю заниженной гранты они могут понадобиться. Плюс 10 к скорости!

Товары для красоты и здоровья

Лучшие подарки для мужчин по мнению мужчин могут выглядеть неожиданно. Товары для красоты и здоровью приобретаются довольно часто, а значит получить их в качестве презента будет приятно. Но вместо одеколона, туалетной воды, дезодорантов крема для лица, разумнее рассмотреть нечто более полезное для представителей сильного пола.

Самым очевидным вариантом можно считать бритвы и триммеры. Особенно если у вашего мужчины борода. Тогда ухаживать за ней станет намного проще. К тому же такие «штуки» способны удалять волосы в носу, из под носа и на всей остальной части лица разными насадками. Важно подобрать качественную модель, так как дешёвые «игрушки» плохо справляются со своими обязанностями, быстро ломаются, либо вообще дёргают, а не сбривают.

Товары для спорта

Тут ситуация похожа на ремонт и строительство. Далеко не все мужчины профессионалы в этом деле, для большинства это лишь разовая акция. Сегодня полку повесил как-то, а завтра бицепс немного подкачал. В общем не обязательно увлекаться чем-то, чтобы получать от этого удовольствие. Удобная обувь, гантели, штанга, гиря, турник, запчасти для велосипеда, лыжи, боксёрские перчатки, вот самые ходовые товары. И получить их в подарок было бы здорово!

Вместо итога

Бытует мнение, будто мужчинам буквально нечего дарить. Это у девчонок много желаний, хотелок, потребностей и желаний, а парням не нужны ни блузки ни юбки, ни косметолог ни визажист. Но в действительности подобные высказывания не имеют под собой никакого обоснования.

Часть девушек прост не хотят ничего дарить, так как убеждены в том, что это обязанность исключительно мужской половины человечества. Другие хотели бы сделать приятное, но бюджет скромный, поэтому проще обойтись стандартным набором из носков и дезодоранта. И лишь единицы искренне хотят порадовать парня, но не понимают что могло бы быть ему полезным.

Если ваша цель заключается в том, чтоб сделать сюрприз, тогда выбор действительно ограничен. Всё вышеперечисленное нельзя считать универсальным. У одного к ПК интереса нет, другому машина нужна только для передвижения из пункта А в пункт Б, третий купил набор отвёрток в прошлом году и ваш презент окажется бесполезным.

Если же вы хотите действительно подарить что-то полезное, то лучше это обсудить. На форумах мужчины часто говорят не о полноценном подарке, а об участии девушки. Допустим он задумал приобретение большого телевизора для просмотра футбола или положил глаз на классную акустическую систему. Вы потратите пару тысяч на носки, трусы, дезодоранты и шампунь, а эти деньги могли помочь ему исполнить свою мечту. Ведь было бы гораздо лучше, если бы вы ему добавили.

В результате с подарками получается полная неразбериха. Мы точно знаем что пользуется спросом у мужчин, нам хорошо известны все их желании, фантазии и мечты. Но что-то стоит очень дорого, а что-то у него уже есть, но вы об этом не знаете. Поэтому самым лучшим решением будет выявление потребностей, а затем разговор. Хочу сделать тебе приятное, давай обсудим покупку и подумаем как я могла бы поучаствовать в приобретении необходимой тебе «штуки».