Ложные убеждения об отношениях из советского кино

Фильмы создаются не для того, чтобы копировать их персонажей. Задача режиссера и сценариста заключается в трансляции драматической истории, способной вызвать эмоции, дать надежду, показать нечто нереалистичное в обычной жизни и удержать внимание зрителя. Никто не будет смотреть сюжетную линию, в которой два абсолютно нормальных человека спокойно выстраивают уважительные и лишенные насилия отношения. Но к сожалению показ на многомиллионную аудиторию нередко оборачивается возникновением паттернов поведения и ложных убеждений. Давайте вспомним самые яркие картины советских лет, чтобы обратить внимание на созданные ими ложные убеждения.

Недоступность залог востребованности женщины

Знаменитая кинолента ‘Девчата» быстро покорила сердца зрителей. Несмотря на отсутствие спецэффектов и качественного изображения этот фильм обрёл невероятную популярность. Однако сквозь сюжет просачивается мысль, которая погубила ни одну неокрепшую душу. На фоне свободолюбивой, красивой и раскрепощённой Анфисы, которую все мужчины желали и многие получали, нам транслируют образ Тоси. Недоступная, непокорная, жёстко отвергающая любые намёки на близость без замужества.

Создатели фильма демонстрируют нам правильное и неправильное поведение, внушая навязанную норму. Анфиса в конечном итоге осознаёт свои ошибки, никто не рассматривает её для серьёзных отношений, она остаётся никому не нужной. А вот простая, невинная и недоступная Тося встречает настоящую любовь. Очень красивая история, снятая с долей юмора в реальной жизни встречается редко. На практике мы видим совершенно противоположную картину, типичная Анфиса не только окружает себя поклонниками и проживает полную удовольствий жизнь, но и почти всегда оказывается замужем за по уши влюблённым в неё мужчиной.

Мужская настойчивость города берёт

В том же фильме «Девчата» можно наблюдать ещё одну неприятную деталь. Однажды Илья так высказывается о Тосе: Неделя — и будет бегать за мной как собачонка! Чуть позже он произносит ещё одну нелепую фразу — я же надеялся что ты не такая.. Всё это в контексте киноленты смотрелось вполне безобидно и даже придавало персонажу больше авторитета. Уверенный в себе мужчина это здорово, а то что разочаровался, так это просто эмоциональный эпизод, зрителю понравится!

В реальной жизни мы видим отношения, в которых вместо взаимной симпатии на первый план выходит азарт. Завоевать и добиться недоступную интересно, а когда жертва отказывается подчиняться и сдаваться, можно применить манипуляции. Внушение чувства вины и стыда, осуждение, оценочные фреймы. При этом Сам Илья предстаёт в негативном свете, ведь девушка его разочаровала, но он продолжает добиваться, следуя за своими ложными потребностями.

На протяжении всего фильма эти сигналы постоянно проскальзывают. То Илья заявляет, что не верит в любовь, но тут же оговаривается — она тоже не верит, а я всё равно буду рядом! Тосе нельзя доверять, но я не могу её оставить! Потом начинаются манипуляции, которые отчётливо читаются в словах «ты же не такая, Тося, ты особенная». Что это значит? Не такая как ты бы хотел? Особенная, значит подходящая под твои бредовые стереотипы? Весь фильм пронизан нездоровой формой коммуникации, но многие посчитали, что это и есть настоящая любовь.

Успех женщины в семье и ни в чём больше

В фильме «Служебный роман» между строк читается сексистский посыл, который заключается в том, что незамужняя женщина, каких бы успехов в карьере не добилась, всё равно будет глубоко несчастной. Зачахнет, завянет и пропадёт без мужчины. Образ Людмилы Прокофьевны совершенно не вяжется с тем статусом, которым она обладала. Неухоженная, неопрятная, не стильная и не модная, давно потерявшая свою женственность дама. И весь сюжет намекает зрителю на её главную ошибку — выбрала карьеру вместо семьи, вот и завяла.

Интересно понаблюдать и за преображением героини после начала отношений с Новосельцевым. В какой-то момент она вдруг осознаёт, что ей совсем не хочется быть руководительницей. Таким образом создатели фильма, осознанно или случайно, отрезали женское счастье от важнейших опор в жизни. Ты можешь быть довольной только в роли жены. Без этого карьерный рост ни к чему не приведёт. Возник стереотип о недопустимости продвижения представительниц нежного пола по службе. Это стало немодным и даже зазорным. Начальница, значит баба. Неухоженная, некрасивая, злая и несчастная.

Когда все молодые девчонки ринулись замуж за американцев, осознавая бессмысленность учёбы и саморазвития, никто конечно же не задумался над опасными советскими фильмами. Точнее над неправильной трактовкой сюжета. Если человек неспособен быть счастливым и полноценным без партнера, то ментально здоровому партнеру такая женщина и не нужна. Карьеру, как оказалось можно совмещать с отношениями, материнством и личными хобби. Убеждение «женщина создана для семьи и во всём остальном ей делать нечего» склоняет нас к патриархату, стигматизации, объективизации и дискриминации. Ни рождаемости ни роста числа браков такими методами не получить. Собственно к этому мы и пришли.

Любовь можно заслужить

Здоровый романтический союз начинается с взаимной симпатии и принятия. Два человека при встрече понимают, что им эмоционально комфортно друг с другом. В горе и радости, в мегаполисе и глухой деревне без сотовой связи. Любые жизненные испытания нипочём, если рядом с тобой надёжный спутник, который тебя осознанно выбрал и которого осознанно выбрала ты. Однако кинолента под названием «влюблён по собственному желанию» пытается убедить нас в обратном. Красивая история о серой мышке, которая добилась расположения красавца.

На протяжении всего фильма Игорь Брагин оскорбляет и унижает девушку Веру. Называет каракатицей, насмехается над её внешностью. Он считает себя импозантным мужчиной, достойным большего, а она пытается изменить мнение о себе. Заметив, что преображения во внешности вызывают у возлюбленного нежные чувства, она решает покорить спутника. В действительности её избранник закомплексован и страдает от критически низкой самооценки, что регулярно компенсируется унижениями в адрес Веры. В реальной жизни такие отношения полны эмоционального насилия и редко приводят к счастью. Менять себя, развиваться и достигать амбициозных целей полезно, но уж точно не ради компенсаторика. Однако многие посчитали, что это чуть ли не идеальная история любви.

Человека можно исправить добротой, любовью и заботой

Факт, который плохо усваивается советскими женщинами, звучит примерно так — иногда человеку просто удобно быть безответственным, ленивым и аварийным. Преступный путь это выбор. Отказ от своих слов и принципов это выбор. Изменять, предавать, лгать. Всё это может приносить вторичную выгоду и человек совершенно не страдает от собственных дефектов. Но фильм «Афоня», пытается убедить нас в обратном.

Катя Снегирёва вдруг решает исправить бедолагу и искренне верит в положительной исход своего плана. Её примеру последовали тысячи женщин. Спасение алкоголика, наркомана, предателя, преступника и лоботряса, стало национальной идеей целого поколения. А когда пришло разочарование, женщины начали внушать своим дочерям совершенно противоположные взгляды. Теперь мы застряли в эффекте контраста, когда одни возводят на пьедестал страдания тех, кто ввязался в борьбу за Афоню, а другие считают героинями тех, кто подал на развод после череды вранья и загулов своего партнера. Истина где-то посередине, наверное.

Вместо итога

Подозреваю, что после прочтения этой статьи у многих возникнут вопросы. Советские кино зло? А современное чем-то лучше? Автор ненавидит советский союз? Он продвигает здесь западные ценности с их дебильными боевиками? Но давайте вы выдохнете и мы поговорим конструктивно. Фильмы созданы не для того, чтобы вы их копировали. Это сюжетная линия построенная на интриге и драматургии. Любой человек, более менее знакомый со сценариями, хорошо владеет психологическими уловками удержания внимания зрителя. Если мы будем оценивать кино с точки зрения посыла и значимости в воспитательном процессе, то всем нам придётся переехать в Афганистан и запретить культуру вовсе. Там люди не смотрят фильмы, не слушают музыку, не читают книги. Ибо вредно. Но это спорно.

Данная публикация должна натолкнуть вас на мысль о том, что герои кинолент это вымышленные персонажи, которые в 99% случаев рассказывают о нездоровой любви. Просто потому что вы не будете смотреть истории о здоровой. Это скучно. Наслаждайтесь прекрасными работами советских актёров и режиссёров, сопереживайте Афоне, Людмиле Прокофьевне и Тосе, но как только увидите на экране титры, возвращайтесь в реальную жизнь. Она сильно отличается от того, что вы только что видели. Всех обнял, до связи!