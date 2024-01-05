Лейкоциты повышены: что это значит

Лейкоциты – белые кровяные клетки, позволяющие организму легко справиться с бактериями, вирусами и другими вредными агентами. Они обеспечивают специфическую и неспецифическую защиту, принимают участие в формировании иммунитета. Если лейкоциты в крови повышены, врачи предполагают развитие патологических процессов, но не во всех случаях это свидетельствует о болезни.

Когда лейкоциты повышены из-за болезни

Лейкоцитоз может обозначать наличие физиологической или патологической нагрузки на организм. Первая возникает:

при тяжелом физическом труде;

особенностях питания с преобладанием мясных продуктов;

беременности и родах.

Лейкоцитоз после прививки может означать, что в организме вырабатываются определенные антитела к инфекциям. Возникает он и в ситуации, если человек находился под воздействием горячего воздуха, например, длительное время принимал солнечные ванны, был в бане или сауне.

Количество лейкоцитов под влиянием таких внешних факторов может меняться. Это не говорит о том, что нужно сразу же предпринимать какие-либо действия. Организм должен самостоятельно адаптироваться к новой обстановке. Для исключения этих факторов анализы крови сдаются утром натощак. Если такое исследование покажет лейкоцитоз, доктор назначит дополнительные исследования для определения первопричины.

Иногда изменение лейкоцитарной формулы происходит при стрессах. Особенно это касается ситуаций, которые предоставляют угрозу для жизни и здоровья. Этот механизм работает просто: мозг получает импульс об опасности, начинает готовиться к возможному получению травмы.

Лейкоцитоз – признак болезни

Повышение лейкоцитов в крови при правильной сдаче анализов может означать развитие инфекционных болезней:

бронхита,

пневмонии,

ОРВИ,

ларинготрахеита.

Увеличение белых кровяных телец свидетельствует о хронических воспалительных патологиях, затрагивающих любые органы. В этой ситуации лейкоцитоз отмечается не слишком высокий, поскольку организм привыкает к такому состоянию. Часто он возникает на фоне сильных болезненных ощущений.

Если вы не знаете, что обозначает повышение лейкоцитов в крови, обратитесь к терапевту. Такой признак характерен для серьезных бактериальных инфекций, например, пиелонефрита, холецистита. Повышение показателей отмечается на фоне увеличения нейтрофилов. Активная выработка белых кровяных телец может означать:

расстройство с поражением иммунных клеток;

болезни неинфекционного происхождения;

злокачественные новообразования;

пролиферативные болезни кроветворения.

Изменение результатов анализов может выявляться из-за слишком большой кровопотери, инфаркта миокарда, обширных ожогов. По степени повышения лейкоцитов врачи судят о тяжести заболевания.

Лейкоциты повышены в моче

Эти клетки формируются в костном мозге, выбрасываются в кровяное русло. В нем они живут около недели. После этого срока они погибают, выводятся с мочой. При патологическом процессе в мочеполовой системе лейкоциты оседают на слизистых оболочках, естественным способом смываются мочой. Поэтому лейкоцитурия в моче может свидетельствовать о воспалении и инфицировании мочеполовой системы.

В редких случаях говорит об аллергическом цистите или аутоиммунном гломерулонефрите. Неинфекционное повышение отмечается и на фоне приема некоторых медикаментов. Обнаружена и взаимосвязь повышения лейкоцитов в моче с появлением почечных кист, туберкулеза почки или мочевого пузыре, диабетической нефропатии.

Повышение лейкоцитов в крови и моче не всегда свидетельствует о том, что нужно сразу же начинать лечение. Сначала оценивается степень изменения показателей, затем доктор принимает решение о назначении медикаментов.