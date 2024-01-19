Квислинг: норвежец ставший синонимом предательства

Видкун Квислинг это норвежский политик, вставший на сторону оккупационных сил гитлеровской Германии в период Второй мировой войны. Коллаборант, получивший с помощью нацистов власть в родной стране. Термин «квислинг» появился на страницах газеты The Times спустя десятилетия после смерти предателя, как имя нарицательное.

Краткая биография Видкуна Квислинга

Родился Видкун 18 июля 1887 года в городе Осло. Отец Юн пастор местной Церкви, мать Анна домохозяйка из обеспеченной семьи. Они познакомились в середине 1870-х годов, когда Анна стала одной из прихожанок на проповедях Юна. Спустя некоторое время была объявлена помолвка и лишь спустя 16 лет влюблённые поженились. А через год у них родился сын, которого назвали Видкун. А затем ещё трое детей — Йорген, Арне, Эстер.

Школьные годы будущего предательства запомнились издевательствами сверстников, но учеником он был прилежным всегда получал хорошие отметки. В 1900 году вся семья перебралась в город Шиен из-за повышения отца по службе. Мальчик продолжал хорошо учиться, но вскоре потерял интерес к наукам и в 1905 году поступил в военную академию.

Там дела сильно наладились, Квислинг был настолько успешен, что умудрился перевестись в военный колледж и закончить его с наивысшими баллами. Тут же получил приглашение на приём от самого короля Хокона седьмого, а в 1911 году был удостоен должности в генеральном штабе армии. Карьера шла в гору и Видкун мечтал продемонстрировать свои знания на деле. Но в первую мировую войну Норвегия предпочла остаться нейтральной, пацифисты высказались против участия в боевых действиях, за что получили гневные высказывания со стороны Квислинга.

В личной жизни будущего предателя есть белые пятна. Но доподлинно известно, что он дважды был женат и оба раза на русских девушках. Сначала заключил брак с Александрой Ворониной, затем с Марией Пасечниковой. Она оставалась с супругом вплоть до 1945 года, детей у них не было. Это всё, что важно знать о биографии Видкуна.

Связь Квислинга с Россией

В 1918 году Видкун был направлен в РСФСР. Получил должность атташе норвежского диппредставительства так как в течении пяти лет до этого изучал Россию, её историю, обычаи, культуру. Восхищался Львом Троцким и полагал, что русскому народу следует давать меньше прав и свобод. Критиковал временное правительство и утверждал, что оно было слишком либеральным. Видимо по этой причине всё в том же 1918 году Квислинг был отозван обратно домой и на родине выполнял роль эксперта по российским делам.

В 1922 году прибыл в город Харьков в составе гуманитарной миссии. Продолжал высказывать свои идеи о том, что русскому народу нужна сильная рука, мудрый лидер и концентрация усилий. Об этом часто вспоминала его первая жена Александра Воронина, с которой он в тот период жизни и познакомился. Почти сразу женился, но брак оказался непрочным. Супруга жаловалась на отсутствие романтики и искренних чувств. На некоторое время пара уезжала в Норвегию, но вновь вернулась в 1923 году.

Квислинг жаловался на скуку как в работе, так и в отношениях, поэтому очень скоро встретил новую любовь. Украинка Мария Пасечникова была на 10 лет моложе и сразу привлекла внимание Видкуна. Уже 10 сентября 1923 года возлюбленные расписались. Он временно уволился из армии и повёз молодую жену в Париж.

В СССР вернулся только в 1925 году в составе той же гуманитарной миссии. На этот раз пунктом назначения стала Армения. Ничем особенным там не запомнился, все его предложения были отвергнуты и в 1926 году он с помощью своего Норвежского друга нашёл работу в Москве. Однако спустя два года угодил в страшный скандал и получил обвинение в контрабанде рублей, а заодно в шпионаже. В 1929 был вынужден уехать от греха подальше. Так Видкун покинул СССР.

Политическая карьера

Вернувшись на родину Квислинг принял решение удариться в политику. Ему до сих пор очень нравились идеи коммунистической партии Советского Союза, поэтому их он и положил в основу своей программы. А заодно дополнил их своими мыслями и составил план реформ, которые кроме всего прочего включали в себя радикальное изменение конституции.

Он видел успех в той самой сильной руке, когда правительство обладает неограниченными возможностями. А также предлагал обращать внимание на расу и наследственность каждого человека. Написанная им книга была признана расистской, а призывы к войне против большевизма вынудили власти приступить к сдерживанию Квислинга. Из партии пришлось выйти, но в 1931 он был назначен на пост министра обороны Норвегии.

В своей должности он всё больше симпатизировал Гитлеру, а коммунистов называл потенциальными врагами. Граждане Норвегии всё осторожнее относились к фигуре Квислинга, а однажды неизвестный напал на него с ножом. Мотивы и объяснения того инцидента до сих пор однозначно не ясны, вместо попыток установить истину Видкун предпочитал словесные нападки в адрес трудовой и коммунистической партии, называя их врагами народа и преступниками.

Само покушение как и все недовольства в свой адрес считал действиями революционеров и под предлогом безопасности государства продолжал усиливать отряды милиции. Которые по сути выполняли единственную роль — защиту Квислинга от тех, кто не согласен с его идеями.

В 1933 году лидером партии Nordisk folkereisning i Norge, из которой Квислинга фактически изгнали чуть ранее, стал некий Йохан Хйорт. Он не просто поддерживал Видкуна, но и совместно с ним начал разрабатывать реформы страны. Среди них были такие — репрессии революционных партий, лишение права голоса тех, кто получает социальные льготы от государства, а заодно открыто заявлял о намерении свергнуть действующее правительство.

Ему казалось, что популярность набирает обороты. Грядущие выборы казались лёгкой прогулкой, но далее произошло невозможное. Видимо сторонники подобных взглядов действительно были, быть может кому-то нравилось наблюдать за происходящим и слушать речи Квислинга, однако на выборах «сверхпопулярная» партия Nordisk folkereisning i Norge набрала лишь 27 850 голосов, то есть 2%. Это был крах..

Сотрудничество с Гитлером

Последующие годы Видкун провёл в переговорах, компромиссах и попытках удержаться во власти. Писал различные статьи, читал лекции и в целом ничем примечательным не запомнился. Но к концу 30-х годов понял куда ветер дует и решил вернуться в большую политику. С одной стороны требовал увеличение военного бюджета ради сохранения независимости Норвегии, а с другой активно поддерживал Гитлера. Например, зачитал цикл лекций на тему «еврейской угрозы в Норвегии». Самому Адольфу отправлял поздравительные открытки и письма благодарности за попытки освободить Европу от большевизма.

А в середине 1939 года решил отправиться в Германию, чтобы посетить ряд немецких городов. Мечтая о сотрудничестве Квислинг предвкушал как его партия станет самой влиятельной на родине. Продолжая возглавлять эту самую 2-процентную партию он стремился заключить мир между Францией, Британией и Германией, чтобы создать с ними экономический союз. Изложенные мысли и планы ему удалось показать Гитлеру лично. И тот был впечатлен.

Вскоре Квислинг понял, что союз с Адольфом может принести ему много пользы. Началась реализация плана по прогерманскому перевороту в Норвегии. Немцам было бы выгодно использовать военно-морские базы оккупированного государства, а сам Видкун получил бы полную власть. Но уже на этом этапе ему удалось выпросить у Гитлера финансирование своей партии.

Дальнейший ход событий занял бы слишком много времени для описания, поэтому напишу кратко. Норвегия была важной стратегической точкой на карте и воспользоваться её территорией хотели как Британия, так и Германия. Заигравшись в большого политика Квислинг кажется уже не знал что ему делать, но было поздно. Гитлер напал на Норвегию 9 апреля 1940 года.

После захвата Осло оккупанты предложили Видкуну организовать новое правительство, полностью лояльное Гитлеру. Он так и сделал, провозгласив себя премьер-министром, а вместе с тем и отменил мобилизацию против гитлеровских сил. Подчинённые продолжали игнорировать его приказы, не признавая своим лидером, но немецкие войска в течении суток смогли сломить всякое сопротивление. Видкун Квислинг возглавил марионеточное правительство и, кажется, исполнил свою мечту.

Неудача во главе Норвегии

Тот факт, что народ собственной страны не воспринимал Видкуна своим лидером и ждал удачного случая отомстить за предательство, никак не смущал горе-правителя. Но в 1942 случилось нечто максимально неприятное. Поездка в Берлин к своим покровителям обернулась печальными известиями. Йозеф Геббельс высказался о неспособности Квислинга когда бы то ни было стать великим руководителем. Не угодив ни тем ни этим он остался между молотом и наковальней. В поддержку народа уже верил больше и надеялся, что они его примут.

Пытался отстаивать суверенитет и независимость Норвегии, изобретал всё новые и новые идеи, но каждый раз терпел неудачу. Чтобы хоть как-то заручиться поддержкой Гитлера Видкун решает помочь ему в борьбе с Советским Союзом. Пытается мобилизовать норвежцев для войны под Сталинградом, но все усилия оказываются тщетны, а сам Адольф потерпел в этой битве сокрушительное поражение. Весь ход войны повернулся в обратном направлении, а дни самого Квислинга были сочтены.

В начале 1945 года всё стало слишком очевидно. Национал-социализм оказался среди проигравших, пришло время «переобуваться». Когда союзные войска начали побеждать по всем фронтам, Квислинг отдал приказ не оказывать сопротивление. Так 7 мая немецкие войска объявили о безоговорочной капитуляции и полномочия предателя испарились в воздухе..

Расплата Квислинга

9 мая 1945 года недоправитель Норвегии был задержан. Его обвинили в серии тяжких и особо тяжких преступлений, начались судебные разбирательства. В ходе слушаний и заседаний вина Квислинга была полностью доказана, за что и был вынесен вердикт — смертная казнь.

Деятельность коллаборанта привела его туда, куда и должна приводить. К расплате за грехи. Апелляционные жалобы в Верховный суд не увенчались успехом, приговор привели в исполнение поздно ночью 24 октября 1945 года. Многолетние попытки добраться до власти и установить диктатуру в свободолюбивой Норвегии обернулись провалом для любителя «жёсткой руки». А мир получил наглядную историю о том, что коллаборант всегда остаётся между двух стульев, потому что предаёт первый и даром не нужен второму.