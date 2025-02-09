Кукож: русский аналог слова кринж, обозначающий испанский стыд

Кукож это сленговый термин, описывающий неловкую ситуацию, при которой человеку становится стыдно за действия других людей и происходящее в целом. Является полным аналогом английского слова кринж и нередко используется в русскоязычном сегменте интернета. Особую популярность кукож получил после возникновения тренда на противодействие англицизмам, когда «западные словечки» стали раздражать некоторых людей. Специально для них филологи покупались в истории и обнаружили альтернативу. Пользуйтесь!

Происхождение слова кукож

Кукож это существительное, которое образовалось из глагола скукожиться. Так люди описывали свои чувства от лицезрения чего-то неприятного, когда было очень стыдно за других. Если видишь чей-то позор, то подсознательно хочешь изолироваться от происходящего, уменьшиться в размерах и стать незаметным. Настолько нет желания присутствовать в сложившейся ситуации. Тело буквально скукоживается. Отсюда и новое словечко.

Важно отметить, что в английском языке кринж переводится точно также. Если дословно, то cringe — съёживаться. Несмотря на то, что неологизм стал набирать популярность ещё в 2019 году, заменить западную версию ему так и не удалось. Нам всё ещё проще общаться словами, широко известными, а не альтернативами из глубокой истории. Для примера — в поиске люди 22 000 раз за последний месяц вбивали кринж и только 500 раз кукож. Впрочем, начало положено, может ещё всё изменится.

Популяризация кукожа

Забавно и то, что агрессивные противники англицизма сами свой язык знают довольно плохо. Они активно используют слова и фразы, которые были привезены в Россию из-за границы в разные эпохи. То есть по-настоящему нашими никогда не были. Но один из комментаторов на моё предложение отказаться от западных словечек очень быстро перешёл на оскорбления, сославшись на то, что мы их русифицировали и теперь они наши! Кринж его бесит, как и ряд психологических терминов, возникших в результате работы американских и европейских психологов, а вот всё остальное пусть будет, мы это украли.

На фоне этого забавно и то, что слово кукож в оборот ввели на американской площадке твиттер, ныне переименованной в соцсеть Х и заблокированной на территории РФ. Какое-то время там выходили мемы и короткие шутки с использованием отечественного аналога кринжа, но охваты были незначительными. Никому не нравилось звучание, следовательно отказываться от привычного не хотелось.

После этого новый тренд перебрался на Двач. Система форумов имела негативную репутацию из-за агрессивных и женоненавистнических высказываний анонимов. Возможно по этой причине сформировался стереотип о том, что нормальные люди применяют в своей речи слова как родные так и заимствованные, а вот злые и вечно обиженные борцы с англицизмом ненавидят кринж не потому что родину любят, а потому что им остро необходимо что-то ненавидеть.

В результате кукож был популярным в американском твиттере, потом китайском тик-токе и немного покрутился на Двач. Нигде не заимел славы и даже породил серию шуток на тему того, что люди, говорящие кукож это какой-то кринж. Спустя ещё пару месяцев мемы с участием скрепного сленга прекратили появляться, что навело на мысли о его искусственном продвижении. Пошли слухи о том, что кто-то пытался продвинуть кукож в массы, но потерпел поражение. Так это или нет, выяснить не удалось.

Вместо итога

Традиции и культура всех народов по большей степени совпадают. Все стремятся к добру и миру, что можно считать неотъемлемой частью ментально здорового человека. Таким образом француз, американец, русский и китаец возводят в приоритет одни и те же ценности. Одновременно с этим существуют агрессивные, злые и глупые представители своих народов, которые независимо от национальности отвергают традиционные ценности человечества. Это всё важно понимать, чтобы перестать наконец обманывать самих себя, убеждая окружающих в существовании идентичности народа. Говоря о том, что мы особенные и у нас свой путь, можно случайно угодить в лапы фашизма, потому что именно на этом он и строится.

На протяжении всей истории человечества мы придерживались одних и тех же ориентиров, но регулярно обменивались опытом, знаниями, привычками. Нет ничего плохого в том, что кто-то использует диеты на основе поведения французов или японцев. Нельзя обвинить человека в нелюбви к родине, если он предпочитает корейское авто. Не может быть врагом тот, кто просто заимствовал звонкое и ёмкое слово из другого языка. А вот агрессивных ненавистников запада, пишущих комментарии с китайского гаджета на американской операционной системе, который на немецком автомобиле едет завтракать французским круассаном, можно много в чём заподозрить. Ну, это как минимум кринж.