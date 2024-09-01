Кукквин: жена неверного мужчины

Кукквин это термин, которым обозначают жену неверного мужчины, которая знает о своём статусе, но продолжает оставаться в отношениях, либо сознательно соглашается с этой ролью. В некоторых случаях так называют девушек и женщин, желающих знать о похождениях супруга, а то и принимать в них участие. Кукквин используется в противовес мужскому куколду и носит практически тот же самый смысл. Но есть нюансы.

Происхождение термина «Кукквин»

Впервые слово кукквин было обнаружено в английской литературе 1562 года. Тогда использовали женский вариант термина куколд, который обозначает обманутого женой мужа. В нашем же случае всё с точностью до наоборот, речь идёт о супруге, которой «наставил рога» партнёр. Однако биологи давно знакомы с таким понятием и применяют его немного в другом контексте.

В эволюционной биологии кукквинами называют самок, вкладывающих ресурсы в чужих детенышей, то есть в неродное потомство. Для нас эти женщины просто мачехи, без негативного контекста, а в животном мире подобное считается отклонением от нормы. Но видимо древние инстинкты дают о себе знать, поэтому люди в большинстве случаев не желают воспитывать чужих детей и терпеть наличие у спутника других партнёров. В социуме кукквины не одобряются и в большинстве случаев принято считать, что это несчастные женщины, столкнувшиеся с предательством. Однако психологи смело могут заявить, что роль рогоносца является популярным фетишем и многих даже возбуждает.

Кукквин фетиш: виды и формы

Быть женщиной — рогоносцем нравится по разным причинам. Нельзя сказать, что в этом есть прямое удовольствие, чаще всего речь идёт о вторичной выгоде. Проще говоря измена становится страданием, в награду за которое положено что-то приятное для девушки. Давайте это и обсудим.

Повышение своей значимости

Всем известно, что когда у девочки добрый и любящий, но подавленный матерью отец, она во взрослой жизни испытывает потребность в отыгрыше этого сценария. Ей нужна конкуренция, чтобы почувствовать себя победителем. Таким девушкам нравятся женатые или бабники. Но иногда конструкция немного меняется, переворачиваясь вверх ногами и женщина становится кукквином.

Любовниц он просто использует, а любит меня! Слышали подобное высказывание? Подсознательно возникает ощущение, что спутник попробовал разных и в его окружении есть всякие девчонки, но каждая из них нужна лишь для блуда. Поюзал и бросил. Они ничтожество, а я царица. Ночует он со мной, женился на мне, детей захотел от меня. Ну и всё такое прочее.

Повышение значимости партнёра

Партнёр является одной из опор для самооценки. Недопустимо выводить его в приоритет, но в целом человек чувствует себя лучше, если его спутник востребованный, красивый, успешный и привлекательный. Только вот источников его значимости может быть не так много и наличие любовниц добавляет несколько баллов. Представьте, вашего мужа хотят все женщины планеты, а женат он на вас. Круто же.

В случае с фетишем у кукквин женщин возникает приоритизация этого суждения. Измены спутника становятся доказательством его ценности. Ведь если никого у него нет, то получается никому он даром не нужен. Подобрала неликвид! Совсем другое дело, если вокруг мужа крутятся дамы, которые ещё и хороши собой. Такая конструкция позволяет почувствовать себя победительницей и поднять самооценку, но уже за счёт повышения значимости второй половинки.

Потребность в страданиях

Людей с мазохистическим типом личности меньше не становится, хотя их по головам никто и не считал. Это просто субъективное восприятие. Женщина кукквин нередко из их числа. Подсознательно индивид убеждён в том, что получить одобрение, похвалу и восхищение возможно только через страдания, испытания и терпение. Быть женой олигарха и дура сможет, а вот тащить на себе троих детей от алкоголика и быть ему верной спутницей во всех тягостных ситуациях, вот это героизм! Примерно с таким мышлением девушки вкатываются в истории с изменщиками.

Если об адюльтере знает только супруг, то ему она и будет рассказывать о своих подвига. Ты мне с этой изменял, с той, а потом с третьей, дурой меня выставил, надо мной твои бабы смеются, заразу ещё притащил на прошлой неделе, с ними тусишь, а на меня совсем забил. Я страдалица и при этом люблю тебя, забочусь, готовлю, убираю, стираю, храню верность. Обрати на меня внимание, посмотри какая я хорошая, оцени это..

Если окружающие знают о том, что муж гулёный, то мольба будет обращена уже к ним. Кто-то пожалеет, кто-то посочувствует, кто-то отметит терпение и стойкость. Вся это похвала и является вторичной выгодой. Ей не нужен «нормальный» муж, с ним не получится заслужить одобрение. Кто назовёт тебя героиней, если у тебя преданный, заботливый, порядочный и непьющий муж? Такой мазохистам не подходит.

Потребность в унижениях

Роль «рогоносца» всегда носит негативый характер, никто этим не гордится. Но для чего некоторые женщины добровольно соглашаются на подобный формат, а кто-то и вовсе старается принимать участие (например хотят знать с кем, как, где)? Всё дело в критическом расхождении самооценок. Когда внутренняя очень низкая, а внешняя достаточно высокая.

Психика буквально врезается в состояние неопределённости и пытается поймать баланс, чтобы понять как обстоят дела на самом деле. Я очень плохая или очень хорошая? Полнейшая неудачница или успешная дама? Как правило найти доказательства верхней планке очень сложно, а вот прибиться вниз проще некуда. И тогда начинается процесс, который в психологии называется самоунижением.

Человек получает удовольствие не от того, что его предали и выставили идиотом, а от того, что психика наконец получила нужные доказательства и успокоилась. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы несёте в руках что-то тяжёлое. Сил больше нет, кисти затекли, мышцы гудят и вот вы наконец-то отпускаете груз. Наслаждение, кайф. Здесь всё тоже самое. Длительное напряжение и долгожданный релакс. Психике плевать кто вы, царь или самый последний бедолага на планете. Она вас любого не бросит, главное дайте ей понять с чем она имеет дело. Ничтожество так ничтожество, пофиг! Таким образом измена супруга становится инструментом успокоения, что и воспринимается как удовольствие.

Вместо итога

Термин кукквин чаще используется в биологии, хотя психологам известен довольно давно. Наиболее популярное применение связано с фетишем, когда измена супруга становится источником эмоций и способом разнообразить интимную жизнь в паре. Кроме самого факта адюльтера некоторых людей привлекает активное участие в процессе. Получение информации, наблюдение со стороны или формат жмж.

В социуме к таким девушкам отношение негативное, но в некоторых случаях проявляется сочувствие. Всё зависит от того как себя преподносит сама кукквин. Знает и принимает сложившуюся ситуацию, либо пытается добиться от партнёра верности, но раз за разом терпит поражение. Тогда её будут либо жалеть, либо высмеивать. Чтобы называли героиней я никогда не слышал, но многие стремятся именно к такому результату. В общем вот такие дела.