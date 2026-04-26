Куалункуизмо: состояние апатии от политики и политических новостей

В итальянском языке существует удивительное понятие куалункуизмо, которое описывает специфическое состояние души современного человека. Это не просто плохое настроение или временная неудача на работе. Слово обозначает глубокую психологическую апатию, вызванную бесконечным потоком политических новостей и общественных потрясений. В русском языке аналогов этого термина нет, зато само состояние у людей возникает постоянно. Поэтому думаю многим будет интересно о нём узнать.

Представьте, что ваш мозг напоминает переполненный стакан, в который продолжают лить воду. В какой-то момент система защиты просто отключает эмоции, чтобы уберечь психику от перегрузки. Так думскроллинг становится фактором перегрузки психики, которая в определённый момент сдаётся и начинает игнорировать любые события в политической плоскости страны. Все они одинаковые, и все одинаково надоели! Вы перестаете злиться, спорить или переживать из-за очередного громкого заголовка в ленте. Вам пофиг.

Это состояние характеризуется полным безразличием к тому, что происходит в мире или вашей стране. Вам становится абсолютно всё равно, какие законы принимаются или кто побеждает в дебатах. Наступает фаза эмоционального онемения, когда единственным желанием остается полная тишина и информационный детокс.

Отличительные черты явления

Главная особенность куалункуизмо заключается в том, что это не кратковременная вспышка гнева. Если фраза «всё достало» обычно сопровождается яркими эмоциями, то здесь мы видим полное отсутствие реакции. Человек превращается в пассивного наблюдателя, который больше не хочет быть вовлеченным в социальную жизнь. Ни на что не влияю, нечего и расстраиваться. Буду плыть по течению..

Причиной такого выгорания становится именно политика и общественные конфликты, а не личные неурядицы. Вы можете быть успешны в карьере и счастливы в семье, но при этом чувствовать пустоту при виде новостного сайта. Это целенаправленная реакция организма на избыток противоречивой и часто агрессивной информации.

Современные технологии заставляют нас быть на связи двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Мозг просто не успевает обрабатывать такой объем данных и выстраивает невидимую стену. Куалункуизмо можно назвать защитным механизмом, который помогает сохранить остатки рассудка в эпоху хаоса. Когда новости лезут из каждого утюга и хороших среди нет, возникает естественное желание обесценить происходящее и полностью переключить внимание на себя.

Почему это происходит сегодня?

В наше время новости стали слишком доступными и навязчивыми, они преследуют нас в смартфонах и социальных сетях. До 70% телевизионного эфира так или иначе забиты новостями и пропагандой. Каждое событие подается максимально остро и эмоционально, чтобы привлечь внимание и вызвать мгновенный отклик. Психика обычного человека не рассчитана на такой уровень постоянного фонового стресса. Индивид больше не хочет быть инструментом в руках маркетологов, которые ради рейтингов и прибыли освещают события чрезмерно ярко, порой напрочь забывая о понятиях «правда» и «непредвзятость».

Когда политические дискуссии превращаются в бесконечный шум, смысл слов теряется и обесценивается. Мы видим одни и те же лица, слышим похожие лозунги и обещания. Все говорят, но никто не исполняет, в итоге мы перестаем верить в возможность перемен. В результате наступает стадия полного отчуждения, когда человек сознательно дистанцируется от общества.

Это явление перестало быть чисто итальянской фишкой и превратилось в глобальный тренд. Миллионы людей по всему миру выбирают путь тишины, отключая уведомления и уезжая на природу. Куалункуизмо становится своеобразным манифестом тех, кто устал быть пешкой в чужих информационных играх.

Аналоги в нашей речи

Прямого перевода этого красивого итальянского слова на русский язык пока не придумали. Мы привыкли использовать более громоздкие описательные конструкции, чтобы объяснить свое состояние. Чаще всего мы называем это политическим выгоранием или информационной усталостью от бесконечного шума.

Ближе всего по смыслу подходит фраза состояние полного безразличия к происходящему за порогом дома. Это тот момент, когда личный комфорт и душевное спокойствие становятся важнее любых глобальных проблем. Мы просто признаем, что больше не имеем сил и ресурсов сопереживать новостной повестке. Каждый раз заканчивается всплеском эмоций, активными обсуждениями и тяжёлыми мыслительными процессами, но по итогу всё это было зря. Более того, без наших реакций большинства событий не было бы вовсе. Колёса крутятся, пока есть топливо и топливо здесь мы!

В разговорной речи мы иногда говорим, что у нас просто перегорели предохранители от избытка политики. Это очень точное описание того самого куалункуизмо, когда внутренний свет интереса к миру гаснет. Понимание природы этого состояния помогает нам вовремя остановиться и уделить внимание своему ментальному здоровью. Уделить время родным и близким, посвятить себя хобби. Посидеть в саду с чашкой чая или прогуляться по парку. Вот что действительно важно. И вот что действительно полезно. Те, кто это понял, пришли в состояние куалункуизмо. Остальные на пути к нему, но тоже придут. Или сгорят в потоке бессмысленных эмоций.