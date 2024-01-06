Кто такой Циолковский и что он сделал?

Циолковский – эта фамилия сегодня на слуху даже у современного поколения, хотя родился этот человек практически 200 лет назад. Прочитав его биографию, каждый сможет понять, что этот достойный человек является весьма ярким примером преданности своей работе. Циолковский добивался своих целей во что было ни стало. Хоть его жизнь не была легкой, ученый никогда не бросал гениальные идеи, которые роились в его голове.

Детство Циолковского

В 1857 году, в начале осени, появился на свет маленький мальчик. Мама родила его рядом с Рязанью, в небольшом селе под названием Ижевское. Звали ее Мария Ивановна. Всю свою жизнь она посвятила ведению домашнего хозяйства. Отец мальчика был лесником.

Через несколько лет после рождения Константина, у его папы появились проблемы с работой. Именно поэтому семья переехала в Рязань, едва мальчику исполнилось 3 года. Мать занималась не только работой по дому, она учила маленького Костю и его братьев письму, арифметике, чтению.

Юность Циолковского

Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья вновь переехала, на этот раз – в Вятку. Тут Костя поступил в гимназию для мужчин. Учиться мальчику было очень тяжело. Большая проблема была в том, что Костя практически оглох из-за скарлатины, которой переболел в 1866 году.

Также на учебу сказались две смерти в семье, которые произошли с разницей в год. Сначала умер Дмитрий, любимый брат Кости, а после из жизни ушла и Мария Ивановна. Мальчик учился все хуже и хуже, тяжело переживая смерть близких. Уже в 1873 году Константина отчислили из учебного заведения.

После мужской гимназии Циолковский нигде и никогда не обучался. Парень очень любил читать. Он увлекался наукой и техникой. Первой его самостоятельной конструкцией был токарный станок, который он сделал дома.

Интересные факты из жизни Циолковского

В 16 лет Костя пытался поступить в Высшее техническое училище. У него ничего не вышло. Он продолжал изучать такие предметы как химию, астрономию, механику, математику. Общался парень с людьми, используя специальный слуховой аппарат.

В 1878 году Константин снова переехал в Рязань. Там он стал учителем. Циолковский стал проводить различные аэродинамические исследования. Ученый создал основы кинетической теории газов. Отправив свои исследования в Петербург, Циолковский получил ответ от Менделеева. Тот написал ему, что это открытие сделали уже давно. Однако ученого заметили.

После он трудился над конструкцией летательного объекта, который имел тонкую «скорлупку» из металла. Циолковский работал над теорией аэростатов. Ее он изложил в своем труде в 1886 году. В 23 года Константин женился на Соколовой Варваре. От их союза появились дети: три мальчика и одна девочка.

Когда Циолковскому исполнилось 24 года, он похоронил своего отца. В 30 лет Константин пережил пожар, который забрал с собой абсолютно все имущество ученого, его ценные чертежи и модули. Мужчина очень тяжело пережил этот удар. Спасти удалось одну швейную машинку.

Циолковский проводил множество исследований, писал про космическую биологию, делал конструкцию металлического дирижабля. За свои собственные деньги Константин сделал сотни разных летающих аппаратов. Он проводил на них исследования, рассчитывал данные, пытался добиться максимальной точности. В 1895 году Константин выпустил книгу «Грезы о земле и небе».

Циолковский создал специальную лабораторию аэродинамики и аэродинамическую трубу. Провел 400 с лишним исследований по ракетостроению. Создал схематическую конструкцию газотурбинного двигателя и модель дирижабля из металлических пластин.