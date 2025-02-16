Кто такой куколд? Погружение в мир куколдства

Слово «куколд» используется для описания людей, которые получают сексуальное возбуждение от того, что их партнер занимается сексом с другим. Это явление стало одним из довольно распространенных сексуальных фетишей и даже попало в топ-запросов на популярных порносайтах, таких как Pornhub, в 2018 году. Статья на «Лента.ру» направлена на изучение этой темы с точки зрения сексологии и психологии, предлагая высветить, кто такие куколды, какие сценарии возбуждают их, как это поведение формируется и чем оно может быть объяснено с психологической точки зрения.

Кто такие куколды?

Термин «куколд» объединяет в себе два слова — «cuck», что в переводе с английского означает «слабый человек», и «cuckoo», то есть «кукушка». Изначально данный термин относился к мужчинам, которые не замечали измен своих жен, однако со временем он стал описывать людей с определенными сексуальными предпочтениями. Воссоздание этих отношений и желание наблюдать за сексуальными актами своей партнерши с другими людьми стало частью их сексуальной идентичности.

По словам психотерапевта и сексолога Елены Малаховой, куколды — это люди, которые получают удовольствие от знания о неверности своего партнера. Эти отношения могут принимать разнообразные формы, включая разные сценарии поведения, которые так или иначе связанны с темой измены.

Сексуальные сценарии, возбуждающие куколдов

Существует несколько сценариев, которые могут возбуждать тех, кто идентифицирует себя как куколдов. Одним из самых распространенных является ситуация, когда мужчина «сдает» свою жену в аренду. В этом случае он позволяет женщине провести время с другим мужчиной, а затем наблюдает запись этого акта, становясь сторонним свидетелем.

Другой сценарий включает приглашение третьего человека в отношения. В этом случае пары ищут партнеров для своих половинок — это может происходить через специальные сайты, где фотографируются и согласовываются условия интимной близости. Во время самого акта муж может наблюдать за процессом, получая при этом удовлетворение.

Существует еще один, более сложный сценарий, включающий феминизацию мужа, где он также может участвовать в сексуальных отношениях, но уже в пассивной роли. В этом случае куколд ощущает себя несколько уязвимым, но в то же время удовлетворенным.

Тем не менее, есть и более крайние сценарии. Например, женщина может вступить в связь с другим мужчиной без предохранения, что может привести к беременности. Тут следует отметить, что биологический отец не имеет прав на ребенка, а его воспитанием занимает постоянный партнер-куколд. Эти ситуации иллюстрируют различные грани куколдства и его влияние на интимные отношения.

Психологические аспекты куколдства

С точки зрения психологии, куколдство может являться признаком психического расстройства, связанного с аномальными сексуальными желаниями. По мнению Елены Малаховой, это поведение может быть связано с мазохизмом, так как оно аккумулирует элементы страха, стыда и наслаждения. Куколдство рассматривается как девиантное поведение, которое формируется уже в раннем детстве, когда закладываются основные модели сексуального поведения.

Если у подростка возникают фантазии о неверности партнера, они могут позже проявиться и в его сексуальных предпочтениях. Малахова отмечает, что любые отклонения обычно проявляются в раннем возрасте, но актуализируются в период полового созревания. Через это поведение куколд может стремиться легализовать свои фантазии и включить их в свою интимную жизнь.

Причины, почему люди становятся куколдами

Формирование куколдства часто связано с травматическими событиями в детстве. Психика может использовать такие сценарии как неадаптивный способ справляться с переживаниями, однако это обычно не устраняет проблемы, а может их усугубить. Малахова подчеркивает, что основной причиной куколдства часто становится травма брошенности или инцестуозные отношения, которые фиксируются в восприятии человека.

Некоторые мужчины, имеющие низкое либидо или эректильную дисфункцию, также могут стать куколдами, так как это отклонение позволяет им испытывать желание и наслаждение, которые они не могут получить на более традиционных уровнях. Таким образом, куколдство становится попыткой «прожить» травму половых отношений через свои фантазии.

Следует ли бороться с куколдством?

Исходя из точки зрения психотерапевта, важно понимать, что если человек не меняет своего поведения, это может привести к закреплению всех имеющихся психических отклонений. Коррекция сексуальных девиаций возможна с помощью современных методов психотерапии. У некоторых пар возможно даже такое положение, когда один партнер желает реализовать сценарий куколдства, а второй заинтересован в компромиссах, позволяющих избежать эмоционального дискомфорта.

Малахова акцентирует внимание на том, что такие предпочтения должны рассматриваться как возможность изучить более здоровые стороны сексуальности и пространств для доверия между партнерами. Никто не должен быть вынужден к изменениям, если он сам не готов принимать решение о желаемом формате отношений. Взаимопонимание и согласие любого из партнеров являются ключом к здоровой интимной жизни.

Почему слово «куколд» считается оскорбительным?

В последние годы слово «куколд» приобрело негативный оттенок, превращаясь в оскорбление в интернете. Примеры таких случаев можно увидеть на фоне травли публичных людей, например, актера Гарика Харламова в 2020 году. Не только он, но и другие известные артисты, как Том Холланд, подвергались насмешкам по причине публичных отношений и романтических связей.

Термин «куколд» также ассоциируется с понятием «рогоносец», олицетворяющим стыд и предательство. Эти ассоциации формируются в общественном сознании, продиктованные стереотипами о неверности, которые могут наносить удара по репутации и положению человека в обществе. Важно помнить, что каждый человек имеет право на свои собственные предпочтения и желания, когда дело касается интимной жизни.

Заключение

Таким образом, куколдство — это не просто сексуальный фетиш, а сложная психологическая концепция, которая имеет корни в травматических переживаниях, социальном восприятии и личных предпочтениях. Интерес и желание исследовать эти аспекты могут обогащать интимную жизнь людей, предоставляя возможность для глубинного общения и понимания в отношениях. Однако с точки зрения психологии и восприятия социального контекста, куколдство может налагать определенные ограничения и вызывать вопросы о норме. Поэтому важно, чтобы каждый человек задумался о своих желаниях и о том, как их реализация соотносится с его жизнью и отношениями.