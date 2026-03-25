Кто такой Джон Порк и откуда взялся этот мем?

Мир интернета постоянно порождает странных персонажей, которые заставляют нас недоумевать. Сейчас все обсуждают некоего Джона Порка, и это имя всплывает в самых разных ситуациях. Оказывается, под этим псевдонимом скрываются сразу две совершенно разные личности. Но вторую лучше так не называть.

Один из них является полностью выдуманным цифровым существом, которое завоевало социальные сети своим необычным видом. Другой — вполне реальный профессиональный спортсмен, ставший жертвой забавной лингвистической ошибки. Давайте разберем по порядку, кто есть кто в этой запутанной истории.

Как появился виртуальный человек — свинья?

Первый, по сути единственный и самый известный Джон Порк — это цифровой персонаж, созданный с помощью компьютерной графики. Он выглядит как обычный мужчина в модной одежде, но вместо человеческого лица у него голова кабана. Этот виртуальный инфлюенсер завел свой аккаунт в интернете еще в две тысячи восемнадцатом году. А затем стал крайне популярным в сети.

По легенде этот персонаж живет в Италии и считает себя самым стильным поросенком на планете. Он публикует фотографии из путешествий, делает селфи на фоне достопримечательностей и ведет жизнь типичной звезды соцсетей. Его образ вызывает странное чувство из-за сочетания человеческого тела и натуралистичной головы животного.

Мем стал по-настоящему вирусным благодаря формату видео с входящим звонком. Пользователи начали массово создавать ролики, где на экране телефона отображается вызов от Джона Порка. Главная фишка таких видео заключается в реакции человека, который якобы боится поднять трубку от этого существа.

Почему мем со звонком стал популярным?

Секрет успеха этого мема кроется в эффекте зловещей долины, когда что-то почти человеческое выглядит пугающе. Напряженная музыка и надпись о входящем вызове создают атмосферу абсурдного триллера. Зрители во всем мире начали гадать, стоит ли отвечать на такой странный звонок.

Миллионы людей подхватили этот тренд, превратив обычную картинку в культурный феномен. В социальных сетях ролики с хештегом этого персонажа набирают сотни миллионов просмотров каждый месяц. Это классический пример современного юмора, который строится на чистом абсурде и сюрреализме.

Люди любят участвовать в подобных интерактивных шутках, примеряя ситуацию на себя. Сегодня этот персонаж уже стал брендом, под именем которого выпускают одежду и аксессуары. Даже фейковые аккаунты пытаются копировать его стиль, что только подтверждает огромную популярность образа.

Какое отношение к мему имеет боец боевых искусств?

Вторая волна популярности имени Джон Порк связана с миром профессионального спорта. Речь идет о Магомеде Зайнукове, титулованном бойце и спарринг-партнере известных чемпионов в смешанных единоборствах. Его история появления в комедийном поле интернета произошла совершенно случайно из-за ошибки произношения.

Во время одного из интервью или тренировочных съемок его представили по прозвищу Чанко. Однако из-за специфического акцента и качества звука зрителям послышалось именно заветное имя человека свиньи. Фанаты моментально подхватили эту ошибку и начали называть атлета Джоном Порком во всех комментариях. Что тут же привело к негодованию самого спортсмена и его преданных фанатов.

Теперь под каждым постом спортсмена можно увидеть тысячи эмодзи с поросятами. Несмотря на его спортивные достижения, интернет-сообщество запомнило его именно благодаря этой звуковой подмене. Данная ситуация показывает, как быстро любая случайность в сети становится массовым трендом. Боец получил неожиданную популярность в том виде, о котором явно не мечтал.

Как реагирует атлет на свое новое прозвище?

Сам Магомед Зайнуков относится к этой ситуации без особого энтузиазма и радости. Он неоднократно заявлял в своих видео, что его зовут Чанко, и просил фанатов прекратить шутки. Однако в интернете просьбы остановиться обычно работают в обратную сторону и только подстегивают юмористов.

Поклонники смешанных единоборств даже начали скандировать это имя на официальных турнирах и пресс-конференциях. Это создало серьёзный конфликт между представителями мира спорта и абсурдным миром цифровых мемов. Магомед остается отличным бойцом, но для многих он теперь невольно ассоциируется с виртуальным героем.

Разница между двумя Джонами огромна: один — это рекламный проект, а другой — живой человек, не имеющий никакого отношения к мему. Виртуальный персонаж активно использует свою славу ради заработка и новых подписчиков. Реальный спортсмен же старается дистанцироваться от шутки, которая никак не связана с его карьерой. Таким образом Джон Порк существует только в образе персонажа из запрещённой в России социальной сети, где забавный образ можно превращать в реальные деньги за счёт брендирования и монетизации.