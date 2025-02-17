Кто такой амбиверт и почему этот тип личности так полезен?

Амбиверт — это человек, обладающий как чертами интроверта, так и экстраверта. Например, днём типичный амбиверт может активно работать, вести важные собрания и быть в центре внимания, а вечером предпочитает уединиться с книгой или заняться чем-то наедине. В нём гармонично сосуществуют качества волка-одиночки и души компании, которые проявляются в зависимости от обстоятельств и настроения. С латинского языка «амби» переводится как «оба», что отражает смешение характеристик различных социотипов.

Многие психологи, например, Татьяна Порицкая, считают, что амбивертность является наиболее распространённым типом личности среди людей. В своей практике она отмечает, что ярко выраженные интроверты и экстраверты встречаются довольно редко, что делает такую классификацию условной. Она же добавляет, что при прохождении тестов на определение социотипа многие могут получить разные результаты, так как на них влияют настроение, жизненная обстановка и другие факторы.

Книга Марти Лэйни «Преимущества интровертов» рассматривает экстраверсию и интроверсию как две крайние точки на оси, между которыми располагается амбиверт. Если крайняя интроверсия обозначена синим цветом, а крайняя экстраверсия — красным, то амбиверт оказывается на уровне зеленого или желтого цвета, олицетворяя смешение этих двух состояний.

Истоки понятия амбиверта

Термин «амби­версия» был введён американским психологом Эдмундом Конклином, который рассматривал сочетание интровертных и экстравертных рисков как норму. В 1920-е годы швейцарский психолог Карл Густав Юнг разделил людей на экстравертов и интровертов, основываясь на направлении их жизненной энергии или либидо. Экстраверты ведут себя активно, взаимодействуя с окружающими и черпая энергию из внешнего мира, тогда как интроверты сосредоточены на своих внутренних мыслях и чувствах, проявляя трудности в публичных выступлениях и шумных мероприятиях.

Юнг упоминал о существовании амбиверсии уже в 1923 году, однако не включил её в свою официальную типологию. Научные исследования, проведенные в последние десятилетия, подтвердили, что амбиверты имеют большую степень адаптивности и меньший риск когнитивных нарушений с возрастом. Так, в 2016 году в одном из исследований в Череповце было установлено, что амбивертные личности менее подвержены эмоциональному выгоранию в сравнении с интровертами и экстравертами. Директор Лаборатории человеческой психофизиологии Университета Мэриленда, Барри Смит, заявляет, что порядка 68% населения Земли — амбиверты.

Ключевые характеристики амбиверта

Хотя интровертов и экстравертов легко идентифицировать по последовательному поведению, амбиверты демонстрируют гибкость и приспосабливаемость к различным обстоятельствам. Их поведение может варьироваться в зависимости от типа общения и обстановки, что делает их уникальными. Рассмотрим основные отличительные черты амбивертов:

Гибкость проявляется в способности амбиверта легко перестраивать своё поведение в зависимости от ситуации. Они могут вести себя как экстраверты в компании, а наедине — как интроверты, что позволяет им адаптироваться к различным темам разговора и подходам к взаимодействию.

Амбиверты открыты новому социальному опыту и легко устанавливают контакты. Они могут поддерживать отношения с разными людьми, включая коллег и знакомых, но при этом предпочитают знакомую среду. В отличие от экстравертов, амбиверты могут избегать слишком частого общения на большом количестве мероприятий.

Хорошее умение работать и в команде, и в одиночестве выделяет амбивертов среди других. Они способны поддерживать командный дух, в то же время не боятся взять на себя ответственность и контроль за работой.

Амбиверты также демонстрируют высокую степень эмпатии. Они понимают эмоции и состояния окружающих, что позволяет им эффективно взаимодействовать с разными людьми и в различных ситуациях. Это качество делает их отличными слушателями и собеседниками.

Кроме того, амбиверты могут ощущать комфорт даже будучи наедине с собой, что не вызывает у них дискомфорта. Это гармоничное существо способно находить занятия для себя и не чувствует себя изолированным.

Эти особенности позволяют амбивертам выбирать для себя множество профессий, что делает их универсальными работниками.

Профессии, подходящие для амбивертов

Благодаря своей гибкости амбиверты могут успешно работать в самых разных сферах. Однако для некоторых профессий особенно важно умение проявлять различные качества, например, балансировать между инициативой и усидчивостью, быть как оратором, так и умелым слушателем. Рассмотрим несколько профессий, идеально подходящих этому типу личности.

В сфере продаж амбиверты особенно успешны, так как могут находить общий язык с клиентами, проявляя настойчивость и уважение. Престижная работа, связанная с постоянным общением, определяется их способностью сочетать достоинства интровертов и экстравертов.

В журналистике амбиверты могут сочетать свои навыки исследования и общения, что делает их удачливыми как в проведении интервью, так и в написании статей.

Медицинские работники также могут успешно находиться в амбивертной нише. Способность найти общий язык с пациентами, а также проявить сочувствие — важные элементы работы врача.

Социальная работа — ещё одна область, где амбиверты могут продемонстрировать свои способности к эмпатии и пониманию, взаимодействуя с людьми в кризисных ситуациях. При этом их устойчивость к эмоциональному выгоранию помогает сохранить общий позитивный настрой.

Организаторские способности, также свойственные амбивертам, позволяют им успешно вести мероприятия. Их аналитические способности в подготовке и художественные — в проведении мероприятий создают успешную комбинацию.

В политике и дипломатии амбиверты могут легко комбинировать активную публичность с глубоким погружением в детали взаимодействия. Эта способность ведёт к успешным переговорам и расчёту пользовательской реакции.

Заключение

Амбиверты — это не просто комбинация характеристик интровертов и экстравертов, но и уникальный тип личности, способный адаптироваться и успешно взаимодействовать в самых различных ситуациях. Понимание этого аспекта может быть полезным не только для определения своего собеседника, но и для выбора профессионального пути.

Эта универсальность делает амбивертов ценными на рабочем месте, так как они могут находить баланс между различными ролями. От общения с людьми до глубокого сосредоточения на некоммуникативной задаче — амбиверт способен справляться с вызовами современной жизни, используя свои многогранные качества и способности.