Кто такой Эпштейни что он сделал на острове?

Джеффри Эпштейн это американский финансист, чья жизнь однажды разделилась на до и после. Сначала он был успешным управляющим капиталами, который помогал богатым людям приумножать их деньги. Но потом его имя стало ассоциироваться с ужасными преступлениями: организацией целой сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Получается, что в одной жизни уживались и финансовый талант, и чудовищные злодеяния.

Джеффри родился 20 января 1953 года в Бруклине, Нью-Йорк, в самой обычной семье. Его отец работал садовником, а мама занималась домашним хозяйством. Ничто не предвещало того, что он станет сначала успешным брокером, а потом фигурантом громких уголовных дел. В середине 1970-х Эпштейн начал работать трейдером в известном инвестиционном банке Bear Stearns, а к 1980 году уже стал там партнёром. Это был очень быстрый и впечатляющий карьерный рост.

Затем, в 1981 году, Джеффри основал свою собственную консалтинговую фирму International Assets Group. Эта компания специализировалась на том, чтобы помогать клиентам возвращать деньги, которые у них украли мошенники. А уже в 1987 году он создал J. Epstein & Co, которая брала на себя управление активами очень состоятельных людей. Среди его клиентов был даже магнат Лесли Векснер, владелец известного бренда Victoria’s Secret. Эпштейн был его финансовым советником и управлял его фондами на протяжении многих лет.

У Джеффри Эпштейна была очень дорогая недвижимость: роскошный дом в Нью-Йорке на Манхэттене, частный остров на Виргинских островах США, целое ранчо в Нью-Мексико и даже дом во Франции. Он никогда не был официально женат и не имел признанных детей. Его самой известной спутницей и деловым партнёром была Гислейн Максвелл, дочь крупного британского медиамагната Роберта Максвелла.

Как эпштейн зарабатывал свои миллионы?

В 1987 году Эпштейна нанял Стивен Хоффенберг в качестве консультанта своей компании Tower Financial Corporation. Это было коллекторское агентство, которое выкупало долги у частных лиц перед больницами, банками и телефонными компаниями. Казалось бы, вполне легитимный бизнес.

Однако Tower Financial Corporation оказалась одной из крупнейших финансовых пирамид в американской истории. Об этом стало известно в 1993 году, но Эпштейн сумел вовремя покинуть компанию до того, как разразился скандал. Джеффри был не только талантливым, но и достаточно осторожным дельцом, умеющим избегать проблем. Впрочем из самых больших своих проблем вытащить нос он не успел. Об этом поговорим далее.

В 2000-х годах Джеффри Эпштейн проявил интерес к медиаактивам. Он даже планировал купить известный журнал New York Magazine. Хотя эта сделка не состоялась, он стал партнёром по финансированию журнала Radar. В это же время финансист открыл фонд, который должен был поддерживать научные исследования и образование в американских университетах. На первый взгляд, это кажется довольно благородным поступком.

В каких преступлениях обвиняли эпштейна?

Расследование секс-преступлений Эпштейна началось в 2005 году. Это произошло после того, как родители 14-летней девочки заявили о сексуальном насилии. В ходе расследования правоохранители обнаружили, что финансист изнасиловал десятки девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними. Жертвы рассказывали, что их приглашали в особняк Эпштейна якобы для «массажа», после чего им предлагали деньги за половые акты.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал свою вину в склонении несовершеннолетней к проституции. За это он получил 18 месяцев тюрьмы. Однако за решеткой он провёл всего около 13 месяцев. Ему разрешалось отлучаться из тюрьмы на 12 часов ежедневно, чтобы работать в своём офисе. Это вызвало много вопросов и негодования в обществе.

В 2019 году Эпштейна снова арестовали, на этот раз по обвинению в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Он так и не признал себя виновным. Уже через месяц после задержания, не дожидаясь суда и приговора, Эпштейн покончил с собой. Он был найден мёртвым в своей камере предварительного заключения в федеральной тюрьме Манхэттена.

Юристы полагают, что вина Джеффри по всем пунктам обвинения была полностью доказана и поэтому надеяться хоть на какое-то снисхождение суда уже не приходилось. Влиятельные друзья, среди которых были самые высокопоставленные чиновники и миллиардеры, в США помочь ничем не могут, так как суд независимый и трюк с «никому нельзя, но это мой кореш» не сработает. Поэтому после всего, что натворит Эпштейн, его поступок выглядел как единственно верный выход из ситуации. Быть может он пытался спасти тех, кто принимал участие в совместных преступлениях. Это нам ещё предстоит узнать, когда файлы будут детально изучены.

Вместо итога

Смерть Джеффри Эпштейна 10 августа 2019 года мгновенно породила множество теорий заговора. Судмедэкспертиза подтвердила, что это было самоубийство. Однако обстоятельства его смерти были очень подозрительными. Были нарушены обычные тюремные процедуры в ту ночь, когда Эпштейн умер. Кроме того, две камеры видеонаблюдения перед его камерой оказались неисправными. Всё наводило на мысли о том, что кто-то «настоятельно порекомендовал» Джеффри покинуть этот мир. А быть может поспособствовал. Это лишь усилило разговоры о невероятно зловещих событиях на острове финансиста-извращенца.

Ещё до смерти Эпштейн заявлял, что располагает компрометирующей информацией о многих влиятельных фигурах. Это заявление, вкупе с необычными обстоятельствами его смерти, привело к предположениям, что его могли убить, или что его смерть была инсценирована, чтобы помочь ему скрыться. Эти теории до сих пор активно обсуждаются.

В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Эпштейна. Общий объём опубликованной информации, включая показания свидетелей и личные переписки, превысил три с половиной миллиона страниц. При этом известно, что всего в деле около шести миллионов страниц. Это означает, что ещё очень много информации остаётся скрытой, и новые подробности могут появиться в будущем. Дело Эпштейна продолжает вызывать интерес и порождать вопросы.