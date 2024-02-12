Кто такие хейтеры и что с ними делать?

Хейтеры это люди, которые оставляют в интернете гневные, оскорбительные и унижающие комментарии, выражают презрение, ненависть и насмешки в текстовом формате на просторах всемирной паутины. Агрессия может быть направлена как на отдельного человека, так и на группу лиц по какому-либо признаку (социальная стигматизация). Редко хейтеры доходят до прямых угроз, но часто проклинают, желают неудач, болезней, проблем и даже смерти. Сама критика является неконструктивной и необоснованной.

Термин произошёл от английского слова hater, что в переводе на русский означает ненавистник. Эти люди неспособны вести диалог на равных, главная их задача заключается в выбросе как можно большего количества гнева на объект презрения. Кто-то просто насмехается или обесценивает, а кто-то опускается до жёстких высказываний и провокаций.

Причины хейта в интернете

Несмотря на то, что все хейтеры имеют примерно одни и те же мотивы, в действительности причины такого поведения могут быть совершенно разными. Важно не просто вовремя вычислить ненавистника, но и понять его природу, чтобы правильно отреагировать на потоки гнева. Перечислим самые известные модели поведения хейтеров.

Перенаправление злости

Чтобы разобраться в этом механизме нужно знать что такое замещение в психологии. Если в двух словах, то индивид сталкивается с агрессией или несправедливостью в свой адрес, его психика генерирует негативно окрашенные эмоции, должна последовать реакция. Но источник насилия либо недоступен, либо вступать с ним в конфликт слишком «дорого».

На работе оскорбил или унизил начальник, но ответить ему нельзя, потому что уволит, например. Или вышел человек на улицу, там вообще ничего не убрано, однако куда жаловаться и как привлечь губернатора к ответственности неясно. Злость накопилась, а направить её некуда.

Интернет это место, где ты можешь оставаться анонимным, а даже если не так, то риск получить серьёзные проблемы за сказанное, невелик. Общение в комментариях позволяет утилизировать негативно окрашенные эмоции и повод искать совсем не обязательно. У хейтера он уже есть, ему нужен только объект для нападения.

Поэтому пытаться понять почему человек так люто оскорбляет других, совершенно необязательно. Он просто выпускает пар, мстит обидчику, предварительно поменяв его на что-то безопасное для себя. Хотел ударить и высказать всё начальнику, но вместо этого сорвался на ребенка или пошёл в интернет, чтобы настрочить оскорбительный комментарий.

Нетерпимость к ошибкам

Я как автор контента хорошо знаю, что допустить ошибку при публикации проще простого. Ко всему прочему ещё в школе поругался с русским языком и до сих пор не могу понять где должны стоять запятые и как пишутся некоторые слова. Бывают ошибки и смысловые, например недавно смотрел ролик на ютубе и там человек заявил, что госдолг США в процентах от ВВП самый большой в мире. Иногда мнение автора кардинально расходится с нашим, особенно остро это заметно в политике и экономике.

Один кричит, что в СССР было самое вкусное мороженное, другой категорически не согласен и напоминает, что рецепт привезли из Америки, сделал это Микоян. Каждому кажется, что собеседник ошибается и мы видим какую-то реакцию. Но вот какую? Это уже зависит от многих факторов структуры личности, включая самооценку, самоценность и самореализацию. В большинстве случаев получим хейт. Сейчас объясню как это связано.

Если вы, замечая ошибку, начинаете думать, что это неуважение в ваш адрес, то причина в дефиците собственной ценности. Например, мне часто пишут, что я допускаю опечатки и не исправляю их при публикации, значит отношусь к читателю как к быдлу, которое схавает всё подряд. В действительности я просто не замечаю ошибок, хотя очень стараюсь.

Всегда реагирую на отклики читателей и текст поправляю по возможности. А все предположения по поводу моего неуважению к аудитории возникли только потому что конкретный человек не чувствует себя достаточно ценным, редко слышит слова признания своей значимости. Ошибки других людей они трактуют как презрение в свой адрес.

Также ошибки других людей приводят к разочарованию. Например, вы считали автора контента успешным, образованным и талантливым, но затем обнаружили, что это не так. Подобное часто случается с звёздами запрещённой соцсети. Какая-то девушка замужем, у неё счастливая семья, большой дом, дорогая машина, идеальная карьера. Точёная талия, гладкая кожа, невероятно глубокие глаза, она словно сошла с обложки журнала. А потом попался снимок без фильтров, который ко всему прочему оказался очень неудачным. И началась волна хейта.

Причина проста — человек потерял уверенность в себе, его потребности на закрываются, добиться желаемого успеха не получается. Психика начинает искать ориентиры, чтобы снова поверить в то, что цели достижимы. А потом вы видите ошибку своего кумира и надежды рушатся. Мы ненавидим не самих жертв своего хейта, а себя.

За то что придумали розовый мир, возвели кого-то на вершину, приняли за полубога, а на практике он оказался совершенно обычным, не лишённым пороков. Думала этот автор умный, начитанный и образованный, а теперь вижу как он в слове из трёх букв четыре ошибки сделал. Урод, тварь, всю фантазию мне сломал, придурок, лети в черный список!

Нередко встречается и другая причина нетерпимости к ошибкам — возмущение. Если родители любили вас только за соответствие своим ожиданиям, например за пятёрки в школе или когда есть чем гордиться, то в результате психика получает ложную установку. Теперь вам, чтобы получить любовь, нужно быть таким как требует значимый взрослый. В противном случае от вас отвернутся, а то ещё и оскорбят, унизят, откажутся обнимать.

Но вот вы попадаете в интернет и видите как человек совершенно неидеальный получает любовь и одобрение. Он отказывается сидеть в заданных рамках, не соответствует всем тем критериям, под которые вас лично подгоняли всю жизнь. Вы вынуждены быть хорошим, но это не всегда приводит к любви, а на ваших глазах есть пример абсолютно плохого и при этом его искренне любят, им восхищаются, на него подписываются. Возникает возмущение.

Родители заставляли вас сидеть тихо, чтобы не опозориться, а тут молодой блогер кривляется перед камерой и получает за это миллионы лайков. Вам говорили, что нужно быть скромной и мурыжить мужика минимум полгода, чтобы доказал серьёзность своих намерений, а кто-то вдруг заявляет, что не отказывается от близости на первом свидании, если парень понравился.

Как тут не обрушить на человека тонну хейта? Как не выразить всё презрение и не вылить весь имеющийся гнев? Только опять же произошла подмена объекта. Всё это следовало бы отнести тем, кто вас в эти рамки загнал, но туда вы не можете, поэтому становитесь хейтерами.

И последняя причина нетерпимости к ошибкам — ощущение несправедливости. Возможно вы гиперответственный человек и всё проверяете по 20 раз. С большой долей вероятности можно предположить, что у вас невроз, потому что в иных случаях психика не акцентируется на безукоризненности. И вот вы сто раз проверили свою работу, а кто-то позволил себе допустить ошибку и не сильно расстроился.

Пока одни исполнители тщательно вдумываются в тексты, Моргенштерн в одной из своих песен произнёс слова «Но в душе, в неглиже, я — романтик Алишер». Думал это значит что-то типа в действительности я романтик, а оказалось, что в неглиже это в лёгкой, небрежной одежде с утра. И носят такую только женщины. Вроде как ляп, но его песня в топе чартов, а перфекционисты далеко позади. И им кажется это несправедливым. Отсюда гнев и ненависть.

Поиск доказательств

Это люди, которые редко слышат слова согласия. Им в детстве нечасто, а порой и никогда не говорили «ты прав». Либо даже когда взрослые допускали ошибку, они её не признавали. В результате такому человеку крайне важно выйти победителем из спора. Он идёт в интернет, разворачивает дискуссию и всеми силами пытается взять верх.

Ему вообще без разницы что именно отстаивать, главное чтобы все увидели, что он наконец-то прав! Ему нужно чтобы объект хейта это признал. Он цепляется к словам, использует черри пикинг, переворачивает смысл сказанного, обесценивает аргументы собеседника, ищет ошибки. Вступать в диалог с такими хейтерами себе дороже. Им не нужна истина, им нужна победа. Поэтому проще согласиться в самом начале. Пусть потешит своё самолюбие, а вы сэкономите много времени и побережёте нервы.

Как вести себя с хейтерами?

Большинство блогеров и медийных личностей предпочитают дистанцироваться от хейтеров. Закрывают комментарии, блокируют аккаунты, запрещают им высказываться. С годами стало ясно, что эта тактика не слишком эффективна. Травмированных людей очень много и отворачиваясь от них вы теряете львиную долю аудитории. К тому же это не гуманно, ведь хейтер это самый обычный человек, столкнувшийся с эмоциональной болью.

Это не значит, что вы должны ему помогать и в ущерб себе спасать его самооценку, выводя из тревожного состояния.Но подливать масла в огонь не стоит. Как показывает практика спустя некоторое время хейтер меняет тактику поведения и прекращает извержение злости. У меня был интересный опыт, когда под каждой статьёй какой-то мужчина писал мне гневные комментарии, оскорблял и указывал на кучу ошибок, которые видел только он. Вместо блокировки я решил позволить ему высказаться и иногда отвечал что-то типа «спасибо за обратную связь» или «не согласен с вами, но учту эту точку зрения в будущем».

Недавно он под одним из постов написал- хоть и не нравишься ты мне Кочерыжкин, но вот тут информация была полезной, спасибо за статью. В этот момент я подумал, что хейтеры это далеко не всегда глупые и вредные люди, наверное человек просто оказался в тяжелом эмоциональном состоянии. И если мой блог позволил ему выпустить пар, пережить трудности и почувствовать себя важным, то могу смело записать этот кейс себе в актив. Я молодец!

С точки зрения маркетинга, seo и smm хейтеры крайне полезные ребята. Такого уровня активности вы не получите ни от кого и никогда. Я частенько анализирую различные сообщества ради любопытства и замечаю, что некоторые ограничивают действия своих подписчиков. За хейт моментально блокируют или вовсе закрывают комментарии. Но ведь для этих целей придумали дизлайки.

Здоровый канселлинг заключается в том, что вы «отменяете» человека лично для себя. Быть может его мнение и позиция противоречит вашей, но наверняка у него есть единомышленники. Они хотят что-то обсудить, найти поддержку, получить внимание. Это лучший источник обратной связи. Возможно вы помните как один певец выложил клип в песней про Москву, а когда получил миллион дизлайков, просто скрыл контент. Эх, ведь люди сообщали тебе о том, что ты движешься в неверном направлении. Закрыл им рот и продолжил катиться вниз. Хейтеры, люблю вас!