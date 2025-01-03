КСВП: почему девушки соглашаются на короткие романы без обязательств?

КСВП это краткосрочная стратегия выбора партнёра у женщин, открытая и описанная американским психологом Дэвидом Бассом. Он изучал поведение представительниц нежного пола и обнаружил различия между их реакцией на мужчин для брака и коротких романов без обязательств. Если с первым всё было более менее понятно, то вопрос «зачем девушки тратят свои ресурсы на коммуникацию, которая не ведёт к семье, материнству и гарантиям безопасности», завёл специалистов в тупик.

Чуть позже была сформирована и исследована теория, которая объяснила происходящее. Нам кажется, что на интим вне брака и серьёзных отношений может согласиться только падшая женщина, без моральных ориентиров, однако Дэвид Басс нашёл вполне логичные мотивы. Психологам пришлось взглянуть на ситуацию под другим углом.

Основные мотивы женщины, выбирающей КСВП

Природа наделила представительницу нежного пола ролью фильтра в репродуктивном механизме эволюции. Она должна выбрать носителя сильных ген, который даст здоровое и способное к выживанию потомство. Здорового, эмоционально стабильного, обладающего высоким интеллектом, знаниями и навыками. Задумано было здорово, но по факту механизм регулярно сбоит по причине неспособности девушки справиться со своими детскими травмами.

Нуждаясь в компенсации тех или иных дефицитов, а также имея неэффективные убеждения, она всё чаще выбирает носителя слабых ген, эмоционально нестабильного и закомплексованного мужчину, который своим поведением пытается доказать обратное. Но кроме всего этого, как выяснил Дэвид Басс, существует альтернативная система отбора, возникшая под влиянием развития человека как вида.

Давайте вспомним основные мотивы таких девушек. Тем более, что некоторые из них удивительным образом приводили именно к серьёзным отношениям, полноценной семье, крепкому романтическому союзу.

Оценка ценности

Практика показывает, что самые крепкие браки получаются у женщин, которые отдались партнёру в первый же день. Или в течении первой недели знакомства. Сами отношения начались с интима и быстро набирающего обороты романа. Никаких свиданий с цветочками, ухаживаний, конкуренции, испытательных сроков. Мужчина не добивался, не ухаживал, не заслуживал внимания и присутствия.

Буквально за несколько минут её психика распознала в спутнике подходящего для близости самца. Полное противоречие религии, традиционным ценностям и принципам морали должны были привести к краху по принципу «поматросил и бросил», но на деле получается совершенно противоположная картина. И объяснения этому вроде бы нет, но на самом деле всё совершенно логично.

Некоторые представительницы нежного пола умышленно изолируются от навязанных обществом установок и ориентируются в первую очередь на свои чувства. Можно было бы сказать животные инстинкты, но учёные сходятся во мнении, что у человека их нет. Трансформировались во что-то иное. В любом случае женщина прислушивается к личным потребностям и выбирает спутника закрывающего их здесь и сейчас.

Тот в свою очередь чувствует свою ценность и значимость. Понимает, что партнерша не спит со всеми подряд, но именно ему отдалась безусловно. Такая стратегия позволяет сосредоточиться на эмоциональном и физическом комфорте, не тратить время на ритуалы, а сразу перейти к близости, как физической, так и ментальной. В случае успеха такой союз крепче остальных, так как построен на взаимной симпатии и уважении к потребностям друг друга. И как показывает практика, успех здесь наиболее вероятен.

Погоня за ресурсами

Второй популярный мотив, обнаруженный Дэвидом Бассом, заключается в погоне за ресурсами. Женщина понимает, что для жизни, рождения и воспитания ребёнка, а также создания семьи, ей нужны источники дохода, резервы, сбережения, активы, имущество. Можно конечно прислушаться к советам главного служителя Церкви, но сам он жить в нищете категорически отказывается. Нам такого советовать тоже не надо.

Долгосрочные отношения не всегда способны обеспечить женщину всем необходимым, от большой любви кошелёк толще не становится, а за соответствие моральным принципам и традиционным ценностям квартиры не выдают. Тогда остаётся один единственный вариант — завести роман с ресурсным мужчиной, способным щедро вознаградить спутницу за присутствие.

Кто-то становится содержанкой или любовницей, кто-то лезет по карьерной лестнице через постель с продюсером, а кто-то соглашается на более приземлённые варианты вроде работницы древнейшей профессии. Но все эти методы выбора партнёра обусловлены потребностью в ресурсах. Заработать денег, получить долю в бизнесе, накопить активы.

Генетическое разнообразие

Для начала вспомним теории о том, как генетическое разнообразие влияет на качество потомства. Пусть вас не смущают подобные формулировки, учёным нет дела до красивых выражений, они говорят на языке науки. Так вот, при смешении кровей получаются самые симпатичные дети, поэтому подсознательно в нас сидит интерес к соитию с представителями других национальностей. Наверняка у вас есть подруга, которая без ума от турков или мечтает «замутить с темнокожим». Ничего удивительного, просто подсознательное влечение к генетическому разнообразию.

Вторая теория утверждает, что представительница нежного пола также неосознанно стремится диверсифицировать риски. Мужчина в своём ДНК имеет набор наследственных факторов, среди которых болезни, склонности к тем или иным дефектам. Какие-то малозначительны, а какие-то не позволят детям реализоваться в жизни.

Любая женщина в первую очередь заботится о том, чтобы ребёнок получил только лучшие гены, но даже при наличии современных лабораторий, сделать это проблематично. На свидания с распечаткой анализов никто не ходит, а требовать от любимого человека пройти генетический отбор уже не представляется возможным. Мы же не роботы. Поэтому многие идут другим путём — заводят короткие романы, а после зачатия ребёнка и возвращения в состояние готовности к новой беременности, разрывают связь с партнёром. У некоторых женщин трое и более детей от разных мужчин.

Замещение партнёра

Нередки ситуации при которых женщина заводит короткий роман находясь в действующих отношениях. Проще говоря находит постоянного партнёра, выполняющего роль любовника. В большинстве случаев мы говорим о неверности, что в принципе фактически так и есть, но нам важен сам мотив. Кроме всего прочего это может являться КСВП основанной на замещении спутника.

Дело в том, что общество негативно относится к женщинам, которые заявляют о намерении развестись. Чувство вины мучает и саму представительницу нежного пола, поэтому психика подсознательно вынуждает создать условия, при которых супруг уйдёт сам. Факт интимной связи на стороне ещё нужно доказать, это вилами на воде писано, а вот то, что муж добровольно оставил жену, вполне очевидно всем без исключения.

Этой же стратегией пользуются обладательницы тревожно-избегающего типа привязанности. Чувствуют опасность, но не уверены, что она существует. Партнёр вдруг начинает восприниматься как источник абьюза в будущем, насилие вот вот начнётся, но никаких доказательств нет. И чтобы разорвать дистанцию, превратив её в комфортную, женщина заводит короткий роман, о чём открыто сообщает партнёру. Для неё это островок безопасности, возможность избежать чрезмерной близости.

Вместо итога

У похоти и разврата всегда есть несколько объяснений. Очень важно правильно оценить ситуацию и понять что движет женщиной в тот или иной момент. Большинство мужчин предпочитают сгрести всех под одну гребенку, что выдаёт низкий уровень интеллекта и неспособность распознать эмоции окружающих.

Краткосрочная стратегия выбора партнёра у женщин никак их не оправдывает, но благодаря данной теории мы можем взглянуть на мир открытыми глазами. Признать существование тех или иных проблем, чтобы найти пути решения, это важная часть эволюции. Без такого навыка мы навсегда остались бы приматами. Поэтому стоит обсуждать теорию Басса, благодаря которой сами женщины смогли понять источник многих своих потребностей.