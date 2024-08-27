Коварная женщина: кто это и как её распознать?

Коварная женщина это представительница нежного пола, способная на подлость, предательство, обман и корысть, маскирующая свои действия под благовидные поступки. Все её мотивы скрыты от мужчины, а личные потребности преподносятся как обоюдные. В результате девушка за счёт спутника выполняет задача из личной зоны ответственности, использует партнера в личных целях и до последнего не признаётся в том, что не имеет совместных планов, а лишь реализует злобные намерения, после чего избавляется от более не нужного представителя сильного пола.

Если говорить ещё проще, то коварная женщина та, которая изначально имеет злой умысел, но тщательно скрывает его под доброжелательностью. Даёт мужчине надежду и убеждает его в своей благочестивости, но как только желаемое будет получено и взять с партнёра будет нечего, его тут же бросят.

Как коварная женщина себя проявляет?

Многие почему-то думают, что коварство это полностью осознанное действие. То есть девушка должна честно признаться в том, что она хочет обдурить мужчину, поиметь с него хоть что-нибудь, а затем отправить на все четыре стороны. В действительности 99% таких дам никогда не признают себя таковыми, а свои поступки зазорными не считают. Если уж вышло нечто подобное, то это стечение обстоятельств, случайность и вообще мужик сам виноват.

Платежи в никуда

Вопрос «платить за женщину на свиданиях или не платить?» один из самых обсуждаемых. Мужчины, которые заплатили, но не получили желаемое, считают что их обманули. То есть женщина коварная попалась. Мужчины которые не платят, получают на свою голову оскорбления и насмешки. Есть те, которые заплатили и рады результату, поэтому убеждены, что именно так и должно быть. Многие заплатили, но ничего не получили, при этом тешат своё самолюбие званием «настоящий мужчина» гневно высказываясь о тех, кто не платит. В общем сыр бор, без бутылки не разберёшься!

С точки зрения психологии платить или не платить каждый решает сам. Если решил раскошелиться, то не предъявляй претензий, ведь никакого уговора не было, тебе никто ничего не обещал, играть в соответствие социальным ролям ты захотел сам. Либо не хватило духа, побоялся столкнуться с обвинениями. Если не хочешь платить, то имеешь право и адекватная девушка ничего тебе не скажет, потому что ты ей ничего не должен. Нет договорённости, не может быть и претензий. А то что она из-за этого откажется видеться второй раз, очень хорошо, зачем тебе покупная любовь?

Но есть ещё одна позиция. Существуют негласные правила, по которым мужчина ухаживает за девушкой, создаёт атмосферу и эмоции, которые нужны исключительно в рамках ролевых игр. Почувствуй себя принцессой, насладись избыточной заботой, а к чему всё идёт мы оба знаем. Если ты понимаешь, что ничего не будет или у тебя вообще нет таких планов, то сказать об этом нужно прямо.

Схема построения здоровых отношений основана на взаимной симпатии, когда никто никого не добивается и каждый открыто заявляет о своих чувствах. Когда оба решили вступить в отношения, потребности друг друга учитываются и закрываются, а партнёр оказывается вне конкуренции, тогда развлекайтесь как хотите. Где-то мужчина содержит женщину, где-то вообще наоборот. Бюджет совместный или раздельный, на свиданиях платит тот кто пригласил или деньги на ресторан вынимаются из общей копилки, вообще не важно. Это ваше личное дело. Вы в отношениях, всё остальное обсуждаемо.

Но когда вы познакомились в баре и мужчина предлагает выпить, нужно понимать, что у него есть на вас какие-то планы. Может ему просто компания нужна, но скорее всего он рассчитывает на продолжение вечера. Умная девушка выяснит желания ухажёра и сразу обозначит границы. Могу просто посидеть за компанию, дальше ни на что не рассчитывай. Или — ты можешь меня угостить, если хочешь, но я тебе ничего не должна, это твоё личное желание. Если ты на что-то надеешься, то лучше поищи другую, я не смогу тебе помочь, извини.

Коварная женщина всегда знает как весело провести время за чужой счёт и покушать из чужой тарелки. Она изначально знает, что никакого продолжения не будет, но до последнего играет роль вероятной спутницы на вечер или даёт надежду на возможность начать отношения. По факту просто получает какие-то блага, чаще абсолютную мелочь и отвергает мужчину в конце этого сериала.

Отношения построенные на выгоде

Здесь существует сразу два типа коварных женщин. Первые вообще не готовы к длительным отношениям и точно знают, что останутся рядом до тех пор, пока есть выгода. Как только появится кто-то поинтереснее или этот мужчина растеряет свои ресурсы, последует расставание. Вторые искренне считают, что выходят замуж один раз и на всю жизнь. Но вскоре понимают, что партнёр становится обузой, без него можно получить гораздо больше. Тогда его либо меняют на нового, либо стараются усидеть на двух стульях, заводя любовников.

Очень важно понимать разницу между «отношения стали дискомфортными» и «нашлось что-то выгоднее». Здоровые с точки зрения психологи союзы тоже распадаются, в этом нет ничего удивительного. С годами люди меняются, у них могут разойтись интересы, планы, цели. И тогда вполне разумно сесть и поговорить. Мы долго были вместе, я была счастлива, но сейчас ты увлёкся алкоголем и это неприемлемо для меня. Или — ты хочешь ещё детей, а я нет, у нас из-за этого частые скандалы, ты не удовлетворён мной, я чувствую давление на себя, мне не комфортно, я приняла решение расстаться. Вообще тут примеров миллион, можете сами дополнить этот абзац.

Коварная женщина ориентируется исключительно на выгоду. Как только ресурсы партнера заканчиваются, он становится ненужным. Как только кто-то предлагает больше, она рассматривает этот вариант. Остаётся только выбрать схему расставания. Уйти совсем или остаться в браке, получая немного в нём, при этом не отказывать себе в связи с другими мужчинами, которые приносят дополнительные блага.

Давление моралью

Эволюция вынудила женщин стать более хитрыми, чем мужчины. Они слабее физически и больше зависимы от внешней помощи по ряду естественных причин. Речь о беременности и первых годах жизни ребёнка. Очень важно «привязать» к себе мужчину, который станет надёжной опорой. На этом фоне популярной стала теория о так называемых самцах и мужьях.

Первые нужны для получения сильных ген, а также для удовлетворения своего женского начала. В обществе уверенных в себе мужчин легче реализовывать «потенциал самки». Но есть одна проблема. Чаще всего у подобных представителей сильного пола развит не только здоровый эгоизм, но ещё и абсолютный пофигизм. Они не готовы нести ответственность и брать на себя обязательства по содержанию спутницы. С ними классно проводить время, но потом все разъезжаются по домам.

У так называемых «мужей» всё наоборот. Они заботливы, надёжны, щедры и обходительны. Легко поддаются на манипуляции и готовы отдавать свои ресурсы женщине, если так надо! Чтобы заслужить одобрение и звание «настоящий мужчина». Данная теория подвергается критике, но только потому что работает она далеко не со всеми.

Большинство женщин стремятся найти два в одном, чтобы привлекал и возбуждал, был уверенным в себе эгоистом и при этом являлся ответственным человеком. Вполне достижимая цель, многие таких и нашли. Но коварная женщина подвержена древним инстинктам и действует исключительно в рамках вышеописанной теории.

Она подсознательно делит парней на две категории. Самцам всё бесплатно, безусловно и без полосы препятствий. А муж загоняется в жёсткие рамки морали. Ты обязан обеспечивать женщину, потому что ты мужчина, так заведено в природе. Ты обязан платить за женщину, потому что это элементарные знаки внимания. Ты обязан уступать женщине, потому что она слабее и это мужской поступок. Взять женщину с детьми это почётно! Если у нас общие дети, но вдруг выяснилось, что они не от тебя, то ты обязан принять их как своих и простить супругу, иначе что ты за мужик?!

Недавно прочитал историю парня который узнал, что ребёнок не его после теста ДНК. Решил развестись и потребовал вернуть алименты, которые платил последний год. Но на него даже судья косо смотрела, считая поступок низким. Все родственники бывшей жены встали на её сторону, обвиняя парня в мелочности и глупости.

Бросил ребёнка, гад, подонок, негодяй. И суд алименты не взыскал. Коварная женщина обдурила человека, поимела деньги и осталась в плюсе. При этом достаточно зайти на форум и почитать что девушки пишут про мужчин с детьми. Не хотят становиться мачехой, а некоторые откровенно заявляют, что чужой ребёнок им нафиг не нужен. Более того, если мужчина платит алименты бывшей супруге (детям то есть), то в отношения с ним лучше не вступать. Это ж часть семейного бюджета будет утекать! Двойные стандарты…

Вместо итога

Женское коварство это всегда повод для бурной дискуссии. Что именно считать коварством, а что банальное стечение обстоятельств так просто и не разберёшь. Осознанное получение выгоды и обман надежд мужчины можно считать главным критерием, но в действительности понятие намного шире.

Ошибочными являются только два убеждения. Первое — коварных женщин не бывает. Второе — все женщины коварны. И то и другое заблуждение, а в остальном нужно рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Кто-то считает Уолис Симпсон коварной женщиной, а кто-то никак не поймёт в чём собственно коварство. К тому же в большинстве случаев обманутый с радостью обманывался и огорчился только когда от него окончательно избавились.