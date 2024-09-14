Контрафобия: к чему приводит привычка смотреть страху в глаза?

Контрафобия это защитная реакция психики на источники длительной/интенсивной тревоги и страха, выраженная в активном поиске встречи с ним, с целью перебороть себя и научиться жить в травмирующем контексте. Проще говоря когда человек чего-то сильно боится, он вместо избегания предпочитает встретиться с объектом лицом к лицу и победить, подстроиться, приспособиться.

Причины контрафобии

Сам механизм не является сложным, скорее наоборот. При обнаружении угрозы психика имеет всего три варианта дальнейших действий. Первый — убежать. Второй — затаиться и попытаться остаться незамеченным. Третий — нападать. Но это работает исключительно в ситуациях острой необходимости выжить, например при встрече с медведем в лесу.

А вот контрафобия хоть и основана на тех же принципах, всё же применяется в иных случаях. Здесь источник угрозы не убивает сразу, он оказывает длительное воздействие, принося дискомфорт и урон постепенно. Например, эмоциональное или физическое насилие, страх высоты, воды, бедности. Если говорить ещё проще, то контрафобия это защитная реакция не столько на объект, сколько на контекст. Мы боимся не абьюзера, а его присутствия. Не самолёта, а высоты и соответственно риска упасть находясь на высоте. Не воды, а погружения в неё, утопления. Не конкретного медведя, а встречи с хищником будучи незащищённым в принципе.

Вторым важным фактором является сниженная самоценность. Здесь можно долго объяснять как это происходит, чаще на фоне критического падения самооценки и отсутствия внутренних опор психики, но нас интересует результат. Человек зависит от чужого мнения и поэтому вынужден демонстрировать «героизм», бесстрашие и агрессию, лишь бы никто не подумал что он слабак и трус.

Всё это в совокупности приводит к тому, что оказываясь в неблагоприятном контексте индивид из всех возможных вариантов выберет «нападать», то есть идти на встречу страху и сделать всё, чтобы не проиграть ему. Научиться быть внутри разрушительного контекста и выжить. По итогу психика получает необходимый внешний сигнал о ценности индивида. Поэтому не ждите от такой девушки ухода от абьюзера, она здесь закрывает важные для себя потребности, живёт с тираном и успешно выживает.

Когда контрафобия полезна?

Природа ничего не создаёт просто так. И механизм контрафобии действительно полезен во многих ситуациях. Речь чаще всего идёт о страхах, которые являются причиной или следствием невроза, то есть не несут в себе угрозы на самом деле. Например, номофобия, то есть боязнь остаться без мобильного телефона. Человек переживает, что пропустить важное сообщение, не ответит на звонок, не сможет вовремя выложить пост или написать сообщение другу. Мы же прекрасно понимаем, что индивиду не грозит смерть в этой ситуации?

Тогда было бы логично испытать себя и пойти на встречу страху. Просто уехать на несколько дней в деревню, где не ловит интернет или выйти на прогулку без гаджета. Второй пример — дорофобия. Боязнь получать или дарить подарки. Тут тоже есть обоснования, но угроза снова мнимая. Ну, не понравится ваш презент подруге, что с того? Не знаете как реагировать на сюрприз, опасаетесь, что будете вести себя глупо и нелепо. Но не погибните же. Иногда полезно встретиться с пугающей ситуацией лицом к лицу и попробовать сделать подарок кому-то из близких.

Риск упасть с самолёта крайне низкий. Да, случается, но шансов попрощаться с жизнью в автомобильном ДТП или подскользнувшись на скользком льду, гораздо больше. Что ж теперь, из дома не выходить?! В данном случае контрафобия проявляется очень интересно — человек, испытывающий страх высоты, может стать пилотом. Те, кто боялся воды, перебороли себя и стали водолазами, либо активно занимаются водными видами спорта. Именно преодоление барьера, проявление характера и отчаянный бросок на собственные страхи, позволяет победить их и подчинить себе.

Но важно помнить, что всё это работает только там, где угрозы жизни и здоровью нет, а страх есть. Либо эта угроза минимальна, не выше чем при поездке на трамвае, а индивид ощущает сильную тревогу, неадекватную ситуации. Во всех остальных случаях контрафобия считается элементом деструктивного поведения.

Когда контрафобия губительна?

Страхи могут быть частично обоснованными. Одно дело когда человек имел травмирующий (как эмоционально так и физически) опыт контакта с собаками. Допустим его покусала стая бродячих псов, страдающих бешенством или приступами немотивированной агрессии. Тогда логично сохранение фобии на всю оставшуюся жизнь, но психика не будет разбираться в деталях и панические атаки могут начаться при встрече с пинчером, который сидит и тяфкает на руках деда. Хвататься за палку и бросаться на бедолагу было бы глупо.

В данной ситуации психологи стараются заместить опыт, чтобы человек столкнулся с новыми эмоциями. Собаки ласковые, дружелюбные, понимающие существа, способные на поддержку. И в нормальном состоянии никакой угрозы не несут. Многие жертвы нападения со стороны собак в будущем заводят домашнего питомца и это может обернуться терапевтическим эффектом. Но что если всё пошло не по плану и индивид начал использовать котрафобию деструктивно?

Одним из ярких признаков этого механизма можно считать агрессивность. Индивид боится показаться слабым или трусливым, то есть потерять лицо, столкнуться с насмешками и осуждением. Тогда он подсознательно начнёт искать ситуации, в которых его авторитет будет подвергаться сомнению. Ввязываться в конфликты и драки, скандалить, нарываться на ссору. Ему нужна сама ситуация, чтобы залезть в неё по уши и попытаться победить.

Девочки, ставшие жертвами домашнего насилия в детстве, довольно часто находят себе точно такого же опасного партнёра. Отец не любил, бил, игнорировал, обесценивал, подавлял, а теперь ещё и муж попался с такими же отклонениями. Только в действительности он не попался, вы его умышленно выбрали из десятка вариантов. Вам нужен контекст, чтобы отыграть свои прежние поражения. Это тогда вы были маленькой, слабой девочкой, а теперь психика думает, что вы взрослая, сильная, волевая и хитрая. Гарантированно усмирите тирана и научитесь жить в неблагоприятной среде, при этом умудряясь получать удовольствие.

Страх измен берёт своё начало в низкой самооценке. Здесь психика сталкивается с неуверенностью в себе, состоянием неопределённости и боязнью предательства. Нередко добавляется травмирующий опыт. Этот компот вынуждает контролировать спутника и держать его на коротком поводке. Сама ситуация ничего хорошего вам не сулит, но всё будет гораздо хуже, если включится механизм контрафобии. Вы подсознательно будете искать партнёров склонных к изменам, чтобы научиться выигрывать конкуренцию и отслеживать действия спутника, избегая наступления нежелательного исхода. Цель уже не в том, чтобы построить здоровые отношения, а в том, чтобы встреться со своими страхами лицом к лицу.

Вместо итога

Большинство людей любят цитаты. Я один из них. Но очень часто мы просто не до конца понимаем смысл. Вот фраза «смел тот кто боится, о вопреки своим страхам идёт вперёд!» красивая, звучит убедительно. Только она про контрафобию в её правильном исполнении. То есть быть покусанным собаками, но потом научиться с ними взаимодействовать и завести домашнего пса, это нормально.

Если вы боитесь пауков, то возможно есть смысл посетить выставку этих жутких, но зачастую безобидных созданий. Бояться воды и записаться на плавание. Бояться высоты и сигануть с парашютом. Трясутся руки при выступлении на публике? Может пришло время посмотреть своим опасениям прямо в глаза и выйти на сцену? Не обязательно, но если хотите побороть страх, то контрафобия вам в помощь.

Но эта же самая фраза совершенно неприменима в ситуациях, когда ваш страх рационален. Бояться быть избитым гопниками и поэтому обойти тёмный переулок это разумное решение. Кто-то поддастся контрафобии и умышленно пойдёт на встречу подозрительной компании. Есть ли в этом адекватность?!

Никто в здравом уме и светлой памяти не хочет жить с абьюзером. Ни эмоциональное ни физическое насилие нормальному человеку не интересно. Но кто-то скажет «смелый тот, кто боится, но вопреки своим страхам идёт вперёд!» и ввяжется в коммуникацию с тираном. Наверное приживётся, привыкнет, приспособится, научится подстраиваться, но не возникает ли у вас ощущения, что это пиррова победа? Она того не стоит.

Поэтому нужно понимать, что сама по себе контрафобия это удивительный механизм, задуманный как спасательный круг для людей получивших травмирующий опыт, тревожность и неврозы. Но достаточно ошибиться с его применением и вместо терапевтического эффекта получите гематому или диагноз в карточке психиатра.