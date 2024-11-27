Конструктивный диалог в отношениях: как поговорить с партнёром и не расстаться?

Конструктивный диалог в отношениях это форма общения, при которой стороны слушают и слышат друг друга, могут высказываться без риска осуждения, свободно выражают свои мысли и заявляют о потребностях. Такая коммуникация позволяет разрешать конфликты, находить компромисс и отстаивать свои личные границы не переходя к агрессии, манипуляциям, физической силе, шантажу. Способность разговаривать и договариваться критически важна в отношениях, так как вы не сможете найти спутника, готового соглашаться с любыми условиями, поэтому возникновение спорных ситуаций неизбежно и если кто-то в паре не умеет выходить из них конструктивно, союз очень быстро разрушится.

Почему разговаривать так трудно?

Любой конфликт это всегда столкновение интересов. Я хочу поставить автомобиль на общедомовое парковочное место, но сосед считает, что оно принадлежит ему, так как он повесил там ленточку. Мы будем отстаивать свою позицию и по факту это уже конфликт в широком смысле слова. Или мужчина хочет вечер пятницы провести дома перед телевизором, а спутница уверена, что они оба обязаны поехать к её родителям. Либо он идёт на встречу с её друзьями и она требует надеть пиджак, чтобы произвести впечатление серьёзного мужчины, но ему комфортнее в спортивках. Вот лишь несколько банальных ситуаций, которые мгновенно приводят к конфронтации, но истинные потребности каждого выявить крайне сложно.

Сосед так упирается в «своё» парковочное место потому что требует уважения к своим усилиям? Вешал ленточку, старался, а я взял и поставил туда своё корыто. Или он таким образом пытается навести порядок, чтобы каждый выбрал себе место и ставил машину туда, избегая ежедневных споров? А быть может он хочет продемонстрировать свою власть и силу, дерзко забирая лучший участок себе, подчиняя своим решением остальных? Мне стоит проявить уважение и не усугублять ситуацию? Или объяснить, что порядок это здорово, но в таком случае необходимо собраться всем водителям и разделить парковку между собой? Может скинемся на шлагбаум? Либо его действия требуют бескомпромиссной реакции, иначе он возомнит себя царём двора?

Почему девушка хочет, чтобы мужчина был одет как топ менеджер Лукойла? Ей стыдно за то, что она встречается с пацаном в адидасе? Или она компенсирует партнёром свою низкую самооценку, желая показать подругам значимость спутника? Если мотивы скрытые, то скажет ли она ему об этом прямо? Вряд ли. А к родителям она его тащит для чего? Хочет показать маме как она ловко привязала к себе мужика? Или её обвиняют в чём-то и его присутствие опровергает доводы? Может мама убеждает её в том, что она ему не нужна, поэтому каждые выходные они приезжают вместе, чтобы доказать обратное. Или её бесит сам факт отдыха партнёра. Мне надо куда-то ехать, а ты кайфовать на диване собрался? Непорядок.

А теперь представьте, что в отношениях возникли реальные проблемы. Как правильно о них заговорить? Как выяснить что именно вызывает у вас негативно окрашенные эмоции? Где истинные, а где ложные потребности? Каким тоном вести диалог, что требовать? Просить или настаивать? Использовать ультиматумы или озвучивать исключительно свои чувства? Да и нужно ли вообще что-то выяснять, если спутник наотрез отказывается общаться на неприятные темы и любая беседа заканчивается истериками, скандалами, оскорблениями? Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо сначала вспомнить главные проблемы, препятствующие конструктивному диалогу в отношениях.

Отсутствие единой версии

Наверняка вы часто сталкивались с ситуацией, когда знакомая пара в хлам разругалась и вы слушаете сначала версию одного, а потом второго. Девушка рассказывает как дело было, объясняет и приводит аргументы, которые перетекают в выводы. Всё логично. Но на следующий день вы общаетесь с её парнем и слышите абсолютно другую историю! Там и началось не с этого и закончилось не тем. Два взрослых человека конфликтовали, ругались, спорили, но в конце концов умудрились увидеть происходящее по-разному, при чём как будто не друг с другом ссорились, а по отдельности.

А всё потому что оба говорили, временами даже слышали оппонента, но никто не слушал партнёра. Здесь важно вспомнить о том, как психика вообще переживает конфликты. Её задача в этот момент заключается не в поиске истины, а в защите самооценки. Любые обвинения будут игнорироваться и обесцениваться, а всякое нападение отражаться. Психологи, в том числе и я, используют термин «врезался в защитные механизмы». Это ситуация, при которой вы вошли в диалог с позиции силы, заговорили не о своих чувствах, а начали с претензий и требований. Человек моментально «надел доспехи» и начал обороняться. Он вас не слышит, не понимает и не чувствует. А вы, сталкиваясь с «колючками’, очень скоро встаёте в такую же позу и по итогу вы не решаете проблему, а ищете способ задавить вторую половинку. Доказать свою правоту. Обычно в этот момент кто-то начинает повышать голос, махать руками, выпрямлять позвоночник. Типичное поведение агрессора, который хочет казаться громче, выше, шире, сильнее, решительнее. Кленовому палену понятно, что вы здесь уже ни о чём не договоритесь.

То что вы слышите, почти всегда не то, что вам сказали

Главным аргументом человека пережившего конфликт всегда является «я прекрасно слышал(а) что ты сказал(а)!». И это забавное заблуждение, потому что в ссоре мы не всегда успеваем подбирать слова, наши реакции могут быть импульсивными и необдуманными. Желая донести информацию люди используют различные вербальные и невербальные инструменты. Если у вас есть маленькие дети, то вы наверняка хоть раз слышали от них «я тебя не люблю», а то и чего похуже. Однажды на кассе магазина я наблюдал ситуацию, там девочка лет 4 сказала маме — вот бы ты умерла! Чудовищные слова, только если разобраться, ребёнок таким способом пытался сообщить о нарушении его прав (девушка не отпускала дочь к бабушке на выходные) и дефиците внимания. И «я тебя не люблю» в данном контексте это почти всегда «обними меня».

Другая история связана уже со взрослыми людьми и действием так называемой проективной идентификации, то есть провокацией на ожидаемые действия. Девушка требовала от парня перестать видеться с друзьями и больше времени проводить с ней. У неё тревожный тип привязанности, даже кратковременное отсутствие спутника вызывает негативно окрашенные эмоции, повсюду её мерещится предательство. После работы пошёл с товарищем на футбол, значит не любит меня и я ему не нужна. Но войти в конфликт правильно она не смогла, вместо я-сообщения использовала обвинения и претензии. Тот в свою очередь воспринял происходящее как безосновательный «наезд», попытался возразить, но ударился в кричащую стену. Не увидел возможностей для диалога и отмахнувшись заявил — отвали!

По итогу он считает, что спутница над ним просто издевается и пилит мозг на ровном месте. Разговаривать с ней бесполезно, а терпеть крики и обвинения сил не было, поэтому он попросил остановить это и разойтись по углам. Его главной потребностью было прекращение скандала. Выразил он своё желание довольно специфично, это факт. Но девушка не увидела ничего кроме подтверждения своих убеждений. Всё же ходится! Он целый день работает, вечерами часто уходит по своим делам, а когда я попыталась обсудить это, он послал меня к чёрту! Так и сказал — отвали!

Ещё хуже, когда вы пытаетесь зайти с ультиматумов. Вот ещё одна история — мужчина с явно заниженной самооценкой ревнует девушку к каждому столбу. Вместо того, чтобы поговорить и попросить помощи, поделившись своими травмирующими переживаниями, он повышает голос и требует либо признаться в изменах, либо покорно выполнить все его требования. Туда не ходи, с этими не общайся, отсюда удались. С другой стороны следуют возражения, ведь отношения это не рабство, даже будучи твоей второй половинкой я остаюсь цельным человеком, со своим окружением, интересами и увлечениями. Измен нет и не было, а закрывать страницу в соцсетях считаю маразмом и паранойей.

Тревожность не позволила услышать доводы девушки, поэтому в ход пошли ультиматумы. Ты расстаться что-ли хочешь? Вот так вот просто готова разрушить отношения, которые строились три года?! Это тебе надо?! Не желая продолжать бесполезный диалог девушка попыталась из него выйти, чтобы остановить эмоциональное насилие. Психика выбрала модель поведения «убегать’, чтобы сохранить ресурсы и не доводить до крайностей. Поэтому предпочла ответить — да, давай расстанемся. Ещё 10 минут назад она об этом даже не думала, а самое интересное то, что не думает и сейчас. Её фраза является ответом на грубое нарушение личных границ, а главным мотивом остаётся защита от нападения. Но парень увидел подтверждение своим опасениям. Значит ты с кем-то спишь, у тебя кто-то есть! Ты специально это делаешь, чтобы уйти от меня! Призналась!

Диалог это обмен фразами, а вы и не знали

Однажды у меня случилась забавная беседа с клиенткой. Она заявила — у нас состоялся диалог, я ему сказала так, потом эдак, попыталась объяснить то и доказать это. Я спросил — а он что на это ответил? Девушка задумалась и сказала — да он молчал всю дорогу, пару раз что-то промямлил, вообще не нашёл никаких слов. Тогда у меня в голове закрутился кружок загрузки. Вроде бы диалог состоялся, но мужчина в нём участия не принимал. Я конечно тот ещё языковед, но по-моему это был монолог..

Такая форма общения используется в ситуациях, когда вы хотите выговориться. Например, на консультации у психолога такое встречается довольно часто, клиент просто тараторит без остановки, хочет рассказать, поделиться, получить поддержку. Но даже тут в результате ожидается обратная связь. Приходится прерывать человека, так как заканчивается время, чтобы эту самую обратную связь ему дать. В конфликте монолог неуместен совершенно, здесь важно высказывание всех участников. Чтобы не превращать семейную ссору в шоу Малахова придётся говорить по очереди, тогда позиция обеих сторон будет озвучена. У вас же вышла диктатура, всем несогласным просто закрыли рот.

Даже если вы уже всё знаете, вам всё понятно и спорить не о чем, придётся дать слово второй половинке. Будет он объяснять, оправдываться или опровергать, это уже его дело. Но с вероятностью 99% вы услышите что-то новое. Именно отсутствие этого пункта превращает диалог в монолог, а чаще всего вообще не позволяет поговорить и довести начатое до логичного конца.

Как поговорить и не расстаться после этого?

Многие люди отказываются от разговоров только потому что знают чем это закончится. Я точно получу подтверждение страшным опасениям, мы точно наорём друг на друга и возможно даже подерёмся, он всё равно не станет меня слушать! В результате диалог не то что не клеится, он вообще отсутствует! Каждый остаётся при своём и видя абсолютно разную реальность люди принимают решение несоответствующее действительности.

Во-первых следует научиться входить в конфликт. Никаких претензий, обвинений, подозрений и «фактов». То что вы точно знаете и то, в чём вы точно уверены, запросто может оказаться иллюзией. К тому же если вы готовы рискнуть всем ради веры в свои домыслы, то зачем вам вообще разговаривать? Собирайте вещи и уходите. Если же ваша цель разобраться в происходящем, то начните с техники я сообщения. Мне кажется, я переживаю, мне показалось, я чувствую себя.. Говорите исключительно о себе, партнёр на данном этапе вообще ни при чём.

Во-вторых выясните свою истинную потребность до того как сядете за стол переговоров. Можете конечно фантазировать о волшебном мире, где партнёр всегда с вами согласен и готов идти на любые уступки лишь бы соответствовать вашим ожиданиям, а на заднем фоне бегает розовая лошадка и единорог, но будет лучше, если вы спуститесь с небес на землю. У спутника есть личные границы, потребности, желания, представления, убеждения. Какие-то ему возможно придётся подвинуть, а какие-то придётся подвинуть вам. Определите максимум своих компромиссов и начинайте разговаривать, заранее зная какие требования точно должны быть выполнены. В случае отказа отношения заканчиваются и к этому нужно быть готовым.

В третьих не придирайтесь к словам. Это не вопрос лояльного отношения к партнёру, это скорее вопрос адекватного восприятия происходящего. В любом конфликте мышление отстаёт от речи. Оно зачастую и от действий отстаёт. Поэтому обесценивайте 90% гадостей, которые вы возможно услышите. Задавайте уточняющие вопросы, выражайте понимание. Вполне вероятно вы загнали оппонента в угол и тот в попытке выбраться из ловушки готов хоть развестись, хоть в окно выкинуть, лишь бы это всё закончилось. К тому же у многих людей низкий эмоциональный интеллект, они просто не умеют правильно выражать свои мысли. Используют не те слова и неподходящие реакции. Это не значит, что нужно «проглатывать» любые оскорбления, но цепляться к словам не стоит и критичность разумнее убавить.

В четвёртых договоритесь в самом начале общаться по очереди. Возможно человек не готов разговаривать прямо сейчас, тогда можно перенести беседу на другое время. Когда озвучите свои переживания, позвольте партнёру прокомментировать их. Так шаг за шагом вы сможете выяснить кто как видит происходящее, кто чувствует свою вину, а кто всё валит на вторую половинку. Отсюда можно начинать поиски компромисса. Просите поддержку вместо того, чтобы продавливать свои требования. Вместо «перестань провоцировать меня на ревность» скажите «я боюсь измен, помоги мне с этим справиться».

В пятых проявите активное слушание. Мало просто дать человеку возможность говорить, важно продемонстрировать свою заинтересованность. Будет глупо, если вы свою позицию буквально вбиваете ему в уши, а когда начинает высказываться он, вы идёте заваривать чай или гладить бельё. При чём важно не просто дать слово оппоненту, но и проявить внимание к его речи. Можно кивать головой, поддакивать, завершать фразы если человек говорит неуверенно, использовать «ага», «так», «это понимаю», «хм..».

Вместо итога

В конфликт лучше всего заходить с позиции «я в чём-то ошибаюсь, но не могу понять в чём». Это позволит вам искать ответы, а не требовать подчинения. Когда вы уверены, что жена точно изменяет, любая ссора будет заканчиваться тем, что вы увидите кучу косвенных доказательств. Кто ищет, тот всегда найдёт. Не забывайте про проективную идентификацию, это удивительная ошибка психики.

Также учтите, что не все люди способны на диалог в принципе. Это может быть и висхолдинг и другие формы агрессивного избегания. Такой человек считает, что если всё нормально, то и говорить не о чем, а если тебя что-то не устраивает, то какой смысл скандалить? Уходи. Поэтому золотой середины во многих отношениях нет, там вы либо вместе потому что все довольны, либо надо расставаться, ибо всё сломалось. Лишние сотрясания воздуха ни к чему. Тогда у вас только два варианта действий. Первый — расставаться. Второй — снижать свои требования и сокращать ожидания. Правило простое — довольствуйся тем что есть или проваливай.

Но в большинстве случаев проблема как раз в отсутствии конструктивного диалога. Люди просто не смогли правильно войти в конфликт, не знали что делать в нём и как из него выйти. Одни предпочитают ничего не выяснять, так как точно знают, что всё закончится переломом ключицы. Другие специально поджигают этот костёр, чтобы дождаться эмоциональной фразы спутника, которая подтвердит все самые страшные опасения. А вот так чтобы человек пытался спокойно обсудить проблему, поделиться своими чувствами, попросить помощи и выслушать противоположную сторону, практически не бывает.

Напоследок шутка — муж и жена пришли к психологу. Супруга жалуется. Он меня не любит, ненавидит всё что я готовлю, демонстративно выливает суп в унитаз, считает меня ужасной хозяйкой, всегда сравнивает со своей мамой. Она уж и такая внимательная и такая хорошая, а я криворукая и тупая! Муж — я не так сказал! Жена — так ты сказал! Или думаешь я не поняла что ты имел ввиду?! Психолог — как вы сказали? Муж — я утром забыл кастрюлю с супом на столе, он забродил, а я без задней мысли решил его разогреть и поесть. Хорошо что мама заходила в гости и заметила, что суп испортился. Я его вылил в унитаз, рассказал об этом жене. Говорю если бы не мама, наелся бы отравы. Жена — воооот! Послушайте этого идиота! Суп мой значит отрава! Мамочка его спасла от моих кислых щей! Вот и живи с ней, урод!