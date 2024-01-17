Комплекс поликрата: что такое боязнь успеха и почему мы его избегаем?

Комплекс поликрата это страх быть успешным, повышенная тревога в случае достижения определённых результатов и попытка избежать развития ради собственной безопасности. Термин возник в психоанализе и описывает состояние индивида, который не желает быть замеченным, опасается потерять всё в случае выхода на следующий уровень, поэтому предпочитает оставаться «тише воды, ниже травы».

Происхождение термина

Комплекс впервые был описан американским психоаналитиком Джоном Карлом Флюгелем в 1945 году. Название пошло от истории одного греческого тирана по имени Поликрат. Тот достиг невероятных высот в своей биографии, построил самый крупный на тот момент флот, совершил множество завоеваний и правил с 538 до 522 года до нашей эры. Пришёл к власти через разбой и насилие, а затем теми же методами удерживался на троне.

Далее историю можно поделить на две версии. Первая основанная на фактах. Согласно ей Поликрат жестоко расправлялся с конкурентами и устраивал показательные пытки всех, кто претендовал на власть. Оппозиция сжигалась на огне, отправлялась на верную смерть в море и на войну, а некоторым не повезло подвергнуться чудовищным издевательствам. В конце концов врагов стало так много, что однажды сумасшедшего диктатора убили. Сыграли на алчности, пригласили для подписания договора и уже там сделали то, о чём давно мечтал весь остров Самос.

Вторая версия мистическая и основана на очевидных достижениях Поликрата. Он, будучи максималистом, не принимал никакие посредственные результаты. Если флот, то самый большой в мире, если мост, то самый длинный. Суеверные люди считают, что такие успехи разгневали Бога и тот решил его убить, чтобы не выделялся. Отсюда и пошла теория об уровне достижений, за которым обязательно последует расплата. Так называемый синдром высокого мака. Поэтому лучше оставаться где-то снизу, чтобы не привлекать внимание ни властей ни Господа Бога. Иначе лишишься всего что есть.

На основе этой истории доктор Флюгель придумал термин, который описывает синдром неудачника, то есть психологию человека не желающего «высовываться». Такие люди не уверены в себе, но оправдывают своё положение элементарным невезением, влиянием сторонних сил и здравым смыслом. Тут мне просто не повезло, там виноваты те и эти, а здесь я бы мог многого добиться, но это опасно,зачем мне проблемы? Получаю свои 20 тыщ и норм, а у богатых вон сколько неприятностей! Сижу на самой низкой должности и в ус не дую, а начальники у нас странным образом в тюрьму попадают, я же не идиот на рожон лезть!

Симптомы комплекса поликрата

Важно понимать, что неудачники далеко не всегда глупы, необразованы и ни на что не способны. Перед вами может стоять талантливый человек с багажом знаний и навыков, но за что бы он не взялся, всё из рук валится. И поэтому он давно перестал это делать. На всякий случай отказывается от своих идей, отвергает новую информацию, не предпринимает попыток. Ничего не делает, а если делает, то терпит поражение. И дело не в способностях, а в психологии.

На всё есть оправдания

Очередная неудача легко объясняется тремя факторами — банальное невезение, влияние внешних сил, опасность действия (могу,но не буду). Упал на льду потому что до меня там накатали, а мне «посчастливилось» стать тем кто наступил на накатанное. Это мог быть кто угодно, просто так звёзды сошлись и данная неприятность случилась со мной. То что обувь купил на скользкой подошве и под ноги не смотрел, в расчёт не берётся.

Опоздал на работу потому что все ехали как черепахи, а ещё баба за рулём попалась и перегородила мне путь, во дворе не чищено, еле выехал. Тот факт, что проспал, слишком поздно вышел и с вечера не заправила, поэтому пришлось ехать к бензоколонке, учитывать тоже не будем.

С девушкой на улице не стал знакомиться, потому что это бесполезно, она будет из себя королеву гнуть, прохожие станут наблюдать и меня поднимут на смех. По карьере расти не хочу, потому что там надо взятки брать, мутки мутные мутить, а я человек порядочный, мне это ни к чему. Политикой не интересуюсь, там без бутылки не разберёшься, ко мне сразу чёрный воронок приедет. Разбираться в новой теме не хочу, я и так знаю что это тёмные делишки, мошенничество, обман, ложь, бессмыслица.

Обесценивает чужие успехи

В основе лежит зависть, потому что в голове установлен психологический барьер и человек не может чего-то достичь даже не потому что бездарен, а потому что ощущает невидимый блок. В результате самому хочется, но подсознательно не получается перестать бояться и хотя бы попробовать. Те, кто решился и добился успеха, вызывают гнев и ненависть. Поэтому мужик неспособный побороть свои страхи и начать снимать тик-токи брызжет желчью в адрес кривляющихся перед камерой блогеров, которые зарабатывают миллионы.

Казалось бы какое тебе дело, просто не смотри. Или если считаешь, что это так легко, тоже начни рубить капусту. Но психике очень важно обесценить чужие результаты, чтобы не угодить в чувство вины и не искать объяснений тому, что кто-то смог, а ты даже не попробовал. То ли не умеешь, то ли сам нагородил заборов и не можешь вырваться на свободу. Проще всё обесценить. Богатые всё получили незаслуженно, красивым просто повезло с наследственностью. Да и вообще люди с деньгами живут плохо, у них одни проблемы. А красивых Бог интеллектом обделил, к тому же всё не естественное, это маски, фильтры и ботокс.

Сплетничает и унижает других

Когда самооценка низкая психике важно чтобы окружающие не были лучше. По этому же принципу действует и абьюзер, когда не подпускает конкурентов, ограничивает круг общения женщины, лишь бы рядом не оказался кто-то лучше. Комплекс поликрата, или как ещё говорят синдром неудачника, приводит к тем же результатам.

В диалоге такие люди часто нелестно высказываются о других. Любят обсуждать известных людей в негативном ключе, сплетничают, оскорбляют за глаза. Этот богат, но глуп как пень. Да и сам ни на что не способен, ему родители всё дали. Этому просто повезло. У подруги муж хороший потому что случайность произошла, она его недостойна. У соседа нос картошкой, у соседки шея гармошкой.

Певица в телевизор попала через постель, бывший муж нашёл чудовище на курьих ножках. Европа богатая, но там бардак один и люди глупые и гендеров 10 штук. Швейцария на самом деле нищая, просто они золото как-то давно украли, а в остальном там жить невозможно. В общем у всех всё плохо, а их достижения это случайность и несправедливость. Я тоже бы так смог, только это всё глупости и баловство.

Сам тоже не идеален

Пародоксально, но в разговоре о себе такой человек будет жаловаться и признаваться в незавидном положении. Зарплата маленькая, денег ни на что не хватает, парикмахер подстриг плохо, начал собственное дело и прогорел. Волосы чо то выпадают, по утрам голова кружится, чувствую себя неважно. А тут ещё диарея одолела, потом насморк замучал, теперь вот нога отнимается.

Можно конечно наплевать на мораль и заработать много денег, но не хочу обманывать людей и считаю такие занятия бесчеловечными. А честно заработать вообще нельзя, как только начинает добиваться успеха сразу придут бандиты, инопланетяне. Бог покоряет. Так и живём. Также следует помнить, что комплекс поликрата прямое следствие мазохистического типа личности. Страдания они воспринимают как необходимость во имя будущего счастья.

Виноваты перед всеми кто рядом

Такие люди считают себя плохими детьми, потому что не могут обеспечить родителям достойную старость и помочь в решении проблем. Они плохие матери, потому что не смогли дать детям всё о чём они мечтают. В смерти мужа винят себя, потому что не оказались рядом в нужный момент, не купили нужное лекарство, не отвезли в санаторий, не оплатили хорошего врача. Страдают потому что мама долгие годы мечтала о шубе, но он не смог её купить, так как сам еле сводил концы с концами.И так далее.

Жизнь в прошлом

Большая часть мыслей и рассуждений сводится к ностальгии. Жить в прошлом легче, потому что психика с годами утилизирует весь негатив, а всё хорошее остаётся. Таким образом создаётся впечатление, будто раньше было лучше и человек был счастлив по-настоящему. Происходит разделение на «до» и «сейчас».В первом гораздо больше положительного.

Чтобы уровнять эти чувства требуется сегодня что-то делать, как-то получать яркие эмоции, радовать себя. Но тут то и срабатывает комплекс поликрата, любые действия отвергаются. Тут мне точно не повезёт, это сделать мне не дадут, а здесь я бы конечно дал жару, но это очень опасно. Получается вчера всё у меня было, а сегодня вот ничего нет. И на окружение падают искажённые взгляды. Молодёжь ничего не хочет делать, дети нетрудолюбивые, преступность высокая, коррупция зашкаливает. А мы вот были другие и жизнь была другой! Хотя стоит обратиться к фактам, как розовые очки испаряются.

Как избавиться от синдрома неудачника?

Комплекс поликрата плотно стоит на двух опорах. Первая — убеждения. Навязанные мнения и взгляды, которые превращаются в непоколебимую веру. В результате человек даже слышать ничего не хочет, он точно знает как есть на самом деле. Живёт по принципу — «не знаю что это, но очевидно гадость». Или «не вникал, но осуждаю». Как в популярном видеоролике где пожилых мужчин спрашивают как вы относитесь к гетеросексуалам, их вот запретить хотят. И те с пеной у рта отвечают — давно пора, это мерзость полнейшая, как их земля носит!

Вторая — личный опыт. Столкнувшись с беззаконием больше не хочется попадаться на глаза тем, кто способен причинить вред. Услышав историю о том, что в квартиру к миллионеру ворвались рэкетиры, долго пытали и в конце концов убили, больше не хочется становиться богатым. Если узнал, что в популярную музыкальную группу кто-то попал через близость с продюсером, то в шоубизнес уже не полезешь и петь скорее всего бросишь. Многие не получив качественную медицинскую помощь предпочитают ждать смерти дома, всё равно не помогут, чего лишний раз кататься по больничкам.

Поэтому для искоренения комплекса поликрата требуется работа целого общества, всего государства. Люди с мазохистическим типом личности всегда будут появляться там, где личный опыт оборачивается проблемами, неудачами и провалами. Психология не способна повлиять на это напрямую, мы можем работать только с первой частью, а именно с убеждениями. И вот несколько советов.

Полюбите неудачи

Есть один классный тренинг, способный изменить восприятие мира. Необходимо за день получить определённое количество отказов, например 10 или 20. Для этого просите окружающих об услуге, но не ограничивайте себя в фантазии. Попробуйте занять у товарища 50 000, обратитесь к владельцу майбаха с предложением дать вам порулить, красивую девчонку пригласите в гости. Ваша задача заключается в том, чтобы услышать как можно больше «нет».

Но очень скоро вы заметите, что это не так уж просто, на 20 отказов обязательно придётся несколько положительных ответов. А в какой-то день вам вообще придётся попотеть, чтобы добиться нужного количество «нет». Во-первых так вы перестанете остро воспринимать отказы и провалы станут рутиной. А во вторых поймёте, что мир многое готов вам дать, вы просто никогда не просили. Убеждения начнут меняться на эффективные.

Найдите источник

Чаще всего мы в чём-то уверены ошибочно, просто потому что перепутали детали и сделали неправильные выводы. Вот пример из недавнего. Я пишу ещё про инвестиции и один мужчина отыскал мою страничку в соцсетях, куда написал гневное сообщение. Эх, Кочерыжкин, читал твои статьи по психологии, интересно, а ты теперь занялся обманом, разводишь людей, затягиваешь их в пирамиды. Я в недоумении начал уточнять о чём речь и оказалось дело в упоминании брокерского счета в своих статьях.

Пытаясь выяснить откуда у него негативное отношение к ценным бумагам, я узнал, что он был акционером МММ. Я возразил — это же пирамида, какое она имеет отношение к акциям крупных компаний? Мужчина не унимался и продолжал — мой друг игрался на бирже и проиграл там 70 000!

Я отработал и это возражение — так зачем играть? Кто-то с кредитными плечами занимается спекуляцией и естественно получает высокие риски, другие покупают активы и получают дивиденды наращивая капитал, даже в феврале 2022 всё сильно подешевело, но никто из инвесторов ничего не потерял, просадка у большинства уже закрылась. Не найдя новых аргументов злой мужчина написал что он прекрасно знает как это опасно и скоро все мы останемся без штанов. А он так не делает, потому что не идиот.

К чему я это всё? Необходимо найти источник своих убеждений и проанализировать его. Если вы в чём-то уверены, то вполне вероятно ваш опыт был неудачным не потому что какая-то деятельность опасна или бессмысленна, а потому что вы вообще её с чем-то перепутали. Если какая-то красивая девушка вам отказала, то это не значит, что откажет другая. Если вы когда-то начинали бизнес и прогорели, это не значит что бизнесом заниматься невозможно. Неудачи случаются, но важно продолжать. Смотрите пункт выше.

Никогда не сравнивайте себя с другими

К счастью или сожалению все люди слишком уникальны. Нельзя найти две одинаковые истории, следовательно накладывать свою ситуацию на чужой опыт бесполезно. Когда мы смотрим на других и сравниваем их с собой, психика в большинстве случаев получает тяжёлый удар по самооценке. Кто-то всегда будет лучше в определенном компоненте.

Мы смотрим на богатых, успешных и красивых, понимаем что вот так с наскока взять эту вершине невозможно, значит и пробовать не стоит. Если у подруги обеспеченный и внешне привлекательный муж на мерседесе с собственным коттеджем, то пропадает интерес знакомиться с теми, кто не так высоко взлетел. Хотя на практике вы могли быть гораздо счастливее с обычным парнем, который берёт товары по скидке в ближайшем супермаркете.

Если какая-то певица собирает многотысячные стадионы, то вы можете потерять веру в себя и бросить заниматься вокалом. Но кто знает, быть может вам совершенно ни к чему такие высоты, вдруг вы могли быть успешной на уровень ниже, где нет миллионов подписчиков, но есть корпоративы и мероприятия на которых вам уютно и достаточно прибыльно. Если бы я сравнивал себя с другими авторами дзена, то давно бы перестал писать, потому что у некоторых количество подписчиков кратно больше, чем у меня. Но это не значит, что я совсем уж никому не интересен и писака из меня никакой.

Позаботьтесь о внутренней самооценке

Люди с комплексом поликрата в большинстве случаев попадают в мыслительную ловушку основанную н принципе «я не достоин, значит если добьют, то буду наказан». Это тяжёлая установка и бороться с ней можно только одним способом. Почаще хвалите себя за мелкие достижения и незначительные успехи. Хорошо прибрался в квартире, только подошёл на остановку и сразу же подъехал нужный автобус, симпатичная девушка мне улыбнулась, приятный мужчина сделал комплимент. Все эти детали меняют убеждения на позитивные. Мне везёт, я умею, у меня получается.

Вместо итога

Комплекс поликрата назван в честь тирана и диктатора, который получил по заслугам. Бог если и наказал его, то точно не за успехи и везение. Смерть пришла как расплата за тяжкие преступления совершенные против человека и человечности. Не следовало пренебрегать принципами гуманности, чтобы не закончить жизнь в страшных муках.

И это хорошо объяснят синдром неудачника. Индивид отказывается от ответственности и действий потому что уверен — всё давно решено, мне подняться всё равно не дадут. Несколько поражений лишь усиливают эти убеждения и в конечном итоге мы получаем личность склонную к самобичеванию, самообвинению и самоунижению. А окружающие сталкиваются с пассивной агрессией, просто потому что «неудачник» пытается спасти собственную психику от полного истощения.