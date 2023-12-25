Компенсация в психологии: как человек закрывает дефициты и недостатки?

Компенсация в психологии это защитный механизм психики направленный на возмещение дефицитов и недостатков, как реальных так и вымышленных. Различаются две формы компенсаторного поведения. Первая — социально одобряемое. Второе — нарушающее законы и принципы морали. В обоих случаях индивид избавляется от нехватки чего-то очень нужного за счёт сверхусилий либо окружающих. Механизм выживания необходим нашей психике, но всегда ли это приводит к хорошему результату? Обсудим.

Как работает процесс компенсации?

Процесс компенсации напоминает анекдот когда человек пришёл в магазин за туалетной бумагой, но в наличии её не оказалось. Продавец, желая удержать клиента заявляет — к сожалению туалетной бумаги у нас нет, но могу предложить вам наждачную. Данный механизм работает на бессознательном уровне, то есть индивид не осознаёт и не обдумывает замену, он действует на автоматизме, закрывая свои потребности любым доступным способом.

Обнаруживая потребность психика анализирует ситуацию и ищет варианты удовлетворения. Не найдя желаемого впадает в тревожное состояние, апатию, гнев. Возникает фрустрация. В качестве спасательного круга срабатывает защитный механизм, запускается компенсаторное поведение и мы реализуем желания через действия, инструменты и вещи находящиеся в пределах досягаемости. Иногда это идёт на пользу, но чаще во вред.

Примером положительной компенсации можно считать развитие слуха у слепого человека. Имея потребность во взаимодействии с окружающим миром он не может его видеть, но используя слух или тактильность становится чуть ближе к тому, что находится поблизости. И психика таким образом избавляется от тревоги. Хотя бы частично.

Примеров негативного развития событий гораздо больше. Всем знакома фраза, ставшая очень популярной шуткой — с кошками будешь жить. Она о девушках угодивших в поведенческую модель журавлизма, когда отвергаются все мужчины недостойные её высокой планки. В результате, по мнению шутников, такая женщина останется одна, столкнётся с приступом одиночества, не сможет реализовать свои потребности в любви, заботе и внимании, что и вынудит её завести кошку. С ней будет разговаривать, с её помощью попробует избавиться от тактильного голода.

Виды компенсации

Видов самообмана достаточно много, но глобально можно выделить только три группы компенсации. В каждом случае человек занят одним и тем же, а именно закрывает дефицит того в чём нуждается тем, что имеется под рукой. В зависимости от выбранного психикой пути мы столкнёмся с разными результатами всего механизма.

Компенсация усилиями

В данном случае речь идёт о том, что человек не получая необходимого мобилизует ресурсы и начинает бить в одну точку по принципу пан или пропал. В психологии этот процесс получил название гиперкомпенсация. Отказываясь от морали, соблюдения законов и правил, критического мышления, стыда и совести индивид бросается на одну единственную цель, чтобы махом решить все проблемы.

Сюда можно отнести яростное стремление к власти, хождение по головам ради карьерного роста, попытку решить финансовые трудности азартными играми. Гитлер ощущая свою ущербность загорелся идеей захватить весь мир. Многие из вас знакомы с историями, когда человек поставил последние деньги в букмекерской конторе или занялся спекуляцией на бирже, предварительно оформив кредит.

Любая попытка взять желаемое наскоком говорит о компенсации усилиями. Столкнувшись с дефицитом компетенции, навыков и знаний мы очень часто пытаемся добиться поставленной цели количеством. Зарабатывая небольшие деньги идём на вторую и третью работу, берёмся за любые шабашки, чтобы получить необходимую сумму денег. При этом нередко соглашаемся на преступления, нарушаем принципы морали, забываем о собственном здоровье и времени на общение с семьёй и детьми.

Наша потребность — финансовое благополучие. Инструментом достижения цели является квалификация. Но психика не видит возможностей её заполучить, поэтому включает компенсацию и стремится дойти до желаемого с помощью игнорирования всего и вся, используя исключительно объём усилий.

Проективная компенсация

Если у вас чего-то нет, но очень хочется, то можно это представить, а затем поверить. Откровенная ложь самому себе, но психика оказавшись зажатой между тревогой и апатией, вынуждена совершать этот фокус. Чаще всего здесь речь идёт о спасении своей самооценки и поддержании эмоционального комфорта.

Наиболее популярным способом становится проекция в любом проявлении. Потребность быть признанным и нормальным присутствует у каждого индивида, в противном случае он становится чужим среди своих, недостойным, плохим, ненужным. Когда индивид понимает, что обладает негативными качествами, возникает страх отвержения. Такого никогда не полюбят и не захотят принять в свою «стаю».

Психике сложно мириться со своими недостатками и она избавляется от тревоги простым действием — начинает приписывать свои изъяны другим людям. Объясняя этот процесс мы постоянно будем вспоминать фразу — всё что вы видите во мне это ваше. Моё то, что я вижу в вас.

В большой политике даже появился специальный термин «Whataboutism». Это когда человек на все претензии и обвинения переводит стрелки на другие объекты. Вы говорите что из-за меня в стране беднеет народ? А посмотрите что творится у тех и этих, там вообще нищие все, вот уж действительно кошмар. Проективная компенсация всегда приводит к тому, что индивид собственные недостатки видит в других и тем самым психика спасается от чувства вины и стыда. Вокруг одни злодеи, я на их фоне практически молодец. Это они отвратительные, я не такой.

В межличностных отношениях такой процесс приведёт к недоверию, ревности и подозрительности. Если человек знает, что способен предать, то он будет искать это в окружающих. Если знает, что способен обмануть, то будет ожидать этого от других. И так с любым своим недостатком. Всё начнёт обнаруживаться в ком-то, но не в себе.

Искажающая компенсация

В некоторых ситуациях избавление от дефицита возможно исключительно через смещение акцента внимания. Так называемый черри пикинг, когда индивид видит и выбирает только то, что ему нравится, при этом обесценивает и игнорирует всё остальное. От таких людей всё чаще можно слышать фразы по типу «мне это и не надо», «не очень то и хотелось!». Пример с «кошатницей» относим сюда.

Мужчина ей не к чему, без него ей лучше, а тот факт, что животное становится заменой, она не признает. Процесс то бессознательный, представительница нежного пола может и не в курсе происходящего. Кстати, на месте кошки могут быть и дети (фраза — у меня ребёнок на первом месте).

Замена нужного доступным наблюдается и в формате сублимации. Всем известный пример, когда при дефиците физической близости человек начинает активно заниматься спортом. Или не имея возможности получать разнообразные эмоции подсаживается на сериалы. Не менее популярный «трюк» случается и с едой, когда мы заедаем проблемы или получаем эндорфины с помощью сладкого.

Можно компенсировать травмирующую окружающую среду возвращением в прошлое. Совершается своеобразный откат. По этому принципу работает и ностальгия и инфантилизм. Не ощущая себя счастливым сегодня индивид начинает думать (и сильно в этом убеждён), что раньше было лучше. Не справляясь с ответственностью во взрослой жизни, стремится вернуться в детство, где заботой, обеспечением, защитой и удовлетворением всех потребностей занимался родитель. Иногда механизм выходит из под контроля и начинается регрессия.

Вместо итога

Ранее мы неоднократно здесь обсуждали защитные механизмы психики и я высказывал мнение, что каждый из них задумывался во благо. Так вот с компенсацией не тот случай. Она не была создана Всевышним как способ получить нечто полезное, это лишь путь решения проблемы основанный на безысходности. Испытывая жажду в воде человек пьёт из лужи не потому что это полезно, а потому что другого выбора у него нет.

Психика пытается выжить и опирается на инструменты находящиеся под рукой. Несмотря на то, что психологи разделяют компенсацию на социально одобряемую и противоположную, ничего хорошего нет ни в той ни в другой. Развитие слуха при отсутствии зрения это хорошо в сложившихся условиях, но в целом позитива в происходящем мало. Гордиться тем, что вы спокойно обходитесь без женщины, при том что выливаете гнев на боксёрский мешок, а нежность потребляете в постели жриц любви, немного неразумно. Выжить в условиях тотального дефицита можно, но говорить о том, что это хорошо, глупо.