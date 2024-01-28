Когда появился биткоин?

Биткоин появился 3 января 2009 года. Именно в этот день были созданы первые 50 биткоинов, стоимость каждого находилась на уровне 1 доллара, при чём через год цена опускалась до 50 центов, что в переводе на российскую валюту тех лет составляло порядка 15 рублей. На момент написания статьи (28.01.2024) цена составляет 43 000 долларов или 3 784 000 рублей.

Кто создал биткоин?

Никто достоверно не знает кому именно принадлежит эта идея. Некий Сатоши Накамото в начале 2009 года объявил о том, что он придумал способ создания новых денег, свободных от контроля властей и девальвации. Во-первых расчет между покупателем и продавцом будет происходить внутри собственной цифровой платежной системы, а эмиссия валюты происходит с помощью компьютера, через специальную программу используя вычислительные мощности компьютера.

Во-вторых число биткоинов, которые можно будет добыть за всё время, ограничено 21 000 000 цифровых монет. В то время как центральные банки могут печатать сколько угодно денег, приводя к росту инфляции и обесцениванию валюты, пользователи биткоина получают актив максимально устойчивый к подобным неприятностям. Из-за ограничения количества он сможет поддерживать свою ценность всегда!

Идея Сатоши Накамото многим показалась вполне жизнеспособной, так появились первые майнеры. Когда стоимость новой валюты взлетела с 1 до 20 000 долларов, общественность принялась искать богача, понимая что теперь он как минимум входит в топ 50 мирового списка форбс. Но тут вдруг выяснилось, что Сатоши либо не существует, либо сделал всё чтобы остаться неизвестным. Отыскать его не удалось.

Основная легенда гласит — Сатоши Накамото это собирательный образ группы технологов и маркетологов, которые решили писать сообщения на форуме под псевдонимом. Сомнения возникли в том числе потому что слишком идеальным и продуманным был весь путь биткоина, возникшего в самый разгар мирового финансового кризиса.

В 2008 году люди столкнулись с проблемой физических денег, они слишком сильно обесценивались, а крах одной валюты мгновенно затрагивал все остальные. Складывалось ощущение карточного домика в котором ипотечные ставки в США обернулись тотальным обвалом всей мировой экономики. В этот самый момент появляется первая статья о биткоине.

Вскоре появился и сам биткоин, а затем последовал его бурный рост. В 2011 году Сатоши Накамото написал письмо одному из разработчиков цифровой валюты, где попросил не говорить о нём как о таинственном создателе, ведь это портит репутацию их детищу. Многие начинают считать биткоин пиратской валютой, что совершенно не нравилось загадочному Сатоши, кем бы он ни был.

Тем временем появлялись желающие выдать себя за великого создателя. Первым стал австралиец Крейг Райт, рассказавший, что Сатоши это псевдоним двух человек. Один он сам, а второй его друг Дей Клейман. Второй вскоре умер и ничего подтвердить не смог, а слова первого подвергли большому сомнению. Журналисты расследователи нашли множество несостыковок.

Затем подозрения пали на некого Дориана Накамото. Житель Калифорнии японского происхождения являлся отменным физиком и талантливым инженером. Когда к нему повалили журналисты тот сильно испугался и засмущался, заявив что будет разговаривать только в присутствии офицеров полиции. На самих интервью отвечал уклончиво, ссылался на свой возраст (64 года) и вообще отказывался что-то говорить.

Одна из фраз показалась людям странной, Дориан заявил, что он не хочет это обсуждать, это передано другим людям.. Позже пытался оправдаться тем, что не правильно понял вопрос и вообще его слова вырваны из контекста. Так или иначе признаваться в создании криптовалюты он не пожелал.

Зато очень скоро удалось установить первого получателя биткоина, тех самых 50 штук, отправленных в январе 2009. Им оказался Хэл Финии, по чудесному стечению обстоятельств житель того же городка, что и Дориан Накамото. Однако Хэл всячески отнекивался от всех предположений, смог убедить общественность в том, что его профессиональные навыки лежат в совершенно иной области и программировать нечто подобное он бы не смог при всём желании. Платёж объяснил очень просто — я разрабатывал биткоин-клиент для Mac OS по заказу никому неизвестного Сатоши Накамото.

Продолжая расследование журналисты в конце концов ударились в теорию заговора. Они выдвинули мнение, что сам псевдоним Сатоши Накамото это аббревиатура крупнейших компаний, бросивших вызов мировому порядку в области экономики. Создали тайное сообщество и разработали цифровую валюту такие компании как Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. На этом и успокоились.

Что такое халвинг в криптовалюте?

Халвинг это процесс уменьшения вознаграждения за добычу, проще говоря замедление скорости генерации одной единицы. Добыча блока изначально давала майнеру 50 биткоинов, после халвинга 2012 года уже 25. С 2016 — 12,5. Следующий этап произошёл в 2020 и тогда вознаграждение составило 6,25 биткоинов. С 2024 года майнер получит лишь 3,125.

Математика проста, каждые 4 года в марте халвинг приводит к уменьшению вознаграждения за каждый добытый блок вдвое. Весь процесс завершится в 2133 году достигнув значения 0.00000001. Так как при каждом халвинге добыча становится всё сложнее и сложнее, темпы этой добычи снижаются. Например сейчас осталось намайнить около 1 500 000 штук, но последний «биток» будет добыт в 2133. И тогда их станет 21 000 000.

Но уже сейчас известно о потере порядка 6 000 000 биткоинов. Владельцы скончались не передав ключи или попросту их потеряли. Многомиллионное богатство буквально упало кому-то на голову, но распорядиться им было не суждено. Сколько биткоинов останется в активном пользовании к 2133 году предсказать невозможно.