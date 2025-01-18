Как именно поступить с вещами, каждый должен решить сам. Их нормально раздать родным или нуждающимся, отнести в Церковь, сжечь, закопать, выбросить. Но чаще люди задаются вопросом «когда можно выкидывать вещи после смерти человека», чтобы не оскорбить его и не столкнуться с осуждением общества, так как подобный шаг, кажется, строго регламентирован. Боязно ошибиться. Но существуют ли какие-то правила на этот счёт? Давайте попробуем выяснить.

Как поступить с точки зрения памяти?

Человек жив, пока его помнят. И речь не всегда идёт о мыслях в головах родственников и друзей, иногда источником памяти становятся вещи, к которым умерший приложил руки. Что-то создал или смастерил, например табурет, а что-то очень сильно любил и постоянно использовал при жизни. Поэтому важно разделить предметы на две категории — ценные и не обладающие такой характеристикой.

Трусы, носки, футболки и штаны в большинстве случаев являются расходным материалом. Конечно вполне возможно, что человек связал носки самостоятельно или прикипел к какой-то футболке так, что носил её по поводу и без. Но чаще всего львиная доля вещей мало связаны с покойным. Их можно выкидывать сразу, хоть в день похорон.

А вот то, что по настоящему важно для него и несёт в себе какую-то значимость для вас, лучше не выкидывать никогда. Не обязательно хранить их на виду, так как вы скорее всего будете сталкиваться с негативно окрашенными эмоциями, тоской и печалью, когда что-то из этого попадётся на глаза, но выносить из дома совсем, тоже не стоит. Найдите место для памяти и сложите всё туда.

Теория передачи ответственности за грехи

Существует мнение, что греховные поступки, совершенные человеком, накладывают ответственность не только на него, но и на всё, что он при этом использовал. Звучит не очень убедительно, но многие люди верят в то, что куртка пьяницы или пиджак неверного мужа могут хранить в себе неблагоприятную энергетику. Они как бы соучастники поступка.

В связи с этим стоит разобрать вещи покойного и разделить их на те, что имеют отношение к добрым делам и те, в которых прячется грех. Первые стоит оставить дома как память, а вторые лучше никому не отдавать и сжечь, либо закопать в землю.

Согласно теории передачи ответственности за грехи, пока эта вещь находится в мире живых, она оказывает влияние на душу усопшего. При встрече с Богом их энергетика будет учитываться в истории вашего родственника, что может помешать попасть в Рай. Напоминает улику, от которой лучше поскорее избавиться. Такие вещи следует выкидывать как можно скорее, желательно сразу после похорон, до 40 дней.

Мнение психологов

Психология не имеет ничего общего с эзотерикой и религией, мы заботимся исключительно о душевном равновесии и эмоциональной стабильности индивида. Поэтому рассматриваем вещи покойного как триггеры, способные провоцировать психику на реакции. С одной стороны они не позволят вам выйти из состояния горя, а с другой являются источником тёплых воспоминаний, дающих ощущение присутствия близкого.

Поэтому рекомендации здесь будут схожими с первым абзацем. Избавляться от вещей лучше как можно скорее, но делать это после тщательной сортировки. Расходный материал выкидываем сразу, можно даже не дожидаться похорон. Трусы, носки, зубная щётка и прочие мелочи отправляются в урну без раздумий.

Личные вещи, имеющие ценность для покойного, сложите подальше от глаз, но так, чтобы можно было их иногда доставать. Многие люди испытывают потребность в воспоминаниях, плачут, грустят и сожалеют об утрате, утилизируя таким образом негативно окрашенные эмоции. Если индивид стабилен и его состояние устойчивое, то ничего плохого в этом нет. Тоже самое мы делаем на кладбище, куда специально ходим, чтобы хоть немного приблизиться к покойному.

А вот вещи, которые он сделал сам или очень любил, при этом являющиеся важной частью вашей жизни тоже, можно не убирать никогда. Любимая тарелка, стулья, предметы мебели. Ими можно пользоваться, вспоминая умершего добрым словом. Мы не знаем, слышат нас на том свете или нет, но подобные действия позволяют освободить психику от страданий. Неважно, что кого-то нет физически, они могут оставаться рядом в ином виде. В наших мыслях и сердцах. И сидя на стуле, который смастерил муж, можно почувствовать его заботу, даже после смерти.