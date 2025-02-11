Киттенфишинг: когда люди врут о себе при знакомстве чтобы понравиться

Киттенфишинг это новый термин в психологии, описывающий ситуацию, при которой человек во время знакомства искажает информацию о себе, преувеличивает, приукрашивает, недоговаривает и скрывает, чтобы произвести положительное впечатление и привлечь внимание. Слово произошло из слияния английских kitten (котёнок) и phishing (дословно рыбачить, выуживать, но понимается как интернет мошенничество). Таким образом человек создаёт перед собеседником красивую картинку, образ милого котика, но чуть позже всплывают неприятные факты. Лжец надеется, что к моменту разоблачения он уже получит то, что хотел.

В чём проявляется киттенфишинг?

Для начала важно напомнить, что существует ещё один термин — кэтфишинг. Это ситуация, при которой человек выдумывает вторую личность и представляется в интернете кем-то другим. Об этом я скоро тоже опубликую отдельную статью. А вот киттенфишинг можно считать детской шалостью, лёгкой болтовней. Последствия могут оказаться вполне себе взрослыми, но тем не менее такой вид мошенничества не считается серьёзным «преступлением». Далее поговорим о том, как он проявляется и почему люди вообще так делают.

Неактуальные фотографии

При онлайн знакомстве мы естественно хотим увидеть фотографии собеседника и часто просим скинуть несколько снимков. Но уже на этом этапе рискуем нарваться на ложь. Со мной лично был такой случай примерно в 2015 году. Я тогда активно юзал сайты знакомств и соцсети, пытаясь развеять скуку и завлечь в свои сети симпатичную девчонку. Однажды мне улыбнулась очередная удача, на сообщение ответила юная, милая студентка. Выслала фотки, на которых была стройная, миниатюрная особа. Ура, подумал я, и незамедлительно уговорил её на приезд в гости.

Спустя некоторое время я стоял на остановке возле дома, ожидая такси со своей новоиспеченной подружкой. Но из машины вышла крупная женщина как минимум вдвое больше той, что была на фото. После непродолжительного диалога, в котором я услышал оправдания из серии «мне там просто 17, а сейчас 22, немного поправилась» мы решили что обманывать нехорошо и домой ко мне не пошли. Девушка уехала восвояси, а мне стало грустно, потому что я потратил 5 часов и 300 рублей на то, чтобы выползти вечером на улицу и посмотреть на болтушку.

Маски, фильтры, редакторы фото

Казалось бы избавить себя от обмана легко, достаточно попросить селфи. Для гарантии правдивости можно предложить сфотографироваться в определённой позе, например с мизинцем в кадре или кулачком у подбородка. Чтоб уж наверняка! Но и тут киттенфишинг не оставит вас в покое, потому что техника позволяет отредактировать снимок до неузнаваемости. С помощью серии фильтраций человек превращает свои изображения в произведение искусства, удаляет все прыщи и пятна, стирает мешки под глазами, сглаживает морщины и так далее. А потом вместо фотомодели на свидание явится чудо чудное, диво дивное.. Некоторые умудряются и похудеть и помолодеть нажатием пары кнопок на смартфоне.

Изменения возраста

Я застал период, когда свою активную деятельность вела организация по поиску педофилов. Название писать не буду на всякий случай, вы и сами наверняка таких помните. Поначалу мне очень нравилось то, что они делают, но очень скоро у них закончился контент и пришлось идти на хитрость. Брали знакомых подростков, удачно подбирали фото и в профиле ставили возраст выше реального. В результате мужчины знакомились с 17 летними, а при первой же встрече выбегала толпа агрессивных ребят и вымогали деньги, потому что по паспорту «жертве» было 14.

Важно уточнить, что чаще всего в переписке подросток сообщал(а) свой реальный возраст, но это уже совсем другая история. Было много случаев, когда мужчина на 100% верил в то, что девушке есть как минимум 16 и привлечь его за педофилию невозможно. А потом оказывался в ловушке и под страхом расправы соглашался заплатить «ловцам» за молчание.

Но чаще люди врут не для хайпа, а потому что в своём реальном возрасте собеседнику не интересны. И даже опасны. Помню я сидел в аське и познакомился с 19 летней девушкой. У меня в статусе было написано, что мне 13, поэтому уже через минуту диалога всё было кончено. Отправила в чс, зараза! Тогда я не придумал ничего лучше как написать, что мне 17. Стало чуть проще. Знаю огромное количество историй, когда девушки обманывали парней и правда выяснялась только после соития. Была даже какая-то популярная статья на новостном сайте, там рекомендовали спрашивать паспорт, ибо в наши дни 14 летнюю от 18 летней фиг отличишь. А сидеть придётся не онлайн, а в самой настоящей тюрьме. И иди попробуй объяснить сокамерникам, что тебя обдурили.

Естественно встречаются и те, кто врёт в обратную сторону. У меня и на этот случай история есть. Весёлая была молодость, оказывается. Когда мне было 25 я познакомился с симпатичной девушкой и уже собирался с ней встретиться, но зачем-то спросил возраст. Она некоторое время молчала, а потом ответила — я чуть старше тебя, мне 30. Ну, разница невелика, тем более мне вообще всё равно, главное выглядит очень даже аппетитно. Правду я узнал через месяц нашего регулярного общения. Оказалось, ей 35 и она почему-то этого сильно стеснялась. На вид и 28 можно дать, если бы она так сказала, я бы поверил. Вроде бы повода для лжи не было, мы встречались для приятного времяпрепровождения,но она меня обманула. А всё потому что до этого пыталась познакомиться с моим ровесником, но когда сказала, что ей 35, улетела в чс. Старуха!

Синдром таксиста

Все же уже в курсе этих шуток про таксиста, который на самом деле владелец заводов и пароходов, а руль крутит для души? Так вот киттенфишинг мало чем отличается от этих забавных рассказов. Человек приписывает себе достижения, статусы и звания, которыми на самом деле не обладает. Например, может сказать, что он начальник на работе, хотя в действительности рядовой менеджер. Или что он живёт на дивиденды, хотя по факту ему бабушка пенсию отдаёт. Мой друг всем говорил, что он владелец магазина нижнего белья, благо дорогой автомобиль с красивыми номерами позволял так врать. Но есть нюанс — он работал водителем директора в одной конторе и тачка была служебной. Но многие девчонки с радостью располагались на заднем сидении.

Вопрос конечно дискуссионный, потому что с одной стороны обманывать плохо, а с другой никто никогда не расстраивался узнав правду. Ну, водитель и водитель, вообще не важно! Однако серьёзные отношения так не начнёшь, ведь если человек соврал здесь, то как ему можно доверять в дальнейшем? Впрочем, некоторые считают это романтичным. Так я ему понравилась, что он даже пошёл на ложь, чтобы завоевать меня. Мой рыцарь!

(не)выдуманные истории

Согласитесь, сложно показаться интересным человеком, если вся твоя жизнь построена по принципу работа-дом. Ты не выпадал с вертолёта, не отбивался от акулы, не застревал в бане с 5 моделями. Не попадал в нелепую ситуацию где-то в альпах и даже не мчался по автобану со скоростью 250 километров в час. Я помню как девчонкам нравились рассказы моих старших друзей, когда мы собирались в деревне на крыльце брошенного магазина. Да и сегодня такой формат популярен, на тнт много подобных шоу. Люди, с которыми случаются увлекательные события, гораздо привлекательнее остальных.

Но что если тебе нечего рассказать? Тогда придётся украсть чужие истории или выдумать их. При чём второй вариант ещё более менее годный, тут у него хотя бы фантазия есть. Жизнь скучная, но котелок варит. Всё совсем плохо, если он просто пересказывает то, что случилось с кем-то другим. Тогда вы влюбляетесь в забавного собеседника, а потом вдруг выясняется, что он унылый домосед, без чувства юмора и креативного мышления. Ни рыба ни мясо.

Сокрытие «дефектов»

Тут важны две детали. Во-первых многие не считают сокрытие ложью. Я же не говорил, что у меня железобетонный стояк? Я просто не сообщил, что импотент. Во-вторых недостатки можно оценивать по-разному и сложно сказать какой из них достоин информирования. Вот рост мужчины 165 см это дефект? Грудь если у девушки висит до пупка, нужно об этом говорить перед свиданием? Об инсульте предупреждать? А если вместо ноги протез? Видит плохо и ходит в линзах, это стоит озвучивать? Волосы нарощенные. В кепке потому что лысина на затылке. Во сне разговаривает. Причендал 8 сантиметровый. Отбывал наказание за изнасилование.

Где конкретный список действительно важной информации? Такого нет, поэтому киттенфишинг неизбежен. Человек может посчитать недостатком всё что угодно и тогда он об этом умолчит. Может наврать и предоставить ложную информацию, а может просто недоговорить. И по факту с одной стороны вас обманули, а с другой вы же не спрашивали. В общем ситуация непростая.

Как избежать обмана?

Я изучил десятки советов в интернете и понял, что ни один из них не убережёт от лжи. Люди врут из-за низкой самооценки и ошибочного убеждения по поводу знакомств. Им кажется, что есть какие-то общепризнанные критерии отбора, под которые лично он не подходит. Например, девушки всегда убавляют возраст и вес, а мужчины прибавляют рост и размер достоинства. Если об этом заходит речь, конечно. А чаще всего заходит, хах.

Единственное, что может вас хоть как-то обезопасить, это привычка сразу идти на свидание и не тратить время на онлайн переписки. Живое общение лучше построить по методу выполнения совместной задачи, то есть что-то делать вдвоём. В процессе такой коммуникации поддерживать легенду сложнее и человек точно покажет себя настоящего. До тех пор, пока вы устраиваете собеседования, киттенфишинг будет процветать. Если вчера девушку отшили из-за фото, то вам она пришлёт уже другую версию. Если кто-то парню сказал, что его отшивают потому что он лысый пузатик, то новая девушка будет максимально изолирована от этих сведений.

Ну а всем тем, кто практикует киттенфишинг, важно усвоить следующее — пока вы подстраиваетесь под определённые критерии, кто-то ищет именно такого как вы. Но не находит, потому что ничего о вас не знает. Полным девушкам стоит признать, что есть огромное количество любителей пышных форм. Маленькая грудь это фетишьи существуют парни, которые любят именно такое телосложение. Взять хотя бы меня, хах. Высокий вы или низкий, лысый или с кудряшками, бородатый или гладко выбрит как полицейский на посту. На всё есть спрос. Мы все разные, но всё равно кому-то нужны. Так устроен мир. Быть собой выгоднее.