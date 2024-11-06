Кастинговый диван: домогательства при приёме на работу в индустрии развлечений

Кастинговый диван это термин описывающий явление, возникшее при приёме на работу в индустрии развлечений. Человек, занимающийся отбором кандидаток в сфере шоу бизнеса, домогается до соискательниц и требует физическую близость взамен на трудоустройство. Изначально фраза применялась к мебели на которой проходило собеседование, но позже получило широкое распространение в формате эвфемизма, а когда в фильмах для взрослых появилась отдельная категория видео с жанром кастинга, словосочетание набрало популярность и переросло в полноценный термин для описания целого явления.

В США, а именно в Голливуде и Болливуде долгое время продюсеры принуждали молодых актрис к близости, заманивая их высокими гонорарами и популярностью от участия в громких проектах. Желающие получить роль в фильме или телепередаче соглашались на нестандартные условия, считая их допустимыми в качестве старта большой карьеры. Позже, спустя десятки лет, многие из них подали иски в суд, обвинив мужчин-продюсеров в харассменте. Некоторые ответчики лишились денег, репутации и даже свободы, а само явление кастингового дивана законодательно запретили не только в самой Америке, но и ряде других стран. Тем не менее юристы уверены, что склонение к физической близости невозможно искоренить и на то есть несколько причин.

Причины возникновения практики кастингового дивана

Основная причина заключается в том, что в индустрию развлечений, будь то кино, телепередачи или музыкальные группы, идут наиболее активные, яркие, внешне привлекательные девушки. Чаще всего они обладают истероидным типом личности, склонны к известности, популярности, бурной деятельности. Таким образом оказываются в центре внимания, создают соблазн, привлекают и возбуждают мужчин, находящихся рядом. Обладать такой представительницей нежного пола хотят многие и естественным образом у продюсеров возникает желание воспользоваться служебным положением. Но вот доходит ли эта потребность до насилия? Это большой вопрос.

Провокация на домогательства

Парадоксально звучит, но индустрия развлечений во все времена славилась наличием девушек, активно выпрашивающих вакансии взамен на своё тело. Высокие гонорары и возможность стать популярной, медийной личностью, привлекает не только талантливых, но нередко и бездарных. Конкурировать с обладательницами отменного голоса и таланта бывает проблематично, но оказаться в телевизоре хочется. Тогда в голову и приходит идея воспользоваться мужскими слабостями, предложив продюсеру и кастинг-директору своеобразный бартер.

Естественно говорить об этом напрямую никто не будет, девушки научились манипулировать и соблазнять, чтобы в результате спровоцировать мужчину на домогательства. Кастинговый диван не задумывался как место для обмена ресурсами, но стал таковым. Если ничего особенного показать не получается, то можно попробовать надеть юбку покороче и слегка оголить шею, чтобы «не отходя от кассы’ договориться о желаемой роли. И у многих прокатывало, что со временем превратилось в распространённую практику приёма на работу.

Сложности при определении квалификации

Для приёма на любую работу приходится создавать тесты и анкеты, чтобы хоть как-то отсеять непригодных кандидатов. Если вы ищете водителя, то кроме стажа и опыта скорее всего потребуете проехать по городу, чтобы оценить навыки вождения. При поиске сварщика логично предложить соискателю выполнить задание на ваших глазах. Не возникает проблем и со специфичными должностями в индустрии развлечений. Ведущая новостей должна иметь отличную дикцию, быстро читать и без труда озвучивать скороговорки, при этом презентабельно выглядеть в кадре. Для получения роли человеку предлагают записать небольшую сценку или озвучить несколько фраз на камеру.

Но 90-е годы в России показали, что солистка музыкальной группы вовсе не должна уметь петь. Достаточно быть красивой и задорно двигаться. Намного важнее человеческие качества, умение держать язык за зубами, способность прыгать по сцене в течении 15 часов в сутки, при этом совершая несколько перелётов в день. Для большинства ролей в фильмах и сериалах также не требуется огромного таланта, мы уже видели как с обязанностями профессиональных актрис справляются девушки без соответствующего образования. В результате выбрать кандидатку становится невероятно сложно, вам подходит буквально каждая вторая! Требуется дополнительный барьер.

В этот момент мужчины и решают совместить приятное с полезным. На близость согласятся немногие, что сильно сокращает количество кандидаток. Выбирать становится проще. К тому же никто не хочет всех без исключения, продюсер или кастинг-директор изначально обращают внимание на самых привлекательных. Уже на этом этапе человек точно знает, кого хотел бы видеть в своём проекте. Далее следуют предложения в форме приставаний или намёков, а потом кто первый согласился, тот и получит заветную вакансию. Таким образом кастинговое кресло просто облегчает работу по отсеиванию неподходящих соискательниц, а заодно приносит удовольствие. Не всегда обоим, но тем не менее.

Негативные последствия кастингового дивана

Многие убеждены, что самым большим негативом являются домогательства и объективизация женщин. В действительности здесь почти не встречается насилие в прямом смысле слова. Бывает конечно, но очень и очень редко. Не чаще, чем в любой другой коммуникации мужчины и женщины. Психологи уверены, что в семье мужчина гораздо чаще берёт спутницу силой, чем на кастингах во всём мире. И тут уже неважно муж издевается или незнакомый человек, у насилия нет никаких критериев, оно либо имеет место быть, либо отсутствует. Но при этом кастинговый диван нельзя считать безобидной практикой и вот почему:

Снижение качества продукта

Отбор «через постель» нарушает весь принцип кастинга. Вакансии получают не самые талантливые и способные, а нередко самые сговорчивые и готовые на бартер. Кроме разложения общества, которое оборачивается стремлением молодых девушек найти папика и покровителя, вместо развития навыков и получения образования, все мы получаем продукцию индустрии развлечений низкого качества. Сейчас уже для многих привычно знать, что певица на самом деле не умеет петь, а актриса появляется в каждом втором фильме отнюдь не по причине своего актёрского таланта.

Размытые доводы в суде

Буквально несколько лет назад в США прокатилась волна судебных разбирательств, в которых истцами выступали девушки, якобы изнасилованные два десятилетия назад. В заявлении почти всегда фигурирует похожая формулировка — пришла на кастинг, продюсер потребовал физическую близость, я согласилась ради получения роли, стала популярной и заработала много миллионов денег, а теперь на старости лет испытала неприятное чувство. Хочу чтоб мужика посадили в тюрьму, а мне выплатили мешок тугриков.

Тема довольно дискуссионная, но практически нигде нет принуждения в прямом смысле слова. Человек создал свой личный проект на телевидении, нашёл денег для реализации этого проекта, раскрутил его и разместил вакансии. На кастинг пришли никому не известные девушки, многие из которых являлись серыми мышками даже в кругу собственных знакомых. Бедные, голодные до славы и готовые на всё они приняли предложение, пусть даже озабоченного продюсера, а потом вдруг решили, что их нагло использовали.

Проблема в том, что за этими странными во всех смыслах делами общество уже неспособно разглядеть реальный харассмент. Когда девушку приняли на работу согласно её профессиональным качествам, а потом кто-то позволил себе нежелательные прикосновения, пошлые шутки и прямой шантаж. В результате отделить первое от второго стало практически невозможно и сейчас сами «жертвы’ толком не понимают что с ними случилось. Это была практика кастингового дивана или в отношении них произошло реальное домогательство. В первом случае никто не мешал отказаться, во втором избежать насилия было невозможно. В первом девушка поддалась своим мечтам и согласилась на обмен самостоятельно, желая таким образом обойти более талантливых конкуренток, во втором с её стороны никакой корысти не наблюдается.

Искусственное ограничение саморазвития

Фактически никто не запрещает девушке показывать характер и отстаивать свои консервативные убеждения. Но существование практики кастингового дивана приводит к тому, что все правильные и принципиальные остаются за бортом. Если мужчине не важно кто именно будет приносить ему кофе, рассказывать о погоде и открывать рот под фонограмму, то разумнее взять на работу ту, которая лояльна и сговорчива. С ней меньше проблем, она не требует особых условий и не тычет пальцем в законодательства. Приятная коллега, способная на многое, в том числе на интересный досуг после трудового дня.

Если девушка решила хранить верность мужу или ждать свою любовь, не размениваясь на случайные контакты, то сотрудничать с ней гораздо сложнее, чем с той, которая нормально относится к кастинговому дивану. Быть порядочной стало немодно. Все прекрасно понимают, что путь к большим деньгам, комфортным должностям и престижным вакансиям лежит через постель, в результате отвергающие эту идею даже не пробуют самореализовываться.

Во многом поэтому в США запрещено использовать служебное положение для домогательств и пошлых предложений соискательницам. За подобные действия можно получить не близость с молодой красоткой, а несколько лет тюрьмы. В некоторых случаях переехать в камеру можно до конца жизни. Америка вынуждена была пойти на эти меры, в противном случае из мировых лидеров индустрии развлечений они рисковали превратиться в мелкую шарагу, где неприятные, сальные мужчины принуждают молодых красавиц пройти на диван для кастинга, чтобы одобрить её роль в бестолковом, но всё ещё прибыльном телешоу..