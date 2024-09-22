Кашэнинг: что такое резерв партнёров в отношениях?

Кашэнинг это современный термин, обозначающий ситуацию, при которой у человека, находящегося в отношениях, есть резерв партнёров. Проще говоря люди, которые хотят и готовы занять место второй половинки, но никак не претендующие на эту роль и не предпринимающие никаких целенаправленных попыток разрушить союз. Они просто находятся в зоне досягаемости, поддерживают коммуникацию и если вдруг место освободится, с большой долей вероятности тут же его займут.

Само слово является английским (cushioning) и в переводе на русский означает «амортизирующий, смягчение». Суть заключается в том, что при расставании человек не впадает в апатию, не страдает и не сталкивается с дефицитом как эмоциональной поддержки, так и физической близости. Вместо этого он начинает новые отношения с тем, кто хорошо знаком, всегда был рядом и не требует длительного периода притирки.

Откуда пошла практика кашэнинга?

Первыми кашэнинг применили пикаперы, который специализируются на соблазнении. Именно они обнаружили, что зацикливаться на одном человеке контрпродуктивно. Во-первых вы попадаете в зависимость и вынуждены подстраиваться под те условия, которые выдвигает объект вожделения. По принципу иррациональной эскалации, чем больше ресурсов вложено, тем сильнее окажется привязанность. Таким образом вы не только завязнете в этой коммуникации как в болоте, в случае отказа или «динамо», но и вынесет весь мозг человеку, так как замучаете его своей навязчивостью.

Во-вторых демонстрируя свою зависимость вы буквально вынуждаете спутника пользоваться вашими ресурсами. Так уж мы устроены. Почувствовав слабину, начинаем оказывать давление. И если ухаживающий не способен выбраться из этих сетей, то издеваться над ним можно сколь угодно долго. Наблюдения показывают, что убегающий всегда притягивает догоняющего, а привыкший догонять из всех возможных вариантов выберет убегающего. В результате мы имеем созависимость.

Чтобы не допустить насилия ни над собой ни над понравившимся человеком достаточно иметь несколько возможных партнёров и отдавать предпочтение тем, то отвечает взаимностью и демонстрирует встречную симпатию. Шансов построить здоровые отношения и получить желаемое здесь гораздо больше, чем в «книжном сценарии».

Польза кашэнинга для отношений

Для пикапера подобная версия построения отношений безусловно выгодна. Ты просто имеешь в телефоне 20 или 30 номеров девушек и в случае необходимости обзваниваешь их, начиная с тех, кого хочешь больше остальных. Привет, я собираюсь покататься на лыжах, хочешь составить компанию? Когда в трубке слышится «нет», разбираться в причинах и слушать объяснения/оправдания совершенно ни к чему.

Позвоню в другой раз, хорошего вечера, пока! И так до тех пор, пока не найдётся девушка имеющая желание и возможность провести с тобой время. В итоге все счастливы, никакого насилия, огорчения и разочарования. Но применимо ли это в отношениях, когда у тебя есть постоянный партнёр?

Выяснилось, что да! Только не для всех. Дело в том, что человек с адекватной самооценкой не нуждается в подавлении и подчинении второй половинки. Ему важна взаимность и осознанность. Ты должна иметь возможность выбирать, у тебя должны быть поклонники, могут быть и ухажёры ( с разумной долей активности). Но при всём этом ты выбрала меня. В этом счастье и эмоциональный комфорт. Мне не нужно следить, контролировать, принуждать и разгонять конкурентов, потому что девушка/мужчина находится рядом по собственному желанию. Как говорится можно соблазнить женатого, но нельзя соблазнить того, кто любит свою жену.

От силового удержания кайфуют исключительно компенсаторики. Никакой любви здесь нет. Для них кашэнинг абсолютно недопустим и на это есть совершенно объективная причина. Абьюзер не уверен в себе, он знает свои слабые места и понимает, что их увидят сразу, достаточно ослабить хватку. Как только он прекратит «распускать хвост», перед окружающими предстанет его голая задница. Если дать девушке свободу выбора, она без труда найдёт лучше. А вот в здоровых отношениях кашэнинг оказывается крайне полезным.

Уверенность в своей значимости. Есть партнёр востребован, у него есть поклонники и отстроены запасные аэродромы, но он остаётся с вами, значит вы имеете какую-то ценность. Ни для кого не секрет, что иногда люди вступают в отношения по принципу «на безрыбье и рак рыба», либо сближаются от безысходности. Как правило такие коммуникации временные и в дальнейшем вам придётся либо манипулировать с целью удержания, либо отыграть свою короткую роль и быть выброшенным. В случае с кашэнингом можно быть уверенным в том, что присутствие второй половинки это её осознанное решение.

Уважение внутри отношений. Измена, предательство и обман это то, что выходит за рамки здоровых отношений, поэтому является недопустимым. Но это не значит, что ради предотвращения всего вышеперечисленного вы имеете право ограничивать, подавлять и подчинять. Человек даже находясь в браке сохраняет свои личные границы. Следовательно поддерживать разного рода связи, например деловые, родственные и дружеские, ему никто не должен запрещать. Поклонники допустимы до тех пор, пока не переступают черту.

На форумах, при изучении вопроса, я прочитал несколько комментариев от мужчин, которые показались мне любопытными. Они утверждают, что никаких представителей противоположного пола на горизонте быть не должно вовсе, в противном случае девушка соблазнится, не устоит и отдастся. Совершит ошибку и это разрушит брак. Но в этом случае получается, что вы во-первых не уверены в себе, считая свою кандидатуру настолько никчёмной, что как только спутница увидит кого-то другого, вас моментально отправят на обочину.

Во-вторых ваша вторя половинка по всем признакам недееспособная, глупая женщина. У неё настолько низкий интеллект, что она неспособна ни выбирать, ни принимать взвешенные решения, ни отказываться от малейших соблазнов. Как годовалый ребёнок тянет руки ко всему, что блестит. И ту вообще непонятно как к этому относиться, то ли вы себе достаточно умную позволить не можете, то ли в вашей реальности все женщины это создания с пустой черепной коробкой. Тогда лучше с ними не связывайтесь, зачем вам это?!

Мягкое приземление. Разрушиться могут абсолютно любые отношения. Если вы думаете, что прожить вместе до самой смерти это единственно возможная норма, а всё остальное бардак, то это очевидно идеализация. Можно и нужно стремиться к подобным исходам, но нельзя воспринимать такие истории слишком близко к сердцу. Люди не болото, а река, их жизнь меняется, а вмести с ней меняются привычки, контекст, обстоятельства, потребности.

По статистике около 70% браков распадаются и далеко не всегда речь идёт о каких-то дураках. Разошлись взгляды на будущее, не совпали планы. Просто «дураки» расстаются тяжело, с насилием и эмоциональными качелями, а остальные мирно договариваются о прекращении действующих отношений. Дальше начинается само интересное.

Одни нашли грамотное применение кашэнингу и поэтому быстро справились с травмирующим событием. Жизнь не закончилась, преследовать бывших нет никакого смысла, гораздо эффективнее спокойно начать новые отношения. Другие вдруг осознали, что полностью растворились в партнёре, построили замок из песка, поверили в любовь до гроба и разучились не только флиртовать, но и нормально общаться.

Такие долго страдают. Сначала из-за разочарования, затем из-за разрушенных надежд, а потом из-за дефицитов. Обвиняют экс-партнёра в том, что отдали ему лучшие годы, потратили время, а теперь остались одни и совершенно никому не нужны.

Вместо итога

Кашэниг это хорошая практика, позволяющая выстраивать крепкие и доверительные отношения в паре, без насилия, принуждения и подчинения. Сама техника не подразумевает открытого флирта и предательства спутника. Человек откровенно заявляет, что состоит в романтическом союзе и прямо сейчас никакие варианты не рассматривает, но что будет в будущем никому не известно.

Нередко люди, встретив достойного на их взгляд спутника, начинают вести себя крайне некрасиво. Из-за отсутствия потребности они грубо отшивают тех, кто обратил на них внимание. Не говорят «я сейчас не заинтересован(а) в коммуникации несмотря а то, что ты мне симпатичен», а дерзко кидают в чс или хамски отвергают. А когда домик из песка рушится, вдруг выясняется, что репутация у вас так себе и все потенциальные ухажёры уже хорошо знакомы с вашим дурным характером.

Другие в отношениях устанавливают заборы, подвергая вторую половинку изоляции. Нельзя ни то что общаться, но даже попадаться на глаза другим мужчинам/женщинам. Кроме демонстрации собственной слабости вы ставите спутника в неудобное положение. На случай расставания у него нет ни поклонников, ни навыков взаимодействия. А можете ли вы гарантировать любовь до гроба и достаточный уровень комфорта, чтобы никто из вас никогда не оказался на сайте знакомств и не ощутил потребности в новых отношениях, которые после абьюзивных многие неспособны даже начать?