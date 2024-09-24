Карма: почему мы всегда получаем только то, что заслуживаем?

Карма это философское понятие, которое основано на идее причинно-следственной связи между действиями, мыслями, убеждениями человека и его уровнем жизни. Всё чем он обладает и всё, что он получает от окружающих, зависит исключительно от совершённых им ранее поступков. Термин хорошо колерует с понятием эффекта бетельгейзе, когда жизнь меняется в конкретный день, но результаты станут видны только спустя время. Таким образом содеянное сегодня проявится завтра или гораздо позже.

Карма впервые получила популярность в индийской религии, где в расчёт брали накопленные «баллы», имеющие ключевое значение при перерождении. Ваша следующая жизнь будет наказанием или вознаграждением за прошлую и так до бесконечности. Совершать добрые дела и иметь чистые мысли необходимо просто потому что после смерти всё это будет учтено и в итоге вы заново родитесь богатым, красивым и здоровым, либо бедным и больным. А то и вовсе букашкой. Но нас больше интересует карма в контексте психологии и то, как она граничит с эзотерикой.

Законы кармы

Если рассматривать карму как накопление баллов для перерождение и ответственность за прошлую жизнь в действующей, то можно придти к выводу о том, что отвечать за свои грехи придётся только после смерти. А все сегодняшние неудачи являются следствием былых ошибок. Под этим углом обсуждают например кармические отношения. Однако психология «сотрудничает» со всеми направлениями традиционной и нетрадиционной медицины, а в некоторых случаях рассматривает идеи эзотерики и в данном вопросе придерживается мгновенно кармы, то есть ответственности за содеянное на коротком промежутке времени. Как минимум в течении действующей жизни. Поэтому важно перечислить основные законы кармы.

Что посеешь, то и пожнёшь

Нам кажется, что отношение окружающих бывает незаслуженным. Например, вы сделали для кого-то много добра, а потом сами оказались в сложной ситуации и от вас отвернулись. Или вы вложили много ресурсов в партнёра, а тот отплатил предательством. Пожалуй у каждого найдётся подобная история. Мы пытаемся соотнести свои усилия с результатом и приходим к выводу об отсутствии справедливости.

Но закон кармы не зависит от ваших представлений, вы получили ровно то, к чему стремились фактически. Просто вам казалось, что всё будет иначе. Возможно ваша помощь была непрошеной, человек не обращался и отвергал содействие, но вы по принципу «я знаю как будет лучше для тебя» всё же решили действовать. Или забыли о правиле «договаривайся на берегу», которое требует проговаривать стоимость услуги.

Многие люди сами навязывают свою помощь, говоря о готовности что-то сделать бесплатно, но на самом деле ждут уважение, почёт и признание. Только ведь вы об этом не сказали, а догадываться никто не обязан. В результате вы обижены, расплата вас не устраивает, а с точки зрения Вселенной всё логично. Вы за что боролись, на то и напоролись.

Стабильности не существует

Многие люди до безумия обожают стабильность, наивно полагая, что можно оставаться на месте и наслаждаться тем, что имеешь. Но у Вселенной есть только два состояния — развитие и деградация. Третьего не дано. Проще говоря стабильность это постоянный рост, только медленны, без рывков, резких изменений, всплесков активности.

Например, когда психика сталкивается с большими проблемами, она бросает все ресурсы на их устранение, а затем силы заканчиваются и индивид впадает в апатию. Такое происходит на пике мотивации. Если же вместо мотивации предпочесть дисциплину, то вы будете ежедневно совершать монотонные действия, медленно ведущие вас к успеху. И провалов никогда не будет. Если же пропустили хотя бы один день, то завтра вам придётся сделать x2, иначе вся ваша стабильность обернётся деградацией. Но такая ситуация закончится апатией. Тупик.

Эти же правила работают в экономике. Если много лет ничего не делать, а потом разом вбросить кучу денег и попытаться пойти опережающими темпами, вы получите только инфляцию, рост цен и неэффективное расходование средств. Гораздо полезнее было ничего не пропускать и развиваться медленно.

Если долгие годы наедать лишний вес, а потом попробовать скинуть его за неделю используя изнурительные тренировки и различные таблетки, то риск уехать в реанимацию кратно возрастёт. Если ваша зарплата не растёт, вам кажется что это стабильность, но по факту вы беднеете. Поэтому второй закон кармы гласит — если всё идёт ровно, значит скоро это сломается. Про стабильность в СССР никому напоминать уже не надо. То же самое с романтическими отношениями, они должны куда-то двигаться, к чему-то стремиться, иначе конец близок и он стает абсолютно обоснованным. Карма!

Признание — основа изменений

Невозможно изменить ситуацию, если вы её не признаёте. Многие люди игнорируют проблемы, смещая с них акцент внимания. Нет, мой муж не абьюзер. Нет, я не бедный. Нет, мой зуб не болит. В результате психика даже не пытается найти решения. Зачем? Ведь всё хорошо. Этот механизм был описан как закон Кидлина.

Карма заключается в том, что вы не совершаете эффективных действий, направленных на устранение источника дискомфорта, просто потому что умышленно его игнорируете. В результате проблема усугубляется и глупо задаваться вопросом «почему со мной это произошло?». Вы это допустили. Сидя в болоте убеждали себя и окружающих в том, что всё в порядке, а когда стали окончательно тонуть, расстроились. Разве это логично? Вот и Вселенная считает, что нет.

Контекст меняется изнутри, а не снаружи

Все мы часто повторяем, что уровень жизни низкий, потому что всё вокруг сломалось. Якобы мы незаслуженно получили неприятности или до врача в поликлинике добраться невозможно, потому что разрушили здравоохранение. Зачастую эти же люди через час будут вам рассказывать о вреде изменений, якобы всё должно оставаться именно так. И те, кто развалил местную поликлинику, самые лучше управленцы, за которых нужно проголосовать три раза за раз.

Большинство неприятных ситуация происходят не сами по себе, вы активный участник случившегося. Плохие мужья и жёны это результат подсознательного выбора, поэтому если вас вдруг одолела череда любовных неудач, то не стоит кричать ‘нормальных мужиков не осталось», и «порядочные девушки закончились». Лучше запишитесь к хорошему психологу и проработайте все свои убеждения, вероятно в них есть критическая ошибка. Ментально здоровые в созависимые отношения не попадают.. Все остальные получают то что заслуживают.

Всё состоит из мелочей

Нельзя недооценивать мелкие события, которые могут показаться незначительными. Этот закон объясняет природу успеха. Никто не может знать в каком месте упадёт чемодан с деньгами, получить блага можно только присутствуя в разных точках. Проще говоря вам придётся посещать как можно больше мест, заводить как можно больше знакомств и развиваться в как можно большем количестве направлений. Если вы днём работаете на заводе, а вечером пьёте пиво, то шансов на благополучие не много. Изоляция никогда и никому не принесла желаемого.

Любая мелочь может кардинально изменить жизнь. Кто-то ведь ради интереса купил несколько биткоинов в 2010 году… Карма в том и заключается, что отсутствие необходимого результата это всегда следствие недостаточной активности в деталях. Тут поленились, там не захотели, здесь не дожали.. Всё для вас ерунда, чепуха и бред, только вот на них зачастую и стоит большое достижение.

Вместо итога

С понятием кармы разобраться несложно, по сути это просто причинно-следственная связь между действиями и их результатом. Если в жизни то-то не так, значит вы совершили ошибки в прошлом, а теперь пожинаете плоды своих усилий. Или своего бездействия. Но вся проблема заключается в двух факторах.

Первый — платёж здесь всегда отсрочен. Быть может прямо сейчас вы думаете, что всё прекрасно, а значит ваши поступки правильные и убеждения эффективные. Однако вполне возможно вы уже «наломали дров», но расплата придёт чуть позже. Гитлер и в 44 году воображал свою победу, но фатальную ошибку он уже допустил в 41. А скорее всего ещё раньше. Или напротив, у вас опускаются руки и кажется всё пропало, только вот одно маленькое действие в пошлом судьбу изменило навсегда, возможно очень скоро вы получите заслуженное вознаграждение.

Второй — отделить добро от зла крайне непросто. Не существует никаких однозначно хороших и однозначно плохих поступков. Точно также как не существует однозначно правильных или полезных. Законы кармы учит не тому чтобы никогда не ошибаться, а тому, чтобы расти несмотря на контекст и собственные ошибки. Поэтому медленный рост лучше стабильности, дисциплина лучше мотивации, ответственность лучше надежд. Когда признаёшь свою вину за случившееся, легче найти причины неудачи. Когда благодарен за то что есть, Вселенная даёт больше благ.