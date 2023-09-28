Канселлинг: что такое культура отмены и бойкот неугодных?

Канселлинг это практика бойкотирования человека или группы лиц по принципу несоответствия их взглядов и убеждений своим собственным. Изоляция от неугодных с одновременным выражением недовольства. Является здоровой формой протеста проявляющейся в том, что индивид осуждает и отказывается поддерживать людей, которые действуют и мыслят недопустимым для него образом. Также это один из методов защиты личных границ.

Как возник канселлинг?

Сам термин возник в США в результате призыва активистов полностью бойкотировать деятельность публичных лиц и компаний, высказывающих опасные и возмутительные мнения, касаемые общественной жизни. Те, кто противоречит норме морали и вредит гуманности, должны знать об этом и оказаться в ситуации полного лишения поддержки.

В штатах с культурой отмены столкнулись многие звёзды шоу-бизнеса, компании и бренды. Призывы к расизму, одобрение домашнего насилия, насмешки над больными и слабыми, харассмент, дискриминационные высказывания, всё это не раз приводило к массовому отказу потреблять товары, продукты и услуги «нарушителя». Поддерживаешь недопустимое, значит мы прекратим поддержку тебя.

Бренды сталкиваются с оттоком покупателей, магазины пустеют, люди умышленно отказываются от приобретения продукции тех, кто «встал на сторону зла». Артист, актёр или другой представитель шоу бизнеса совершил общественно порицаемый поступок или высказал непопулярное мнение, например оправдал фашизм, тут же получает пустые залы на концертах, отказ от покупки билетов и потребления контента в соцсетях.

Слово канселлинг произошло от английского cancel — отмена. После того как практика изоляции от неугодных укоренилась в обществе, а сам термин несколько раз прозвучал с экранов телевизора, было решено внести его в словари. А затем возникло и новое словосочетание «культура отмены», что по сути и означало неконтролируемое и неуправляемое, но массовое бойкотирование деятельности лиц, высказывавших непопулярные и недопустимые мнения либо совершающих общественно порицаемые поступки.

Чем канселлинг отличается от игнорирования?

На первый взгляд канселлинг это совершенно ненужное слово, которое является полным синонимом игнорирования. К чему эти американские словечки, когда есть русское,обозначающее то же самое? Но в действительности эти понятия не имеют ничего общего.

Для начала важно понимать, что культура отмены это спонтанно возникшее движение и с точки зрения психологии оно интересно тем, что произошло массово, как реакция на опасных людей в обществе. Когда ты живёшь в условиях демократии и имеешь право на защиту своих личных границ, но при этом ограничен законом, то есть не можешь настучать неугодному по голове, тебе приходится искать допустимые способы выразить несогласие. И канселлинг стал именно таким способом.

Во-вторых игнорирование это форма эмоционального насилия. Вы оставляете недосказанность, недопонимание, интригу. Человек пишет, вы не отвечаете. Звонит, не берёте трубку. Просит объяснений, а вы отмалчиваетесь. Таким образом психика жертвы активизируется чтобы понять что происходит, а вся эта активность завязана на вас. Поэтому игнорирование это жестокий метод вызова нездоровой привязанности и его главная особенность в том, что вы погружаете человека в неведение, усиливая свою ценность таким образом.

Канселлинг в классическом понимании не является насилием. Вы открыто и прямо заявляете, что ваши убеждения сильно отличаются от спикера. Если какая-то компания в своём рекламном ролике высмеивает людей с лишним весом, а вы считаете это недопустимым, то покупать их товары и пользоваться услугами нет никакого желания. Своим бойкотом вы даёте понять, что не разделяете взглядов бренда и категорически против его существования в вашей жизни.

Или вдруг выяснилось что какой-то актёр неоднократно прибегал к харассменту. Вы это осуждаете и считаете противоречащим норме поступком. Чтобы заявить о своём отношении к данному человеку, отказываетесь смотреть фильмы с его участием, не посещаете конференции, отписываетесь в соцсетях, игнорируете мероприятия, на которые он приглашен.

Таким образом канселлинг это ещё один способ проголосовать за то, что именно вы считаете нормальным и лишить поддержку тех, кто по вашему мнению переступил черту. Но до сих пор существует дискуссия на тему того, правильно ли применение культуры отмены или это тоже форма дискриминации, попытка «заткнуть рот» неугодным, замолчать правду? Чтобы это понять важно учесть несколько деталей.

Канселлинг в демократии

Представим себе ситуацию — демократическая страна соблюдающая права человека, следовательно уважающая свободу слова. Могу говорить что хочу и если никого ни к чему не призываю, а также не совершаю противоправных действий, то полиция ко мне не придёт, а если и придёт, то в суде я легко «отобьюсь» от нападения.

Вдруг появляется человек, который в соцсетях заявляет — Гитлер крутой чувак, он всё делал правильно и я полностью поддерживаю его действия. Он красавчик! Идеи нацизма мне импонируют и вообще я думаю, что только таким должно быть государство.

А вы, например, считаете такое мнение категорически неприемлемым, глупым и опасным. Прекрасно знаете к чему такие идеи привели и повторения не хотите. Но что в такой ситуации делать? Во-первых в демократии есть честные выборы, где подобные индивиды могут голосовать за своих кандидатов и если большинства у них до сих пор нет, значит это маргинал, поддерживающий какой-то бред.

Во-вторых вы можете участвовать в дискуссиях и дебатах, чтобы доказать свою правоту и убедить человека в том, что никакой Гитлер не красавчик и его действия принесли много горя, страдания, смерти. В третьих у вас есть канселлинг.

Отпишитесь от этого человека в соцсетях, не посещайте его митингов и мероприятий. Если он является представителем шоу бизнеса, откажитесь поддерживать его творчество и концерты. Если это бренд, перестаньте покупать товары и пользоваться услугами. Бойкотируйте, чтобы заявить о своём нежелании иметь что-то общее с носителями подобных идей.

Если таких как вы много, а точнее абсолютное большинство, то человек станет маргиналом, который никому не интересен. Пусть одобряет что хочет, но никакого влияния на общество иметь уже не получится, произошло естественное отторжение и изоляция опасного элемента без применения насилия в его адрес.

Если же носителем бредовых идей являетесь вы, то «загнобить» других у вас не получится. Вы будете применять культуру отмены, начнёте бойкотировать бренды, публичных личностей и популярных спикеров, но остальные этого не делают!

Вам не нравится, что какой-то певец продвигает идеи создания семьи и рождения детей, вы в бешенстве игнорируете его концерты, но все остальные на них ходят, наполняя залы до отказа. Тогда маргинал уже вы. Канселлинг в демократии это способ голосования и выбора дальнейшего пути развития.

Канселлинг в диктатуре

Таким образом получается, что в демократических странах каждый человек голосует отдельно. Я против какого-то бренда по принципу несоответствия его представителей моим убеждениям, ещё кто-то против и ещё. И нас таких 80%. В результате магазин пустой, продаж нет, бизнес встаёт, а всё потому что ты одобряешь какую-то дичь. И тебя отвергло общество, в котором деньгами и собственным временем голосовал каждый отдельно взятый гражданин.

В диктатуре всё совсем не так. Решение принимает один единственный человек, тот самый диктатор. Только он определяет кто хороший, а кто плохой. Так проявляется деструктивная форма культуры отмены. Возьмём для примера абсолютно бредовую ситуацию, которую я только что выдумал.

Я диктатор, управляющий какой-то страной. Мне абсолютно невыгодно, чтобы в обществе процветали идеи демократии, свободы слова и прав человека. Вы же меня тогда на выборах не выберете, бандерлоги! Следовательно лично я голосую против всех тех, кто поддерживает подобные мнения. Если какой-то певец топит за демократию, я заблокирую его песни в приложении. Если артист считает, что права человека должны соблюдаться, я тогда на фильмы с его участием ходить не буду.

Но вот я уже всех подверг канселлингу, но ситуация не меняется. Другие то со мной не согласны, получается я маргинал. Так дело не пойдёт, я же диктатор. Используя неограниченную власть я не просто не пойду на фильм с участием неугодного актёра, я запрещу показы этих фильмов по всей стране! Певец там говорил, что нам нужна демократия? Ах ты паразит, я тебя в приложении уже заблокировал, а теперь отменю все твои концерты. Не будешь больше выступать, денег не заработаешь и речи свои толкать со сцены не сможешь. Я тебя удалил из общественной жизни!

Что мы имеем в итоге? В демократии каждый человек голосует сам за себя и культура отмены срабатывает, только если таких большинство. Та самая критическая масса. В диктатуре отменяет один единственный человек, а остальные не имеют права голоса, они просто вынуждены следовать решению царя.

Когда все подконтрольные СМИ заявляют, что этот человек плохой и недостоин одобрения, его соцсети блокируются, а выступления отменяются, в обществе создаётся иллюзия большинства. Маргиналам кажется, что их больше, чем всех остальных. И тогда управление переходит меньшинству. Возникает эффект ложного консенсуса. Популярными, известными и одобряемыми становятся те, кто не имеет никакой реальной поддержки в обществе. К остальным применили культуру отмены, но сделало это не большинство, а один единственный человек.

Канселлинг в междичностных отношениях

Мы ежедневно встречаем представителей противоположного пола с разными взглядами и убеждениями. Вот девушка заявляет, что она не должна работать, обеспечивать её должен мужчина, если он нормальный. Другая убеждена, что иметь дело с нищебродами нельзя, пусть сначала научится денег зарабатывать, потом мечтает о женском теле!

Третья вроде ничего такая, но ей нужно чтобы ты заслужил, добился, завоевал. Докажи что любишь. Подарок подари, удиви. Если я пойму, что нужна тебе по-настоящему, то может что и будет у нас, месяцев через шесть!

Девушка встретила интересного вроде бы парня, но он бабник. Считает, что мужчина по природе полигамен, если какая-то женщина этого не понимает, то она дура. Отправилась на второе свидание, а там сторонник традиций. Женщина обязана готовить, стирать и убирать, иначе что это за женщина вообще?!

И мы, сталкиваясь с неприемлемым для нас мнением, испытываем гнев. Но как его выразить? К сожалению в большинстве случаев люди выбирают открытое эмоциональное насилие, либо игнорирование. В первом случае постоянно говорят о том, какие отвратительные современные женщины или о том, что мужчины ни на что не годные, нормальных вообще нет.

Во втором случае стараются просто спрятаться. Не отвечают на сообщения, дают двусмысленные намёки, отвергают расплывчато и неоднозначно. Но есть третий вариант — канселлинг. Когда вы честно и искренне сообщили, что человек имеет кардинально противоположные убеждения и поэтому дальнейшее взаимодействие исключено. Без оскорблений, обвинений и всего такого прочего.

Если девушка хочет стать содержанкой и считает, что нормальный мужчина обязан её содержать, то это её личная позиция, на которую она имеет право. Вам кажется это неправильным и недопустимым? Так просто прекратите любую форму коммуникации.

Мужчина говорит о том, что без близости общение ему не интересно? Вы считаете его ненормальным? А с чего вы решили, что имеете право нарушать чужие личные границы и навязывать свои убеждения другому человеку? Используйте канселлинг. Отпишитесь в соцсетях, не контактируйте, можете на концерты его не ходить, если он певец.

Вместо итога

Культура отмены это новая форма регулирования общественной жизни. С появлением социальных сетей и средств массовой информации доступных каждому, продвигать идеи стало намного проще. В начале 90-х весь мир узнал как просто пропаганда может заставить десятки тысяч людей пойти на чудовищное преступление. Люди не могли выключить радио и результат оказался печальным.

Возникшая из ниоткуда практика культуры отмены стала прекрасным регулятором. Определить кто лидер мнений, а кто маргинал стало довольно просто. Заодно крупный бизнес получил мощную обратную связь. Недостаточно создать продукт, вы должны оставаться хорошими людьми, чтобы получать поддержку. Нельзя сегодня высмеивать темнокожих или полных людей, а завтра продавать им же свои товары. Вас бойкотируют и эти самые люди и те, кто считает ваше поведение недопустимым.

Культура отмены в её извращённой форме существует исключительно в диктатурах. Здесь большинство ничего не решает. Канселлинг пока не сильно популярен в межличностных отношениях. Людям всё ещё привычнее применять эмоциональное насилие, травлю, буллинг и прочие вещи. Хотя культура отмены здесь сработала бы куда эффективнее, а самое главное она не оборачивалась бы издевательствами над теми, кто имеет отличные от ваших убеждения.