Представительницы нежного пола хотят знать какой аромат женских духов самый лучший по мнению мужчин, чтобы быть привлекательнее и вызывать положительную реакцию в свой адрес. Кому-то это нужно для флирта, а кто-то просто пытается оставаться востребованной исключительно для поддержания самооценки. Нельзя исключать и вариант избегания негативно окрашенных эмоций, ведь никому не нравится когда от них шарахаются. Духи, одежду и прочие атрибуты внешнего вида женщина всегда покупает лично для себя, но психика так устроена, что ей требуется источник оценки. Этим источником и выступают мужчины, как из ближайшего окружения, так и совершенно посторонние. Поэтому выбор туалетной воды всегда будет зависеть от чужого мнения, пусть не на все 100%, но на 20% как минимум. Давайте вспомним предпочтения парней в этой области.

Запахи, которые подсознательно выбирают мужчины

На вкус и цвет фломастеры разные. Каждый выбирает то, что нравится именно ему и какого-то единого стандарта здесь быть не может. Но мы отталкиваемся от реакций психики, которая эволюционно заточена на определенные раздражители. Следовательно некоторые запахи возбуждают центральную нервную систему не потому что приятны для конкретного парня, а потому что природа заставляет его проявлять интерес к этому аромату. Как тут не вспомнить знаменитую фразу Наполеона, адресованную Жозефине — «прошу тебя, не мойся, я скоро вернусь». Историки по-разному интерпретировали эти слова, но самой популярной версией считается желание полководца ощутить естественный женский запах.

О естественном женском запахе мы ещё поговорим, а пока обратимся к исследованиям, которые выявили возбуждающие и стимулирующие ароматы для мужчин. Это разные растения из которых получают эфирное масло, после чего добавляют в парфюмерию. Учёные обнаружили, что некоторые более привлекательны для девушек, а другие для парней. Так в интимных магазинах появилась линейка продукции под громким названием «духи с феромонами». Естественно реальных феромонов там нет, их просто невозможно добыть, но вот добиться особого благоухания мы способны.

Иланг-иланг это маленькое дерево, растущее на Филиппинах, Коморских островах и в Индонезии. Его цветки несут сладкий, приятный аромат, который кроме всего прочего способен перебивать любые другие запахи. Психологи считают, что он пробуждает нежные чувства и усиливает творческий настрой, а при общении с женщиной бодрит и стимулирует половое влечение.

Сандаловое дерево можно встретить на Цейлоне в Азии. На сегодняшний день их осталось не так много, поэтому эфирное масло, добытое из данного растения, стоит довольно дорого. Следовательно и сами духи вылетят в копеечку, но это никак не влияет на спрос. Женщины по всему миру «охотятся» на сандал, потому что знают насколько он нравится мужчинам. Аромат очень нежный и изысканный, представителю сильного пола точно захочется обнюхать его источник.

Кокос воспринимается как нечто лёгкое, солнечное, безмятежное и сладкое. Многие мужчины предпочитают этот аромат не только на женщине, но и в собственном автомобиле, поэтому можно сделать вывод о том, что он им нравится. К сожалению детально обоснованных экспериментов здесь нет, выявить процент «фанатов» не удалось, однако вы точно не прогадаете, если приобретёте духи с таким запахом.

Мускат это разновидность белого винограда, обладающая особенно стойким ароматом. Удивительно здесь то, что подсознательно мужчины реагируют на него как на естественный запах женщины, что приводит к возбуждению. Если вы отправляетесь на свидание, которое не против завершить в горизонтальном положении, то смело используйте этот трюк. В интимных магазинах парфюмерия довольно часто содержит данный компонент.

Розмарин относящийся к многолетним вечнозелёным кустарникам обладает специфическим запахом. На представителей сильного пола он также оказывает возбуждающее действие, а в некоторые препараты его добавляют с целью продлить половой акт. Стимулирующий эффект хорошо работает и в парфюмерии.

Бергамот чаще используется в производстве чая, но мало кто знает, что духи с этим ароматом положительно зарекомендовали себя с точки зрения привлечения мужского внимания. Здесь важно понимать, что все перечисленные запахи редко нравятся самим женщинам, к тому же много факторов влияют на индивидуальные предпочтения. Мы лишь перечислили самые популярные и возбуждающие подсознание мужчин.

Как запах влияет на выбор партнёрши

Приятный запах это всего лишь ширма, за которой спрятана вся необходимая для мужчины информация. Дело в том, что представители сильного пола любят не только глазами. Ещё ушами, носом и кожей. Спутница оценивается по целому ряду параметров и на выходе получается персональная оценка. Это тоже очень важно понимать, так как вы можете быть со всех сторон прекрасной, но конкретно этому кавалеру не подходите от слова совсем.

Во-первых психика реагирует на признаки «свой-чужой». Это эволюционная модель достижения безопасности, именуемая ксенофобией. Суть механизма в том, что люди разбрелись по планете и получили разный иммунитет. То, что жителю одной страны совершенно безразлично, за считанные дни убьёт жителя другого конца света. Психика позаботилась о недопустимости спаривания представителей разных культур и цивилизаций. В противном случае даже приближение к чужаку может обернуться катастрофой.

Это сегодня мы имеем множество вакцин и большинство вирусов нам уже не страшно. А несколько веков назад один чужак, оказавшийся в вашем племени, мог всех вас истребить не прикасаясь к оружию. В наши дни ксенофобия теряет актуальность и на её смену приходит толерантность, позволяющая получить сильные гены и более приспособленное к разному уровню жизни потомство. Но подсознательно мужчина всё ещё реагирует на признаки чужака, для чего использует запах женщины. Его нос улавливает феромоны, передаёт их в мозг, а тот очень скоро даёт ответ.

Поэтому перед вступлением в серьёзные отношения было бы здорово прекратить дурить своего партнёра. Вечный аромат кокосика ему может и приятен, но так он не получает необходимую информацию. Визуально и в общении не всегда можно узнать что-то действительно важное, для этого придётся подключать обоняние. Предоставьте спутнику такую возможность, чтобы спустя несколько месяцев он вдруг не обнаружил, что вы вызываете у него отторжение, причины которого он толком не осознаёт. Не понравиться его маме это полбеды, настоящая беда — не понравиться его психике.

Во-вторых запах это один из показателей здоровья. Никому не нравятся потные люди, но многие замечали, что одна потная женщина вызывает отвращение, другая не раздражает, а третья даже возбуждает. Всё дело в том, что пот состоит из продуктов минерального и белкового обмена, то есть по сути сообщает не только об эффективности работы выделительной системы, но и о рационе человека. Здесь мы мало чем отличаемся от животных.

Вы же не думаете, что собаки нюхают друг друга под хвостом, потому что их это забавляет? Они таким образом получают необходимые сведения о том, кто стоит рядом. Далее видим реакцию психики. У людей точно также. Ощутив настоящий аромат, которые почти всегда в полном объёме передаётся через пот, подсознание отвечает вердиктом. Нам эта женщина либо подходит для продолжения рода, либо у неё какие-то проблемы, препятствующие дальнейшей коммуникации. При чём здесь нет показателя правильного и неправильного, каждый реагирует на то, что подходит именно ему.

Вместо итога

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мы неспособны определить аромат, гарантированно привлекающий всех мужчин без исключения. Подобная задумка была реализована в игре GTA, где можно было включить «магнит для женщин», но в реальной жизни такое оказалось нереальным. Учёные обнаружили ряд запахов, способных повысить возбудимость нервной системы и создать положительный образ объекта, но каждый раз исследователи врезались в расхождение предпочтений. Бергамот и розмарин не давали 100% результата.

С естественным запахом женщины всё более менее понятно, но и тут есть нюансы. Мужчина сходит с ума от аромата пота и интимных зон представительниц нежного пола, но на степень возбуждения будет влиять длительность воздержания. Существует множество афродизиаков, но воссоздать феромоны человека наука всё ещё не может. Запаха в привычном понимании у них нет, особые рецепторы улавливают «волны»и анализируют их, однако сам мужчина даже не задумывается о процессе, так как он минует сознательную часть его психики.

Вот и получается, что духи нужны в качестве аттрактантов, то есть для создания приятного впечатления. Если же вы хотите встретить подходящего спутника и привлечь того, кому подходите вы, придётся нюхать друг друга без туалетной воды и одеколонов. Только так мозг получит необходимые данные для анализа и вынесет адекватный вердикт. Во всех остальных случаях партнёр остаётся в неведении, следует ложным путём. Влюбляется в кокосик, но однажды столкнётся с ароматом, который вызовет тотальный протест.

Эти доводы подтверждают и форумы, которые я изучил перед подготовкой статьи. Мужчины называют разные запахи, вызывающие у них интерес и влечение, но сойтись на чём-то одном не получилось. Какие-то ароматы им понравились, но влюблённость наступила сильно позже, когда духов на теле женщины уже не было. Понятна цель Наполеона, который хотел получить естественное благоухание возлюбленной, но в современном мире фразу было бы логичнее переделать — «помойся без мыла, гелей, масел и кремов. Я приеду и оценю нашу совместимость!». Однозначного ответа на вопрос «Какой аромат женских духов самый лучший по мнению мужчин» не существует.