Каковы корни и проявления девиантного поведения в современном обществе?

Девиантное поведение — это устойчивое отклонение от общепринятых, широко распространённых и устоявшихся социальных норм, что требует более глубокого осмысления. Это явление неоднозначно, поскольку оно может быть как негативным, так и позитивным. Негативные проявления обычно приводят к применению обществом различных санкций, как формальных, так и неформальных, таких как социальная изоляция, лечение, исправление или наказание тех, кто нарушает нормы. Изучением девиантности как социальной проблемы занимаются социологи, в то время как индивидуальные отклонения исследуются психологами. Особенное внимание уделяется тому, как такие действия могут противоречить как правовым нормам, так и общему благополучию общества.

Определение и суть девиантного поведения

Разные научные дисциплины трактуют девиантное поведение по-разному. С точки зрения социальных наук, девиантность представляет собой социальные явления, угрожающие физическому и социальному выживанию индивида в контексте его окружения, где нарушаются нормы и ценности, а также процессы усвоения и самореализации.

Медицинский подход акцентирует внимание на том, что девиантное поведение — это отклонение от принятых в конкретном обществе норм межличностных взаимодействий, которые могут быть вызваны как психическим здоровьем, так и различными формами нервно-психической патологии. С точки зрения психологии, девиация рассматривается как нарушение социально-психологических и моральных норм, где поведение индивида может быть оценено как ошибочное, антисоциальное и наносящее вред как обществу, так и самому себе.

Классификации девиантного поведения

Существует несколько классификаций девиантного поведения, которые различаются как по сложности, так и по содержанию. Такие различия объясняются тем, что различные научные школы (криминология, психология, медицина) по-своему понимают, какие формы поведения можно квалифицировать как девиации, и как отличить их от нормы.

Роберт Кинг Мертон, один из авторов теории структурного функционализма, создал в 1938 году первую социологическую классификацию поведенческих реакций человека. Его модель включает пять способов адаптации индивидов к социальным условиям. Эти способы характеризуются оценкой как целей общества, так и средств их достижения. Полный спектр реакций Мертона включает подчинение, инновацию, ритуализм, ретритизм и мятеж.

Другие исследователи, такие как Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, предлагают более детализированную классификацию, включающую клад над поведением: нестандартное поведение, деструктивное поведение и различные виды аддикций, такие как токсикомания и наркомания.

Современные подходы к девиации делят её на положительную и отрицательную. Положительное девиантное поведение может включать самоотверженность и героизм, тогда как к отрицательным формам относятся насилие, преступления и сексуальные домогательства.

Причины и признаки девиантного поведения

Девиантное поведение можно охарактеризовать как устойчивое, многократное и повторяющееся отклонение от принятых норм. Обычно оно приносит вред как обществу, так и самому индивиду, что делает такое поведение деструктивным. У него могут быть разные причины, которые можно разделить на биологические, психологические и социальные.

Биологические факторы включают индивидуальные различия, такие как половые и возрастные характеристики. Некоторые люди изначально predisposed к определённым формам поведения из-за наследственных факторов. Психологические аспекты связаны с тем, как внешние раздражители влияют на личные качества индивидов, а также с тем, как они реагируют на окружающую среду.

Социальные причины часто выражаются через теорию аномии, которая описывает ситуации, когда традиционные социальные нормы и ценности утрачиваются. Это может происходить, например, в условиях экономического кризиса. В таких ситуациях возникают состояния индивидуального и коллективного вакуума, что приводит к акции отклонений.

Социальные причины девиантного поведения

Общественные процессы: Ключевым фактором формирования девиантного поведения становятся именно социальные процессы. Политика, средства массовой информации и традиции способны оказывать значительное влияние на индивидуальное положение в социуме. Массмедиа распространяют различные образцы насилия и агрессивного поведения, что, в свою очередь, может повышать жестокость и формировать неверные представления о реальности.

Традиции, передающие нормы и правила поведения между поколениями, также вносят свой вклад. В криминальной среде существуют свои установки и ориентиры, которые передаются молодым правонарушителям, способствуя формированию девиантного поведения.

Характеристика групп: Не менее важна также и характеристика групп, в которых находится индивид. Конформность, то есть стремление подстраиваться под мнение группы, может приводить к тому, что человек делает нечто противоположное своему мнению. Молодёжь особенно чувствительна к влиянию групп, что может привести к решению о совершении преступлений.

Микросоциальная среда: Семья, как первый институт социализации, оказывает решающее влияние на формирование личности. Воспитание, стиль взаимодействия с детьми, уровень образования и экономическое положение семьи бывают определяющими факторами, способствующими или препятствующими девиантному поведению. Если в семье присутствуют конфликты, насилие или чересчур строгие правила, это может негативно сказаться на психическом состоянии ребёнка и повысить риск девиантного поведения.

Девиантное поведение может проявляться как форма протестного действия в ответ на чувство недовольства или неуверенности, создаваемое в детстве. Этот протест может принимать форму агрессии или другого деструктивного поведения, что, в конечном счете, указывает на необходимость глубокого анализа и понимания таких реакций.

Освоение девиантного поведения

Как уже упоминалось, индивидуальное поведение формируется под воздействием окружения. Наблюдение за окружающими и активное заимствование наблюдаемых моделей поведения нередко становятся способами освоения девиантности. Это может проявляться в том, что ребёнок начинает копировать поведение родителей, сверстников или других влиятельных лиц.

Научение — ещё один популярный способ формирования девиантного поведения. Это процесс, который происходит через реакцию на конкретные жизненные ситуации, а его основателем считается Джон Б. Уотсон. Подход Б. Скиннера погружает индивидуальные реакции в контекст внешней среды и подкреплений, а значит, рассматривает, как поведение усваивается и воспроизводится.

Девиантное поведение в антиутопии

Темы девиантного поведения часто исследуются в художественной литературы и антиутопических произведениях. Авторы, такие как Рэй Брэдбери, демонстрируют, как обычное поведение может восприниматься как девиация в условиях, где нормы общества radically изменены. В его известном романе «451 градус по Фаренгейту» чтение считается актом противостояния. Аналогично, в творчестве Джорджа Оруэлла любое проявление личных отношений интерпретируется как девиантное.

В культурной среде видеоигр также рассматриваются подобные вопросы. В «Detroit: Become Human» андроиды, принимающие собственные решения вопреки установленным инструкциям, классифицируются как девианты. Это интересный пример того, как деформация норм может приводить к новому пониманию девиации.

Заключение

Таким образом, девиантное поведение представляет собой сложный и многогранный феномен. Его изучение охватывает не только индивидуальные аспекты, но и социальные и культурные контексты, в которых формируется поведение человека. Понимание причин, проявлений и последствий девиантного поведения может помочь обществу более эффективно реагировать на это явление, разрабатывать стратегии помощи и профилактики, направленные на поддержку как отдельной личности, так и социума в целом. Так, изучение девиантного поведения не только открывает новые горизонты для научных исследований, но и служит основой для формирования более справедливого, чуткого и безопасного общества.