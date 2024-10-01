Природный газ это полезное ископаемое, которое широко используется в энергетике и химической промышленности. Не имеет цвета и запаха, обладает высокой удельной теплотой сгорания, легко воспламеняем и при превышении 5% содержания в воздухе может привести к взрыву. Применяется в бытовых условиях для отопления и нагрева воды, а также в качестве топлива для котельных и ТЭЦ. Так какое вещество преобладает в природном газе? Конечно, метан. Он занимает в среднем около 85% от общего состава.

Из чего в целом состоит природный газ?

В пластовых условиях природный газ находится в газообразном состоянии. Добыча начинается с геологических работ, затем, если обнаружено достаточное количество полезного ископаемого, начинается стадия разработки. Далее с помощью специального оборудования создаются условия, при которых давление в пласте значительно превышает атмосферное, что становится движущей силой, вынуждающий газ выходить из недр. Только после этого происходит очистка от примесей и влаги, а потом добытый газ по трубам отправляется на переработку. И всё это ради того, чтобы получить нЕчто следующего состава:

Углекислый газ — от 0 до 2%. Азот — от 0 до 5%. Сернистые соединения — от 0 до 1%. Водяной пар — от 0 до 7%. Карбон — от 0 до 1%. Бутан — от 0 до 1%. Пропан — от 0 до 3%. Этан — от 3 до 7%. Ну и собственно сам метан, который может составлять от 70 до 90 процентов от всех компонентов природного газа.

Состав и процентное соотношение компонентов может сильно отличаться в зависимости от месторождения и условий, при которых происходит добыча. Но в большинстве случаев цифры, написанные выше, соответствуют реальному положению дел. Поэтому если вы вдруг не знали какое вещество преобладает в природном газе, то вот вам однозначный ответ — это метан.

В какой стране мира больше всего природного газа?

Так как природный газ активно используют в разных секторах экономики и применяют в бытовых условиях, его роль в обеспечении энергетической безопасности страны крайне велика. Полезное ископаемое есть у многих, но вот количество сильно отличается. Здесь лидером является Россия, в недрах которой найдено около 20% общемирового запаса. Если есть знатоки, то объясните почему акции Газпрома всё ещё не стоят как минимум тысячу рублей за штуку.

На втором месте находится Иран с показателем 17% от общемировых запасов. Политика государства не позволяет воспользоваться имеющимся преимуществом, но ресурсы для создания высокого уровня жизни населения есть. Замыкает тройку лидеров Катар. У него порядка 13%.

Далее идут Туркменистан, США, Китай, Венесуэла, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия, Ирак, Азербайджан, Австралия, Канада. К сожалению природное богатство для многих стало проклятием. Битва за ресурсы привела множеству вооруженных конфликтов и появлению различных кланов, желающих получить контроль над добычей. Поэтому вопрос является ли природный газ даром или это скорее причина всех бед, остаётся открытым. Дьявол, на 80% состоящий из метана стал с одной стороны важнейшим инструментом благополучия и развития цивилизации, а с другой трофеем, за который люди готовы на всё.