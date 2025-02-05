Каких мужчин хотят женщины? Мнение психолога

Что бы не говорили представители сильного пола, а быть востребованным хочется всем без исключения. По наблюдениям, гневно критикующие весь женский род нуждаются в этом сильнее остальных, поэтому они тоже пытаются понять, каких мужчин хотят женщины. Однако попытки создать идеальный образ и превратиться в настоящий магнит для девчонок, успехом не заканчиваются, потому что в таких вопросах на первом месте всегда располагается потребность. А она, в свою очередь, индивидуальна в каждом конкретном случае. Правда современная психология смогла структурировать желания и разделить их на 4 группы.

Так и получилось 4 типа мужчин, которым женщины отдаются с особым удовольствием, подсознательно ощущая влечение к ним. Вот их и перечислим. Далее я перечислю крайние формы каждой стратегии, а потом объясню почему в жизни они не так очевидны и почти никогда не встречаются в чистом виде.

Получение сильных ген

Первые две стратегии выбора полового партнёра широко известны, но я всё равно их перечислю, вдруг вы не читали мои прошлые публикации. Здесь как правило речь идёт о молодых девушках, находящихся на пике своих репродуктивных возможностей. С точки зрения Создателя всё выглядит максимально логично — красивая, здоровая, юная, активная и перспективная представительница нежного пола по ряду признаков определяет носителя сильных ген. Того, кто лучше остальных приспособился к окружающей среде, способного выживать в самых экстремальных условиях, здорового, сильного, хитрого. Так эволюция попыталась исключить распространение больных и слабых. Потомство имеет больше шансов на жизнь, если у него отличная наследственность, включающая в себя набор необходимых в современном мире характеристик.

Поэтому мы часто наблюдаем ситуацию, при которой самые лучшие девчонки крутятся вокруг хулигана. Быть может логически вы видите здесь ошибку, но подсознательная часть её психики считает свой выбор максимально правильным. Он каждый день в опасности, с кем-то дерётся, куда-то вляпывается, но чудом умудряется до сих пор не погибнуть и не сесть в тюрьму. И даже если сел, то в этих суровых условиях чувствует себя вполне неплохо. Добывает для себя всё, в чём нуждается, разбоем, кражей, мошенничеством или хитростью, а потом так или иначе справляется с возникшими проблемами.

Она оценивает не его нормальность с позиции нормы морали, она подсознательно хочет получить сильные гены. Пусть дети будут такими же способными к выживанию, а я их нормально воспитаю и они не станут заниматься ерундой. Зато через ДНК получат все самые нужные характеристики. Вы можете сколько угодно объяснять этой девушке ошибочность её суждений, но природа сильнее вас. До тех пор, пока перед ней стоит задача репродуктивной самореализации, её психика будет смотреть на мужчин именно так. И большинство самых красивых, здоровых, активных, продолжат выбирать хулиганов, бандитов, жуликов, гопников и так далее. Есть потребность и она неосознанно стремится её закрыть. Точка.

Роль заботливого мужа

Вторая стратегия срабатывает в ситуации острого дефицита ресурсов. Это может быть компенсация, когда девочка в детстве недополучила чего-то материального и теперь хочет вернуть упущенное, а может быть и естественная потребность обеспечить себя и своих детей. Так как первая модель отбора почти всегда оборачивается тем, что девушка остаётся одна с ребёнком на руках, ей требуется тот, кто будет кормить. В прямом и переносном смысле. Заботливый, надежный преданный, желательно зависимый. Если от первого нужны были только гены, то от этого ожидают денег, заботы, ухаживаний, гарантий.

Поведение представительницы нежного пола будет сильно отличатся от вышеописанного. Там действует принцип «тебе сразу, бесплатно, всё самое лучшее, когда захочешь», потому что её задача заключается в том, чтобы добиться парня, выиграть конкуренцию у других самок и как можно скорее вступить в физическую близость, чтобы получить гены, зачать ребенка. Дальше чаще всего ничего не бывает.

А при поиске ресурсного мужчина отбор строится на убеждении «ты должен добиться, заслужить, продемонстрировать, доказать, обеспечить гарантии». Поэтому мужчине придётся очень долго тратить время, силы и деньги, пытаясь выиграть конкуренцию у других парней. Проще говоря ситуация прямо противоположная. Чем больше вы даёте женщине, тем выше ваши шансы получить вознаграждение в виде присутствия и интимной близости. Но всё это придётся поддерживать регулярно, ваша роль — добытчик, опора, покровитель.

Запасной из команды «френдзона»

Иногда женщина не пытается превратить мужчину в свой личный источник ресурса. За неё конкурируют и так называемые альфа самцы, которых она определила носителями сильных ген и добытчики, готовые обеспечить всем необходимым. От одних она сходит с ума при одном взгляде, а другие отчаянно заслуживают её внимание, приносят цветы и подарки, решают проблемы, доказывают верность и преданность. Но пока все эти ребята сражаются друг с другом за её сердце, в окружении появляется просто хороший парень.

Он не альфач, но и не прогибается под жёсткие требования. Отстаивает свои личные границы, сразу сообщает об отказе добиваться, но при этом уважительно относится к девушке. С ним эмоционально комфортно, он добрый, интересный, в меру внимательный и нежный. Может помогать и поддерживать, открыто заявляет о собственных потребностях, но ничего не покупает и не берёт силой. Что-то среднее между обоими вышеописанными типажами.

С одной стороны его гены интересны, потому что он чаще всего не глуп и к окружающей среде так или иначе приспособлен. С другой не жадничает и какими-то ресурсами делится, хоть и не ввязывается в гонку за звание самый ресурсный мужик. Пока вокруг женщины идёт настоящая битва за её присутствие, она запросто может отдаться нормальному парню. Далеко не всегда хочет от него детей и замуж не рвётся. Держит на дистанции ожидая более подходящего варианта. Но на близость он может рассчитывать и почти всегда её получает, несмотря на риск уйти в глубокий запас, оказавшись на дне френдзоны.

В поисках защиты

Некоторые проблемы не решить деньгами. Иногда поддержки и эмоционального комфорта недостаточно для выживания. Поиск сильных ген прекращён или приоритет этой задачи снижен. Так бывает, когда женщина рискует что-то потерять. Это может быть привычный уровень жизни, доход, а иногда и здоровье. Возьмём два примера. Первый — девушка работает в компании, где началось сокращение и она боится вылететь со своей должности. Второй — девушка живёт в криминальном районе, где вероятность быть убитой или изнасилованной очень высока, но доступа к безопасной локации у неё нет.

Психика, в попытках закрыть базовую потребность будет искать ресурс, которым скорее всего станет мужчина. Замутить с начальником кажется отличной идеей, ведь он не уволит свою любовницу. Он её даже повысит или переведёт на лучшую должность, где работы минимум, а зарплата выше. Тоже самое в случае опасной окружающей среды. Местный авторитет или силовик способен защитить. Можно стать содержанкой богача с охраной и тогда тебя никто не тронет. Поиск способов защиты также является стратегией выбора.

Вы можете удивляться тому, что красивая и ухоженная молодая женщина спит с кривым, косым, толстым дядькой, но он даёт ей то, что не могут дать все остальные. Безопасность, защиту, стабильность.

Почему ни одна из этих стратегий не является очевидной?

Наверняка даже во время прочтения этого текста, многие женщины гневно восклицают — вообще не так! У меня никогда такого не было! Но если начинать разбирать каждый отдельный случай, то очень скоро вы найдёте десятки подтверждений этим теориям. Просто не так ярко выражены персонажи и в своих настоящих эмоциях признаваться не хочется. Ну какая дама в здравом уме и светлой памяти сознается в том, что отдалась мужику, который по всем признакам мужем стать не мог? Кто прямо заявит о том, что от партнёра ждёт денег, заботы, подарков и ухаживаний? Вы же умалчиваете про то, что близость для него как сахарок. Вознаграждение за хорошее поведение.

Общественная мораль, воспитывающая в девочках привычку строить моногамные отношения, скорректировала все вышеописанные стратегии. Женщина мечтает получить всё сразу. Хочет, чтобы мужчина был носителем сильных ген, потом женился на ней и принялся обеспечивать. В трудные минуты становился настоящим другом, способным поддержать, подбодрить и окружить заботой. При этом чтобы решал проблемы и гарантировал безопасность.

Некоторые скажут — у меня получилось, мой муж такой. В большинстве случаев вам удалось добиться поставленной задачи по нескольким причинам. Вы снизили планку и во всех параметрах допустили небольшое расхождение. Чтобы он был не прям уж гопник, хулиган и бандит, а просто дрянной по молодости. С натяжкой оценили его как альфу. После этого не ждали длительных ухаживаний и не устраивали чрезмерных испытаний. Пару раз цветы подарил, один раз к соседу немножко приревновал, значит добытчик! Снова немного добавили баллов и за уши притянули к нужному уровню. Обхитрили психику.

Если заболели и он заварил чай, а потом выслушал когда вам было грустно, значит можно посчитать, что он настоящий друг и вообще вполне себе надёжный товарищ. Согласился взять ипотеку в нормальном районе, считай обеспечил безопасность, решил проблему. Если ещё и баллончик газовый подарил, то вообще огонь! Таким образом снижая планку можно закрыть подсознательные потребности. Психика посчитает, что ей сказочно повезло, человек соответствует всем критериям, следовательно больше не нужно искать четырёх мужиков, со всем справляется один.

Если бы люди не прошли необходимые этапы эволюции, то картина выглядела бы иначе. Сначала молодая, здоровая и красивая девушка находит отпетого негодяя, чудом выживающего в самых сложных передрягах. Рожала бы от него детей и отправлялась на поиски мужа. Тот обязан добиваться, ухаживать и заслуживать. Когда все испытания пройдены, ему разрешают обеспечивать женщину и её детей. Периодически самка будет вступать в близость с хорошими парнями, вознаграждая их за эмоциональный комфорт и интересное общение. Также у неё должны быть два-три партнёра, закрывающие потребность в безопасности. Начальник на работе, чиновник, силовик, главарь местной банды и так далее.

В некоторых случаях мы наблюдаем, как психика продавливает свои стратегии и женщина на них продолжает вестись. При наличии мужа флиртует с начальником на работе. Или за ней ухаживают любящие, хорошие парни, но она отдалась гопнику и спит с тем, кому нафиг не нужна в качестве жены. Её откровенно используют, а ей только этого и хочется. Либо будучи востребованной среди альфа самцов и добытчиков, она вдруг решает дать знакомому, который просто нормально к ней относится и иногда поддерживает.

Вместо итога

Все четыре стратегии продолжают работать. Некоторые женщины знают эти теории, поэтому идут на обман собственной психики. Находят мужчину, который с большой натяжкой соответствует всем четырём типажам и закрывает все четыре настоящих потребности. Добавляют спутнику баллов, как будто на экзамене, когда задают лёгкие вопросы и всегда немножко подсказывают. Иного пути обхода этих механизмов нет. Как только девушка начинает задирать планку, её сознание уходит в одну из стратегий, игнорируя остальные. Получая желаемое, планы меняются. И так до бесконечности.