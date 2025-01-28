Какие женщины нравятся мужчинам? Мнение психолога

Чтобы выяснить какие женщины нравятся мужчинам, многие пытаются собрать некую статистическую базу из наблюдений и сконструировать в своей голове образ идеальной представительницы нежного пола. Например, высокая блондинка с длинными ногами, грудью 4 размера, в возрасте 20-25 лет. Или — брюнетка среднего роста с маленькой грудью, короткой стрижкой, примерно 30 лет, с широким тазом и пухлыми губами. Но на практике выясняется, что всё это вопрос предпочтений и никакой единой конструкции собрать не получается.

Кроме внешности точно такие же проблемы с поведением. Нужно дать сразу или мурыжить год? Самой предложить сближение или устроить полосу препятствий, чтобы добивался и заслуживал? В результате кропотливой работы женщина оказывается полностью растерянной, потому что вроде бы уже выявила востребованные внешность и образ, но это совершенно не работает. Тем временем подруга, далёкая от идеала как Нептун от солнца, неожиданно пользуется успехом и уже удачно выскочила замуж. Что делать, как себя вести и в какой цвет красить голову?! Давайте обратимся к психологической теории и данным социальных опросов.

Какие женщины нравятся мужчинам по поведению?

Первое, что нам придётся усвоить — люди влюбляются не в фактическое содержание, а в тот образ, который вы создали в их голове. Неважно кто вы есть, важно что о вас думают. Это подтверждается работой с клиентами, когда взрослый, брутальный мужчина со слезами на глазах рассказывает о страшной потере, от него ушла лучшая женщина на планете. По описанию ничего необычного в ней нет, но представитель сильного пола, оказавшись в лапах зависимости, думает иначе.

Чаще всего он описывает характеристики, которые либо невозможно подтвердить/опровергнуть, либо построенные исключительно на домыслах. Она любит меня, просто боится сказать об этом. Она хочет вернуться, но ей родители не разрешают, у неё строгая семья. Она меня везде заблокировала, чтобы привлечь моё внимание, хочет чтобы я продемонстрировал настойчивость! Она нашла другого мужика мне назло, потому что обижена. Всё это лишний раз доказывает тот факт, что люди неспособны разговаривать ртом и слушать ушами. Мы склонны додумывать и фантазировать, а потом выстраиваем своё поведение на основе полученных сведений. Только получены они в результате наших догадок, никаких фактов нет. Нам они и не нужны!

Поэтому перестаньте соответствовать всем идеалам и нормам. Будьте собой. Вы в глазах окружающих всегда такие, как им хочется и представляется. Наверняка сами слышали жалобы женщин, которые никогда не изменяли супругу, но оскорбление на букву Ш и тонну претензий выслушивают регулярно. А кто-то наоборот ни в чём себе не отказывает, но очередной ухажёр вдруг начинает доказывать ей и самому себе, что она не такая. То что вы 10 лет живёте без физической близости, храня себя для принца, всем вообще по барабану. Кто убеждён в распущенности женщин, будет видеть их повсюду, им достаточно короткой юбки, чтобы вынести вердикт. Не подстраивайтесь, прислушайтесь к себе и своим чувствам. Вас полюбят именно такой, какая вы есть.

Второе — согласно теории психологии, интерес базируется на тайне, вызывающей вопросы. Чем больше вопросов связано с объектом, тем он интереснее. Казалось бы пустая, очевидная информация, но почему-то люди так редко её используют. Девушки на свиданиях предпочитают мучить собеседника допросом как на собеседовании или сидят молча, слушая скучный рассказ парня. В результате ему всё это не нравится, а она помирает от тоски. Если пришёл без цветов и не накормил бургером, то считай зря из дома выходила.

А ведь было бы разумнее окунуть мужчину в пучину вопросов, каждый из которых делал бы вас всё интереснее и интереснее в его глазах. На этот случай есть любопытная манипуляция — никогда не отвечайте прямо. Как делать не надо: «как тебя зовут? Маша». Как будет лучше: «Как тебя зовут? А какое бы имя мне подошло по твоему? Олеся? Нет. Таня? Нет. Так как? Маша». Бредовый, на первый взгляд, трюк, но он на удивление эффективно работает. Мужчине девушка начинает нравится сильнее, если она постоянно остаётся загадочной. Главное не переборщите.

С одной стороны это затягивает в игру, а с другой оставляет возможность для фантазий. Когда человек просто не знаком, мы можем испытывать любопытство, но никакой коммуникации не происходит. А вот когда диалог состоялся, но какие-то ответы следуют не сразу, а какие-то вообще отсутствуют, психика приступает к додумыванию. В результате интерес высокий, недостающие детали парень подставляет исходя из своих желаний и на выходе получается девушка, которая нравится.

Третье — конкуренция. Я неоднократно повторял, что ментально здоровые мужчины в конкуренции не участвуют. Если девушка не может определиться и пытается устроить полосу препятствий, победитель которой получит её присутствие, то участвовать в этом бардаке уже не хочется. Но это применимо только к ситуации, когда он сделал конкретное предложение, выразил симпатию и пытается заявить о своих правах. Тут либо да, либо нет, всё прочее не интересно.

А вот на этапе знакомства, когда девушка только попала в поле зрения, важно чтобы она обладала такой характеристикой, как востребованность. Обычно мужчины делают вывод по двум параметрам. Первый — яркая и привлекательная внешность. Значит за такой точно бегают толпы мужиков! (хотя это не всегда так). Второй — популярность. Тут учитываются соцсети, количество подписчиков, подарков и комментариев, медийность, цитируемость. Стоит девушке засветиться в телевизоре, как у неё тут же появляются поклонники и она начинает нравиться тысячам парней.

Вроде бы всё логично, но мы и тут недооцениваем полученную информацию. Обратите внимание, востребованные женщины далеко не всегда самые красивые. Многие далеки от идеала, но всё равно очень сильно нравятся мужчинам. Только потому что востребованы, популярны и известны. Не обязательно на всю страну или весь мир, порой достаточно того, что у неё 1 000 человек в друзьях и все они регулярно ставят лайки. Ощущение ценного приза возбуждает желание выиграть конкуренцию.

Четвёртое — вложенные ресурсы. Ещё один любопытный факт из психологии. Мы больше ценим то, на что потратили какие-то ресурсы. Для примера можно вспомнить эффект Икеа. Исследователи пришли к выводу, что любые предметы наделяются высокой значимостью, если человек полностью или частично собрал их сам. В отношениях баланс значимости смещается в пользу того, кто сумел получить усилия партнёра в свой адрес.

Недалёкие девушки сразу ждут айфон или требуют купить им кофе на первом свидании. Хотя разумнее сначала показать свою самодостаточность, а потом попросить о незначительной услуге. Помоги сумки перетащить? Помоги колесо накачать на машине? Одолжи 15 рублей, а то у меня тысяча, сдачу кондуктор не найдёт. Подержи меня, чтобы переступить через лужу. Мелочь, которая не вызовет никакого раздражения, мгновенно обработается психикой и женщина станет значимой. А всё значимое мы ценим, любим, это нам нравится.

Как внешность влияет на симпатию?

Вообще никак. У каждого мужчины есть свои предпочтения на этот счёт. Кому-то нравится большая грудь, а кому-то маленькая. Кто-то без ума от худышек, кто-то хочет плавать по волнам, а не биться о скалы. Короткие волосы или длинные. С чёлкой или без. Блондинка или брюнетка. Пухлые губы или тонкие, свои или сделанные. Женщины до такой степени заигрались в соответствие образу идеала, что порой вообще не получается отличить одну от другой. Даже мем появился — женщины Тимати. Одну на другую поменяй и ничего не изменится.

Если ваш типаж приемлем для мужчины, он продолжит коммуникацию. Если нет, очевидно откажется. Впрочем есть ещё те, кто от длительного воздержания уже на всё согласен, но это во-первых не частое явление, а во-вторых соответствие какому-то образу вам всё равно не поможет. Поэтому в вопросах внешности рекомендация только одна — будьте собой. Мужчинам нравятся абсолютно разные девушки и ни один типаж без спроса не остаётся. Изменяя себя, вы рискуете разонравится тому, кто судьбой предначертан. Если верите в судьбу, конечно.

Вместо итога

Отвечая на вопрос «какие женщины нравятся мужчинам’, я бы предпочёл два варианта ответов. Первый — все, любые, разные. Второй — интересные, самодостаточные, уверенные в себе. Именно эту версию я и описал в начале статьи. Быть собой, оставаться загадочной, становиться значимой и набирать популярность, вот всё, что нужно делать. И самое забавное здесь то, что успешные представительницы нежного пола никогда не делают это специально. Они ведёт себя естественно, используют интеллект и адекватную самооценку, что в совокупности и приводит к нужным результатам.

Пока одна с грустной мордочкой жалуется на мужиков, неспособных даже роллами накормить, другая попросила руку при выходе из автобуса и смогла построить интересный диалог. В результате она теперь так нравится спутнику, что он готов всего себя к её ногам положить. При том что девушка не топ модель и никогда не лепила из себя каких-то идеалов. Секретов здесь нет, всё давно изучено и описано, вы просто пользоваться не хотите, потому что ждёте пошаговый план действий. Думаете, что можно превратить себя в куклу, которая гарантированно всем понравится. Но так не работает.