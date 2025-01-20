Подойти к понравившейся девушке бывает сложно по ряду причин и одна из них, самая популярная, заключается в том, что совершенно непонятно с чего начать диалог. Какие вопросы задать девушке при знакомстве? Как её заинтересовать и не быть посланным на три буквы в первую минуту коммуникации? Чтобы ответить на эти вопросы я решил обратиться к помощи пикаперов, которые не только собаку на этом съели, но ещё и демонстрируют удивительную эффективность. Юзать форумы и делиться личным опытом было бы глупо, так как любая информация должна быть чем-то подкреплена. Вот и подкрепим её чужим опытом.

Четыре типа вопросов при знакомстве с девушкой

Для начала важно учесть, что девушке в большинстве случаев вообще без разницы на слова, она ориентируется на контекст. Внешний вид (да, да, это учитывается), тон, голос, уверенность в себе, харизма. Мой друг жену закадрил нехитрым способом, он подошёл к ней в автобусе и спросил — «у вас не будет верёвочки? Хочу завязать с вами дружбу». Она потом много лет это вспоминала и говорила, что ни фига не поняла что он там промямлил, какая к чёрту верёвочка, откуда у меня она и что он собрался связывать?! Но смотрел как кот из Шрека и так уверенно выглядел, несмотря на несвязную речь, что пришлось дать номер. А дальше как-то понеслось.

Так что кроме вопроса не забудьте соблюсти всё что вас окружает, включая собственное поведение. В конце концов можно запороть лучший подкат. Я один раз так настойчиво знакомился, что сам не понял в какое положение загнал девчонку. Плёлся за ней по тёмным дворам, где не было ни души. Позже она призналась, что всю дорогу пыталась вызвать полицию или сообщить подруге о возможном нападении маньяка. А я такие шутки шутил! Так весело было! Мне.. К счастью всё обошлось и она поняла, что я не псих, хотя так сразу и не скажешь.

Провокация на интимность

Довольно опасный метод, в котором главное продемонстрировать свою безопасность и адекватность. Если внешне сможете показать себя с нормальной стороны, то подобные разговоры могут пробудить в спутнице нежные чувства. Конечно она вас не захочет через пять минут, но скорее всего настроится на нужный лад. Суть метода в том, что вы обвиняете девушку в пошлости и похотливости, вызывая у неё чувство стыда. Подсознательное. Она должна понимать, что это не серьёзно и вы шутите ( с большой долей вероятности), но контекст беседы должен наталкивать на эмоциональную близость.

Приведём несколько примеров. В социальной сети можно спросить — ты так часто лайкаешь мои фотографии, признайся честно, не рукоблудишь ли ты часом на меня? Или — девушка, вы на меня так смотрите, я боюсь что съедите меня глазами! Держите себя в руках. Ещё — по твоему взгляду вижу, что тебе нравятся красивые, умные парни, верно? Тут, кстати, очень удобно, если по реакции увидите, что она не поняла юмора, можете «добить’ фразой «…поэтому не понимаю зачем смотришь на меня!».

Сам тип подката дерзкий, поэтому границы дозволенного стоит определять исходя из ситуации. Пикаперы утверждают, что тут главное быть уверенным. Можно сказать — девушка, вас вообще учили скрывать свою похоть? Вы меня уже мысленно изнасиловали! Или — Привет, ты мне понравилась, смотрю на тебя уже минут пять, даже хотел пригласить на свидание. Но скажи честно, ты же не будешь ко мне приставать? Просто я храню себя для любимой.

Романтический метод

Я про вышеописанный метод ничего не знал, когда знакомился с девчонками, но подсознательно чувствовал, что нужно делать именно так. Схема рабочая, честное слово! Но если вам такое не подходит или не нравится, то можно попробовать совершенно противоположный инструмент. Он основан на романтике и гораздо безопаснее, чем провокация на интимность.

Здесь используются красивые фразы из серии «сегодня в новостях слышал, что ангел с неба упал, но не беспокойся, я тебя не сдам полиции!». Эти же слова разумно переделать в вопрос — слышал в новостях, что с неба упал ангел, как ты умудрилась не разбиться? Более взрослая версия звучит так — девушка, вы верите в вещие сны? Просто я сегодня видел вас в своём сне, мы вдвоём сидели за столиком где-то в горах, вокруг всё было зелёное, пели птички, мы пили вино и кушали какие-то сладости, ты в красном платье, твои волосы так развивались на ветру….

Все прекрасно понимают, что вы подкатываете, но сделайте это хотя бы интересно. Банальные «привет, как дела?!» и «хай, гоу гулять» явно беспроигрышны. Романтический метод подразумевает вопрос, который погрузит представительницу нежного пола в какую-то красивую атмосферу, важно говорить так, чтобы она визуализировала услышанное. Можно пригласить вас на танец? Представьте, вы и я, вокруг зеваки, за спиной закат, играет фортепиано, а кучерявый скрипач в пиджаке и бабочке крутится вокруг нас.. Если спросит, почему скрипач кучерявый, значит у вас всё получилось, ахах.

Грубый и жёсткий подкат

В большинстве случаев обернётся проблемами. Девушка отреагирует презрительно и диалог на этом закончится. Поэтому использовать его можно только опытным мужчинам, которые чувствуют психологию собеседницы и умеют выводить из негатива. Для онлайна почти никогда не подходит. Но всё равно расскажу о нём, чтобы публикация была полноценной. Суть заключается в удовлетворении тёмной стороны личности. Всем нам иногда хочется грубости, пошлости, страха, мерзости. Мы же смотрим фильмы ужасов, например. Видео с жестью всегда набирает огромное количество просмотров. Мы не плохие люди, но психика нуждается в подобном. Прикол в том, что я несколько раз так знакомился и со всеми был успех, с некоторыми дружим до сих пор. Так что не спешите утверждать, что этот бред не работает.

Для примера — Привет. Выглядишь неплохо, я как раз полгода без любви и ласки, предлагаю не ломать комедию и поехать ко мне. Или — скажу сразу, отношения мне нафиг не нужны, я люблю чисто поволтузить и утром домой отправить. Такси закажешь? А то я всю зарплату на ставках проиграл вчера. Третий вариант — подруга у тебя классная, остальные такие же? Круто, давай поженимся, будешь их приглашать к нам в гости, а я уж там склею как-нибудь. Или — по глазам вижу, хочешь быть прикованной наручниками, у меня чуйка на сабмиссивных девчонок. Могу устроить, если будешь хорошо себя вести.

Звучит дико, да? Но прикол в том, что девушки очень хорошо считывают контекст и подсознательные желания у львиной доли представительниц нежного пола гораздо страшнее. Если бы вы знали, что они выбирают в анонимных опросах! Сказанное мужчиной дёргает нужные эмоции и это привлекает. Но, во-первых она должна понимать, что вы не серьёзно (в каждой шутке есть доля шутки, как говорится), во-вторых она должна чувствовать себя безопасно, в третьих вы всем своим видом должны демонстрировать свою адекватность. Все эти знакомства воспринимаются как игра и я много раз сталкивался с тем, что девчонки по приколу вписываются в подобные разговоры. А вам только и надо, что коммуникацию наладить.

Любопытная варвара

Начать беседу можно любым вопросом, в котором вы напрямую не демонстрируете свою заинтересованность в сближении. Очень хорошо работает на компанию девушек. Может вы помните, совсем недавно я писал статью ‘почему девушки скрещивают ноги, когда стоят», теперь не поленитесь и посмотрите сколько там комментариев. Люди любят обсуждать нечто подобное, я сам частенько учавствую в беседах, и вы можете этим воспользоваться. Вместо банального «привет, давай познакомимся», озадачьте девушку вопросом.

Например — привет, девчонки. Мне вот всегда было интересно, почему мужчинам измены в обществе прощают, а женщин сразу клеймят? Что об этом думаете? Или — как думаете, кто должен мыть посуду? Это женская обязанность или мужу тоже следует помогать?! Я лет 10 назад в магазине прицепился к девушке с вопросом «как выбрать торт, чтобы не приторный, но при этом сладкий хоть чуть-чуть?», Она начала что-то объяснять, а я задавал всё больше вопросов. Тут же нет миндаля? Медовик это что значит, в нём есть мёд? А вы сами какой пробовали, может на свой вкус чо нибудь посоветуете?

Она в ответ стала интересоваться куда мне этот торт, на какое событие и кто будет его есть. В результате я решил ничего не брать, но заметил, что мне, как сладкоежке, такая жена пригодилась бы, потому что мало кто разбирается в сладостях, а для меня это важно. Посмеялись, она дала номер, но потом не ответила. Это был мой провал, но время провёл весело. Вам же главное запомнить, что абсолютно любой нормальный вопрос может помочь завязать коммуникацию, а там уж, в процессе диалога, будет проще предложить увидеться ещё.

Вместо итога

Парни очень часто интересуются на тему «какие вопросы задать девушке при знакомстве», просто потому что это самый важный этап сближения. Без него не будет всего остального. Вышеописанные методы абсолютно точно работают, при чём грубый и жесткий подкат иногда продуктивнее всех остальных. Но эффект зависит от того, какое впечатление вы производите и в каком контексте находитесь. Никаких волшебных вопросов, открывающих любую девушку, не существует. Знакомство это процесс комплексный. Вам нужна харизма, чувство юмора и хорошее настроение, этого бывает достаточно.

Сказанное вероятнее всего пролетит мимо ушей, а вот поведение запомнится. Как в случае с моим другом, который просил веревочку. Можете смеяться, но он так женился и у них сын. Так что не бывает нерабочих методов, бывают парни, которые боятся, стесняются, проваливают баланс значимости и подсознательно не уважают девушку. Это чувствуется. Всем удачных знакомств, до связи!