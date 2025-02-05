Провожая родных и близких в последний путь мы стремимся соблюсти все традиции, нормы и правила, чтобы во-первых не навредить покойному, а во-вторых не попасть в неловкую ситуацию. Однажды я, человек ничего не понимающий в цветах, сделал девушке комплимент, сказав что у неё очень красивый букет дополняющий её собственную красоту. Ляпнул, а потом выяснилось, что она идёт на похороны и букет это предназначен для могилы умершего. Поэтому очень важно быть компетентным в таких вопросах. Сегодня разберёмся с тем, какие цветы приносят на похороны мужчине.

Ориентируйтесь на предпочтения покойного

Я угодил в неприятность, потому что был молод и даже подумать не мог, что цветы разделяются по категориям предназначения. В своё оправдание могу сказать, что нас таких много. Мой друг однажды сделал любимой шикарный подарок — огромный букет красных роз. Просчитался только в одном, их было 40 штук. Но, вернёмся к цветам. Оказывается, одни дарят на дни рождения и прочие праздники, а другие буквально созданы для могил. Но чуть позже выяснилось, что всё это стереотипы. Нет никаких запретов и вы можете выбрать совершенно любые цветы. Лучше всего ориентироваться на предпочтения покойного, если вы с ним были хорошо знакомы. Приносите всё, что могло бы ему понравится, главное соблюдайте одно единственное правило — количество должно быть чётным. Это и отличает «могильный» букет от подарочного.

Символическое значение цветов для покойного мужчины

Если умершего вы знали недостаточно хорошо или как минимум никакие предпочтения вам неизвестны, то можно обратить внимания на традиционные для этого случая цветы. Их символизм довольно условный, но тем не менее будет полезно ознакомиться с ним. Например, лилии чаще приносят на хороны тем, кого считали добрым, светлым и чистым человеком. В знак памяти о его положительно характере.

Красные розы подойдут для близких родственников и романтического партнёра. Они выражают любовь и преданность. Жёлтые чаще приносят друзья, таким образом они демонстрируют товарищество и сожаление по поводы утраты приятеля. Коллегам стоит обратить внимание на гвоздики. Они лучше показывают уважение к покойному и всем его делам при жизни.

Если же вы не относите себя к вышеперечисленным категориям или просто хотите выбрать что-то другое, то идеальным вариантом станут хризантемы. Они, согласно традициям, не несут дополнительных смыслов, с их помощью люди выражают чувство скорби. Я не жена, не коллега и друзьями мы не были, но мне очень жаль, что так случилось. Примерно такой посыл вы транслируете принося хризантемы на похороны мужчине.

В зависимости от возраста

К сожалению представители сильного пола умирают в разном возрасте, несчастье случается не только со старыми дедушками, но порой даже с младенцами. Для новорождённых и совсем маленьких детей подойдут ромашки, как символ невинности. Для мальчика постарше лучше принести синие ирисы. Для юноши и молодого парня, который либо ещё не был женат, либо только вступил в брак, подходят красные розы. Они символизируют красоту и период расцвета личности. Про таких говорят — умер в самые лучшие годы.. Для взрослых мужчин можно выбрать что угодно из предыдущего подзаголовка, а для пожилого близкие предпочитают белые хризантемы.

Что говорит религия?

В православии нет категорического запрета на цветы, но такой шаг не одобряется. Священнослужители не запрещают приносить лилии, хризантемы и розы на могилу усопшего, однако напоминают о нежелательности подобного действия. Причём речь идёт как о живых, так и об искусственных вариантах. К венкам отношение более лояльное, потому что на них люди оставляют надписи, указывающие на источник. От коллег, от детей, от друзей. Поэтому правил и норм по этому поводу в православной религии не существует. Можете приносить что захотите, но вообще желательно ничего не приносить.

В исламе многое зависит от страны и региона, но здесь чаще встречается полный запрет. Мусульмане считают. что на похоронах нельзя отвлекаться на постороннее, важно сосредоточиться на главной цели «собрания». Покойному всё это уже не нужно, для него наиболее ценным являются ваши молитвы. Несмотря на существующие запреты мы всё же очень хотим проводить человека в последний путь, подарив ему цветы. И это не является греховным поступком, любая религия позволяет это сделать. Просто не указывает как именно.

Вместо итога

Если не хочется много думать по поводу выбора цветов для похорон мужчины, то можно обратиться в специализированные магазины. Существуют траурные букеты, которые представляют из себя композицию из нескольких цветов. Например, это могут быть гвоздики-розы-герберы или белые розы-гипсофила. Не бойтесь того, что вас осудят или не поймут, никаких правил по поводу букета не существует. Точнее есть одно — четное количество цветов. Всё остальное на ваше усмотрение. Помните, что цель визита заключается в том, чтобы проститься с умершим, а не в том, чтобы кому-то понравиться.