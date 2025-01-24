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Давно прошли те времена, когда любые наколки на теле означали причастность к лицам отбывавшим наказание в виде лишения свободы. В моём детстве бывали случаи, когда молодые парни делали на теле татуировки, которые потом приходилось удалять, а порой насильно выжигать, так как они имели смысл, а парень об этом не знал. Могли, что называется, спросить. Чуть позже известные личности стали красоваться с рисунками на руках, спине и шее, что сильно повлияло на общественное мнение. Теперь это просто красиво. Но тем не менее всё ещё существуют изображения, которые лучше не наносить на себя. Сегодня вспомним какие татуировки нельзя набивать девушкам и почему.

Тату уголовного мира

Эти татуировки лучше и мужчинам не набивать, если нет соответствия. А уж женщинам и подавно не стоит. Самой известной можно считать купола, которые в преступном мире символизируют количество «ходок». На втором месте проволока, имеющая похожий смысл. Количество узлов на рисунке говорит о количестве лет пребывания «за решеткой». Также нельзя набивать звёзды. Таким образом демонстрируется непокорность и убеждение — никогда не встану на колени. Для девушек подобный рисунок недопустим. Всё это может вызвать неоднозначную реакцию тех, кто имеет прямое отношение к уголовному миру. Да и выглядит неразумно, как будто 12 летний мальчик в генеральских погонах и наградами за взятие Берлина. В лучшем случае это просто смешно, в худшем придётся объясняться.

Тату интимного характера

Такие девушки любят. С одной стороны это всего-лишь прикол, но с другой выглядит как самоидентификация. Многие подобные изображения наносятся в местах, которые никто и никогда не увидит, однако это конечно же не так. Раздеваться приходится даже там, где не планировала. Да и как увиденное воспримет молодой человек, с которым вы решите сблизиться, тоже непонятно. Могут закрасться подозрения, будут лишние вопросы, а потом попробуй докажи, что это просто шутка. Ещё хуже, если тату видно без снятия одежды, тогда устроиться на работу в серьёзные компании будет непросто.

Принято считать, что татуировки впервые появились в Японии, где работницы сферы услуг для мужского досуга отличали себя от остальных с помощью рисунка краба на левом предплечье или ладони. Позже появились и другие изображения, такие как инициалы и имена. По сей день некоторые японцы ориентируются таким образом и без труда обнаружат в девушке готовность к соитию по одному единственному знаку.

В России наиболее пошлыми считаются татуировки внизу живота и в области копчика. Представительницы древнейшей профессии чаще всего набивают розочки, сердечки, бабочки и червонную масть. По этим символам определяется не только принадлежность женщины к оказанию определённых услуг, но и её положение в иерархии. Даже если в вашем окружении никто не воспринимает тату настолько серьёзно, осуждения всё равно не избежать. Поэтому стоит несколько раз подумать на тему готовности к таким рисункам на своём теле.

Тату на неизвестном языке

Был период, когда иероглифы стали невероятно популярными. Очень часто наблюдал картину, как один человек спрашивал другого — а что это значит? Тот с гордым видом отвечал какой-то мудрой цитатой из серии «моя жизнь — мои правила!». Но прошло время и в сети один за другим начали появляться забавные истории о том, как человеку набили пошлую или оскорбительную фразу, по ошибке или ради веселье. В итоге интернет переполнился такими рассказами.

Вот несколько фраз, которые набили клиентам татуировщики с помощью иероглифов: Неграмотный иностранец, Существительное (хотел слово надежда, но опечатался), крошечный цыпленок (а хотел своё имя на японском), люблю толстых мальчиков (пытались написать люблю своего внука), неудачник (неизвестно, может так и хотели), принцесса свинка ( думали, что высшая принцесса), говяжий суп с лапшой (тоже неизвестно какой был замысел).

Поэтому старайтесь избегать разного рода иероглифов. Кто-то доверился гугл переводчику, кто-то ошибся в написании, а над кем-то просто пошутили. В результате на теле появляется фраза, которая выглядит красиво, но носители языка будут в шоке или как минимум угорят со смеху. Нельзя забывать и о том, что во всём важен контекст, вам может показаться, что слова звучат гордо, но кто знает, какой у них смысл. Например, мы в России привыкли говорить «земля пухом», хотя по одной из версий это проклятие (пусть земля тебе будет пухом, чтобы собаки вырыли твою могилу и сглодали кости).

Имена романтических партнёров

Ничто не вечно.. Я конечно искренне желаю вам прожить с мужем долгую и счастливую жизнь, оставаясь верными друг другу до самой смерти, но жизнь штука непредсказуемая. В случае расставания тату придётся удалять или менять на другую, потому что вам не захочется иметь такую память. Да и новому партнёру вряд ли будет приятно прикасаться к телу, на котором выбито имя какого-то мужика. Молодые девушки часто совершают эту ошибку, так как ещё верят в любовь до гроба и хотят таким образом показать силу своих чувств. Но лучше не надо.

Религиозные изображения

В неприятную ситуацию попала Анджелина Джоли. Она обратилась к монаху, который нанёс рисунок на её тело, а позже оба получили тонну негатива. Во-первых это посчитали осквернением религии, а во-вторых в буддизме монах не имеет права прикасаться к женщине, чтобы избежать соблазна. Вряд ли он набивал тату на расстоянии метра, к тому же очевидно сделал это за деньги. Споров было много. Да и верующие люди, как известно, могут оскорбиться.

Вместо итога

На лице и шее тату нельзя набивать тем, кто ещё планирует устраиваться на работу. В большинство компаний дорога будет закрыта. Про суеверия отдельно писать не стал, потому что такие рисунки наносят люди, которые не верят в них. Например череп является символом смерти, птичье перо позволит колдуну подчинить вашу волю себе, тоже самое с красной нитью (она пустит в вашу душу дьявола, так как относится к язычеству). Избегать стоит и различных символик.

Например, мало кто знает, что свастика для славян имела огромное значение и только положительный смысл. Вторая мировая война всё изменила и отныне за свастику можно получить не только осуждение общества, но и реальное уголовное дело. Все эти знаки могут сегодня обозначать одно, а завтра уже совсем другое. То, что хочется показывать всем, спустя некоторое время придётся стыдливо прятать. Поэтому будьте осторожны с выбором рисунка и уж если решились, то отдайте предпочтение чему-нибудь нейтральному. Впрочем, в современном мире люди стали более толерантны и уже не хотят совать свой нос в чужие дела, как было раньше. Розочки на копчике это красиво, а какой смысл такому тату придавали раньше, вообще без разницы!