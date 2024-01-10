Какие сны видят слепые от рождения люди?

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, на планете проживает более 40 млн. слепых людей, причем по прогнозам к 2050 году это число может увеличиться в три раза. Некоторые утрачивают способность видеть из-за несчастных случаев, заболеваний, а другие уже рождаются слепыми. У них совершенно отличается восприятие окружающего мира. Они ориентируются не на зрение, а на звуковые и тактильные ощущения, обоняние, вкус. И сны у них будут связаны именно с такими образами, а не со зрительной информацией.

Когда наступает сон у слепых людей

В физиологическом аспекте слепые люди ничем не отличаются от тех, которые могут видеть, за исключением самой этой проблемы. Что касается снов, то все люди одинаково видят их только в так называемой фазе «быстрые движения глаз».

Это можно увидеть у других людей или животных: когда они спят, то в определенный момент глаза начинают быстро двигаться в разные стороны, хотя веки плотно закрыты. Часто при этом они могут издавать непонятные звуки, двигать конечностями. В это время сильно увеличивается активность головного мозга, а показатели будут практически такими же, как при бодрствовании. И у слепых, и у зрячих людей такая фаза всегда одинаковая.

Какого сны видят люди, родившиеся слепыми

Если у людей отсутствует зрение с самого рождения, то, соответственно, они никогда не получали информацию таким способом восприятия мира. В итоге, они не могут увидеть сны, зато они их чувствуют. В снах людей, родившихся слепыми, больше выражены вкусы, запахи, эмоции от тактильных ощущений, переживания. Это своеобразная компенсация визуального впечатления от окружающей среды.

Другими словами, сны являются прямым отражением восприятия внешнего мира, которое у слепых людей существенно отличается от обычных. И для слепых его изучение доступно через осязание, обоняние, слух, вкусовые рецепторы.

Зрячим людям очень сложно представить себе, как это происходит на самом деле. Можно только попытаться самостоятельно интерпретировать: например, закрыть глаза и сосредоточиться исключить на ощущения того, что происходит вокруг. Но даже если закрыть глаза, то человек все равно будет представлять предметы, которые ему встречались в жизни.

Эксперимент, проведенный в Копенгагене, и исследования сновидений слепых людей

В 2014 году в одном из медицинских журналов опубликовали статью, в которой описывали исследования в области нейробиологии, проводимые в Университете Копенгагена. В опыте участвовали 25 слепых людей. Из них 11 человек были такими с рождения, а остальные потеряли зрение в возрасте до 14 лет.

Также была и вторая группа людей – они были полностью здоровые. Каждый день в течение следующего месяца они описывали свои сны, а также отвечали на вопросы в небольшой анкете.

Результаты исследования были удивительными. Как ни странно, но ученые установили, что у слепых людей сновидения имели более богатый и широкий спектр ощущений, эмоций в сравнение с видящими. У обычных людей обычно были только визуальные ощущения, зато у слепых были переживания и эмоции от запахов, аудиальных образов, вкусов, тактильных опытов.

Кстати, люди, которые изначально могли видеть, но потом потеряли такую способность, тоже описывают именно такие ощущения, хотя в первые годы после утраты зрения они все еще видят зрительные образы, потом это только отголоски воспоминаний, поэтому во сне такие образы становятся потом более расплывчатыми и туманными. Постепенно сны превращаются в более тактичные и слуховые вариации информации, как у людей, которые с рождения были слепыми.