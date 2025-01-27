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За прошлый месяц в поисковую строку яндекса пользователи более 500 раз вбили фразу «какие слова сказать мужчине при расставании советы психолога». Мне показалось это любопытным, потому что человек явно преследует какую-то цель и хочет получить определённый результат. Ведь на первый взгляд всё совершенно очевидно — вы уже завершили романтическую коммуникацию, манипулировать и давить на жалось бессмысленно, точно так же как оскорблять и унижать экс бойфренда. Достаточно попрощаться и пожелать удачи, хотя бы для того, чтобы не наживать себе врага и не терять лицо. Но девушки иногда думают совершенно о другом Давайте обсудим это.

Как завершить расставание без насилия

Для начала перечислим общие фразы, которые помогут прекратить отношения без насилия с обеих сторон. Это важно, потому что в большинстве случаев люди говорят то, что оставляет неприятный осадок и навсегда портит коммуникацию между ними. Вы уже не пара, но вряд ли разлетитесь по разным планетам. Наверняка ещё встретитесь на улице или столкнётесь по работе. Попытайтесь поставить точку так, чтобы никто ни на кого не держал зла.

Слова благодарности

При расставании всегда есть соблазн наговорить гадостей. При этом не важно вы приняли решение о разрыве или вас поставили перед фактом. Желание понятно, но вот пользы в этом никакой не будет. Во-первых вы покажетесь партнёру жалкой, как маленькая собачка, которая от беспомощности вынуждена гавкать на слона с безопасного расстояния. Во-вторых так вы продемонстрируете свою обиду и слабость. В третьих никто не знает как повернётся жизнь, быть может придётся совершить камбэк, но девушка своими оскорблениями уже всё испортила. Получится наверняка эффектно, только абсолютно неэффективно.

Гораздо разумнее сказать слова благодарности. Покажите, что понимаете и принимаете ситуацию, но не видите смысла опускаться до конфликта. В любом случае спасибо тебе за всё, что между нами было, я ценю все твои усилия и каждую минуту, которая приносила мне удовольствие. Надеюсь у нас обоих всё будет хорошо, ты этого заслуживаешь, думаю я тоже.

Слова согласия с расставанием

В большинстве случаев девушка ищет в интернете слова на случай расставания тогда, когда её бросили, а не наоборот. Ощущая разочарование и чувствуя себя проигравшей, хочется убедить бывшего в том, что он совершает грубейшую и непоправимую ошибку. Важно донести до него информацию, которая изменит мнение и заставит отказаться от разрыва. Но всё это никогда не приводит к успеху. Она окончательно разбивает баланс значимости и шансов на нормальное расставание уже не остаётся.

Разумнее согласиться с решением парня. Даже если вам кажется, что он на 100% не прав. Скажите, что пожалуй вы действительно потеряли то общее, что объединяло и удерживало вас. Наверное я пропустила этот момент и не заметила, как мы стали слишком разными. Наши взгляды, убеждения и цели оказались несовместимыми, поэтому скорее всего ты просто ускорил неизбежное. Нам давно пора было разойтись, но я не хотела в это верить, спасибо что открыл мне глаза.

Слова — извинения

Отношения никогда не разваливаются исключительно по вине одного человека. Быть может ваш парень редкостный болван, предатель и тиран, но ведь вы по каким-то причинам его выбрали. Следовательно имели потребности, которые мог закрыть только такой. Если вы вдруг спалили его переписку с другими девчонками, то его измена очевидна, но при этом вы посмели залезть в чужой телефон и копаться в личной переписке. Многие мужчины жалуются на спутниц, которые оказались вертихвостками, но никто из них не признаёт тот факт, что баланс значимости был нарушен с первых дней, но у него глаза чем-то обшиты были.

Как ни крути, за начало и прекращение романтического союза всегда несут ответственность оба участника. Просто в разной степени. Поэтому сильным поступком будет извинение за негатив и ошибки со своей стороны. Не имеет значения поступит ли партнёр также, ваша задача остаться человеком в сложившейся ситуации. К сожалению получилось так как получилось, но я не хочу оставаться врагами и надеюсь ты простишь меня за моменты, когда я была неправа. Наверняка тебе есть на что обижаться, пусть всё это останется в прошлом, извини меня, если что было не так.

Слова подводящие черту

Ещё одна распространенная ошибка людей при расставании заключается в том, что они пытаются оставить недосказанность, чтобы иметь возможность вернуться. Не нужно сжигать все мосты, но те, которые дают надежду вам и экс спутнику, стоит разрушить. В такую ловушку попадал и я сам, когда в одних из прошлых отношений вё было предельно ясно. Но на тот момент я слабо разбирался в теории психологии и вообще не интересовался этими темами, поэтому сделал вид, что всё понял, но предложил свою помощь в некоторых вопросах. Мне казалось, что на короткой дистанции я смогу переубедить девушку и у неё снова возникнут чувства ко мне. Наивный 20 летний пацан..

В результате угодил в настоящий ад, где мной продолжали пользоваться, при этом раз за разом щёлкали по носу как только я хотел сближения. А когда я по собственной глупости стал предъявлять претензии, мне спокойно сообщили — ты же сам предложил свою помощь! Я тебе взамен ничего не обещала. Эти слова были холодным душем и к счастью с тех пор я не делаю таких ошибок. Усвоил урок на всю жизнь. А потом, читая книги и слушая лекции, мне ещё несколько раз повторили — при расставании, расставайся!

Очень важно при последнем разговоре заявить о том, что вам неприятно оставаться на определённой дистанции, вы не хотите мстить или что-то доказывать, но во избежание недоразумений давай договоримся, что мы не будем созваниваться, переписываться, поздравлять друг друга с праздниками, гулять и вообще видеться просто так. При случайной встрече можем спросить как дела, но всё остальное лучше исключить. Фразу поменяйте под себя, внеся в неё то, что важно для вас. Помните — иллюзии и надежды нужно вырубать на корню, ничего кроме страданий они вам не принесут. Не позволяйте использовать себя и не используйте бывшего, отношения закончены, обязанности снимаются.

Как расстаться с мужчиной без издевательств над ним?

Всё вышеперечисленное подходит для расставания по обоюдному желанию и на случай, если партнер вас бросил. Так вы сможете сохранить лицо, продемонстрировать свою независимость и адекватность. Но что делать, если решение о прекращении романтической коммуникации приняли вы? Бросая мужчину важно учесть два фактора. Первый — нельзя бить по его самооценке. Второй — нельзя игнорировать и обесценивать его чувства. Так вы не просто унизите человека, но ещё и заработаете себе кучу проблем, потому что его психика будет вынуждена спасать положение и «бороться за любовь». А вам этот сталкер зачем?!

Слова фактического содержания

Психологи не рекомендуют искать обходные пути и смягчать падение мужчины ложью. Так обычно делают те, кто разлюбил или встретил другого. Не хочется посвящать партнера в детали, поэтому выдумывается какая-то легенда по типу «просто хочу побыть одна», «я устала и поняла, что мне никто не нужен», либо вообще обвинительные формулировки «наши отношения зашли в тупик, надо расстаться!». Всё это не ставит спутника перед фактом, он в этих словах слышит вашу усталость и думает, что девушка просто запуталась. Нужно распутать и всё будет как прежде.

Чтобы не создавать иллюзий, будет правильнее прямо сообщить о положении дел. Я встретила другого мужчину, я хочу быть с ним, не вижу смысла врать тебе и изменять, поэтому будет лучше, если мы мирно разойдёмся. Или — с тех пор, как мы начали жить вместе, многое изменилось и на сегодняшний день наши цели, убеждения и взгляды критически разошлись. Мы стали разными людьми и продолжая оставаться рядом будем тянуть друг друга вниз. Мне тоже нелегко принимать это решение, но у нас нет выбора, продолжать делать вид, что всё нормально, нет смысла. Давай разойдёмся.

Подобные фразы не являются волшебным заклинанием, они не поставят точку в один миг. Но так все будут понимать что происходит и никто не почувствует себя проигравшим. Безусловно слова о том, что жена променяла тебя на другого мужика нельзя назвать мёдом в уши, но тут всё зависит от формулировок. Я не выбирала между вами, вы разные люди, никакого соревнования не было, нет сейчас и не будет в будущем.

Слова, нивелирующие вину

Мужчина во-первых должен знать правду. Во-вторых он должен понимать, что отношения это не трофей за который можно бороться, следовательно у него нет соперника, его ни с кем не сравнивали и никакой полосы препятствий не было. У спутницы появился другой не потому что он лучше, а потому что ваши отношения уже завершены и женщина устраивает свою жизнь так, как получается. В- третьих придётся объяснить, что вина за расставание не лежит только на его плечах.

Союз распался до появления другого мужчины, либо его нет до сих пор. Но причиной стал не единственный поступок партнера и не отсутствие мозгов у девушки. Не ходите этими тропами, они ложные. Отношения прекращаются из-за отсутствия взаимопонимания, навыков и желания искать компромиссы, критического расхождения взглядов, целей и потребностей. Вы с одной стороны оба в этом виноваты, а с другой не виноват вообще никто. Жизнь это река, а не болото, следовательно перемены неизбежны и в какой-то момент может оказаться так, что вы больше не подходите друг другу. Замечательные люди, но вместе быть не получается. В данном случае спасать отношения, значит соглашаться на дискомфорт. Но логично ли это?! И ради чего?

Вместо итога

Расставание это тоже часть отношений, поэтому нельзя обесценивать его. Оставляя человека в состоянии неопределённости вы становитесь источником страданий, за что запросто может последовать месть. Обвиняя спутника в том, что союз разрушился, вы вынуждаете его психику защищаться и тогда мужчина будет всеми силами доказывать вам свою значимость. Процесс может затянуться настолько, что вам проще будет вернуть всё как было, только чтобы этот абсурд остановился. Многие пары расстаются и потом ещё три года насилуют друг другу мозг. Так что будет разумнее правильно выйти из коммуникации, с благодарностью, уважением и без манипуляций. А для этого придётся подобрать нужные слова.