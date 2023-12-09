Задавая вопрос «какие слова написать мужчине чтоб он думал о тебе» девушка пытается найти инструменты вызова влюблённости. Потому что размышления о другом человеке акцентируют на нём внимание психики и в результате он становится значимым. Уже на фоне этого возникает привязанность, тяга, интерес и как следствие выброс нужных гормонов.

Мужчина идеализирует представительницу нежного пола, привыкает к ней, испытывает желание быть рядом. Весь этот процесс легко объясняется психологией, наша задача заключается в создании благоприятной почвы. Этим мы сегодня и займёмся.

Немного теории

Большинство из нас убеждены, что влюбить в себя человека можно внешней ценностью (деньги, машины, комфорт, подарки, красивые ухаживания) и личным присутствием. Поэтому парни добиваются девушек и рассказывают им на свидании невероятные истории о себе. По их задумке спутница должна оценить его жесты и поверить словам. Иногда это срабатывает, но мы уже неоднократно обсуждали в предыдущих статьях к чему приводит. Девушки, что удивительно,делают всё тоже самое, только слегка иначе.

Но с точки зрения психологии вся эта ерунда неэффективна. При чём крайне неэффективна. Психика не мыслит категориями общепринятых норм,у неё свои собственные механизмы, которым она слепо следует. И для влюбления ей нежно всего два фактора — интерес и интрига. Проще говоря девушка должна создать множество триггеров, каждый из которых будет зацикливать внимание парня на ней. И чем их больше, тем лучше. Понимая данную теорию вы точно будете знать какие слова написать мужчине чтоб он думал о тебе.

Кроме того, чтобы заинтересовать мужчину, важно эти эмоции подогревать и поддерживать. Мало написать одну фразу, от которой он весь возбудиться. Как только психика выйдет из состояния интриги, вы станете не нужны.При условии что нет иной ценности. Поэтому так важно привлечь внимание, затем убедиться в наличии взаимной симпатии, после чего проверить, есть ли у вас общие цели и планы на жизнь. Первой стадией и предлагаю озадачиться.

Сообщения провоцирующие вопросы

Абсолютно все из нас периодически испытывают интерес к чему-либо. Попробуйте вспомнить что происходит с вами в этот момент. Не копайтесь глубоко в чувствах и эмоциях, здесь всё гораздо проще. Вы задаёте вопросы и зачастую очень много вопросов. В чём фундамент думскроллинга? В том, что человек хочет что-то знать. Немедленно, прямо сейчас. И в поисках ответа прокручивает ленту. В межличностных отношениях всё устроено точно также.

Помните публикацию «зачем мы заходим на странички бывших«? Люди так делают, чтобы поучить интересующую их информацию, но сами не замечают как их привязанность к экс-партнёру усиливается. Многие люди буквально живут в социальных сетях, отслеживая популярных личностей. Они хотят узнать что-то интересное и в итоге становятся фанатами. Или хейтерами, но глобально разницы нет, потому что в данном случае уже срабатывает принцип «я три дня за тобой шла, чтобы сказать как ты мне безразличен!».

У вас всё ещё возникает вопрос «Какие слова написать мужчине чтоб он думал о тебе»? Весь механизм у вас перед глазами, достаточно обернуть его в свою пользу. Нужно сделать так, чтобы в голове мужчины возникали вопросы, связанные с вами, но касаемые его. Много. А дальше, как говорится, дело техники.

Примеры интригующих вопросов

Человеку в первую очередь интересен он сам. Поэтому так популярны гадалки, экстрасенсы и прочие «гуру». Они могут рассказать что-то о вас и это сильно цепляет. Один гений маркетинга сделал на этом целое состояние, его метод вошёл в историю как эффект Барнума. Почему бы и нам не воспользоваться такими приёмами?

Можно написать мужчине сообщение в котором заявить, что вы о нём что-то узнали и это вас сильно удивило/озадачило/привлекло. «Я тут встретила нашего общего знакомого, он рассказал о тебе много интересного, не знала что ты такой». Естественным образом возникнет серия вопросов — кого встретила, что рассказал, какой такой, правда что-то узнала или врёт?!

Также можно сообщить, что вы знаете о мужчине то, что он от всех скрывает. Он будет задаваться вопросами — что я скрываю, что она узнала, как она на это отреагировала. Мужчины могут возразить, мол нет у меня никаких секретов. Но нет, как любили говорить в СССР — поймай любого человека на улице, молча брось в тюрьму и каждый подсознательно будет знать за что.

Хорошо работает и нотка огорчения. Ни с того ни с сего можно написать «да уж, ну ты даёшь, не думала что ты можешь такое сделать..» Данная фраза не самая эффективная, но у многих результат был впечатляющий.

Для большинства случаев подходит словесная конструкция, в которой вы оцениваете собеседника. Например — я сразу обратила внимание на твою одежду, этот стиль многое говорит о характере. Естественно сразу возникнут вопросы «какой стиль», «что говорит о характере», «и какой у меня по-твоему характер?». Ваша задача писать такие сообщения, которые гарантированно спровоцируют парня на вопросы. Проявите творческий подход, но не забывайте о сути своих действий.

Сообщения поддерживающие интригу

Вы сообщили информацию, которая вызвала интерес. Посыпались вопросы, но влюблённость на этом этапе не возникнет. Вы же сразу ответите, а значит удовлетворите потребность, после чего психика успокоится. Привязки на объект не случиться. А нас,чтобы мужчина думал о девушке постоянно, нужно именно это. Поэтому в продолжение придётся применить небольшую хитрость.

Как только парень задал вопрос, ваша задача отложить получение ответа. Я тебе расскажу позже, давай при встрече, не будем обсуждать это по телефону, боюсь сглазить поэтому скажу как всё свершится. Логика проста — интерес уже возник, но удовлетворения человек не испытал. Ему нужно ждать и всё то время, пока он ждёт, в его голове будете крутиться вы. Поверьте, даже если человек прекрасно понимает механизм, никуда от этого не деться.

Сообщения усиливающие интерес

Представьте, вы спрашиваете в магазине «почём хлеб?». Вам говорят — 30 рублей. И на этом всё, либо покупай, либо не покупай. А теперь выдумаем такую ситуацию — вы спрашиваете «почём хлеб?». А вам отвечают — ой, там очень интересная цена,если подождёте 1 минуту, я вам расскажу, это того стоит! Ждать вроде бы не долго и что у них тут за ценообразование такое, пожалуй постою чуть-чуть, хоть знать буду!

Можете сколько угодно рассказывать, что так не работает, но все с горящими глазами стирают покрытие на лотерейных билетиках, крутят колесо фортуны в надежде узнать что же они выиграли, переходят по ссылкам с анкором «подробнее», «узнать сейчас» и так далее. Мы так устроены.

На вопрос никогда нельзя отвечать сразу. Во-первых это усиливает интерес и погружает человека в контекст диалога. Во-вторых мозг уже начинает фантазировать и придумывать различные версии, а благодаря эффекту Ирвина верит в лучшее и боится упустить выгоду. Которую сам себе и придумал!

Например, парень спрашивает «как тебя зовут?». Задайте встречный вопрос — а вот моей внешности какое имя бы подошло? При более тесном общении он может поинтересоваться какого цвета бельё на вас прямо сейчас. Узнайте как он сам думает и какое подошло бы вам по его мнению. После любого вопроса должна следовать эта деталь, своеобразная прокладка между интересом и его удовлетворением.Не нужно злоупотреблять, но изредка применять необходимо. Подогревайте мужика, чтоб не остыл.

Сообщения провоцирующие вложения

Ещё один удивительный феномен поведения. Человек влюбляется в то, на что потратил какие-то ресурсы. Не слишком далёкие девушки пытаются извлечь прибыль, получить от мужчины что-то ценное и дорогостоящее, чем вызывают раздражение. Другие хотят заслужить любовь, угождают парню, чтобы тот оценил и влюбился. Утопия. Самые хитрые «заставляют» вкладывать мелочи, из-за которых спутник подсаживается на неё.

Мужчина задал вопрос, вы ответили встречным погрузив его в диалог, а потом пообещали сообщить интересующую его информацию взамен на какую-нибудь мелочь. Примеры будут зависеть от степени близости на данный момент. Например, недавно наблюдал ситуацию — парень с девушкой стоят на остановке и он спрашивает какой им нужен автобус. Девушка сразу ответила. А зря, могла сказать — поцелуй в щёчку, скажу!=)

В переписке этот приём можно очень удачно применять. Здесь не буду выдумывать примеры, потому что все они сильно отличаются от конкретной ситуации, возраста девушки и парня, степени их близости, уровня знакомства и так далее. Принцип вы поняли, с дальнейшим без труда разберётесь сами.

Вместо итога

Явным признаком интереса всегда будут являться вопросы и вложения. Главное правильно понять смысл того и другого. Если парень спрашивает в кого ты такая страшная, то это не совсем то, что нам нужно. И если он вкладывает в вас деньги, то это не всегда говорит о влюблённости. Может хочет либо нае либо вые. Так что будьте осторожны.

Провоцируйте его на то, чтобы задавал вопросы, погружайте в диалог, удерживайте интригу и подогревайте интерес. Если уж задумались над тем какие слова написать мужчине чтоб он думал о тебе, то подойдите к теме максимально серьёзно.