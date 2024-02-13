Принято считать, что слова важны только девушкам. Даже выражения специальные появились — «ездить по ушам» и «навешать лапшу на уши».И то и другое подразумевает слабость женщины перед сказанным, якобы поверив в рассказы мужчины они способны отдаться и вступить в отношения. Но кто сказал, что представители сильного пола не такие? Им тоже нравится слушать красивые речи, более того они способны их мотивировать. Вот сегодня и попробуем выяснить какие слова надо говорить мужчине чтобы влюбить его в себя.

Немного теории

В большинстве случаев мужчины испытывают дефицит безусловной любви, когда на них обращают внимание просто так, ценят, уважают, принимают. Всё это они будут искать в спутнице и значимость девушки, дающей вышеперечисленное начнёт расти. Но если просто засыпать комплиментами, то возникает вероятность «звёздной болезни», парень поверит в себя и отправится на поиски чего-нибудь получше. Чтобы этого не произошло нужно поселить в его голову установки и направить энергию на себя. Поговорим обо всём по порядку.

Слова признания

Слова признания направлены на то, чтобы показать мужчине его ценность. Девушка, говорящая подобное, становится источником важных и положительно окрашенных эмоций. Для остальных он «ненормальный», некрасивый, обычный, а для неё вон чего! Значимость спутницы растёт, парень влюбляется.

Здесь комплименты лучше направить на его физические характеристики. Необходимо отметить внешность, например ягодицы, сильные руки, мощная грудь, ровная спина, глаза, взгляд, рост, размер и форма полового органа, строение носа, черты лица, цвет волос. Это должно быть что-то никак не зависящее от него, то есть данное природой. Мужчина не может изменить свой рост, а вы должны отметить, что именно такой вам нравится. Другие выше, но мне с ними некомфортно, вот твои метр пятьдесят идеальны!

Или наоборот — что ж все маленькие какие, я на их фоне выгляжу как фонарный столб, а если ещё на каблуках.. Здорово, что ты два двадцать, мне рядом с тобой комфортно находиться. Накаченные мышцы и кубики пресса упоминать не стоит, так как это результат тренировок. Акцент важно сделать на том, что изменить невозможно. Так мужчина почувствует, что он нужен таким, какой есть. Нужны его гены. То есть девушка признаёт ценность мужчины безусловно, по факту имеющихся характеристик.

Слова мотиваторы

Вот мужчина понял, что он вам нравится и вы хотите именно такого как он. Его самооценка растёт, парень чувствует себя значимым. Но что дальше? Подумает что великолепен и делать ничего не нужно, либо будет вести себя так, как удобно самому. Девушке, желающей влюбить в себя конкретного мужчину, такой вариант не подходит, поэтому с помощью слов энергию этого альфа-самца следует направить в нужное русло. Правильное поведение хвалим, неправильное осуждаем.

Когда мужчина делает то, что вам приятно и нравится, следует об этом говорить. Ты когда подал мне руку при выходе из автобуса, я аж возбудилась! Когда ты меня обнимаешь, я таю. Ты выглядел таким мужественным когда взял мои сумки, я почувствовала себя твоей девочкой. Прикольный ты суп сварил, учился что ли где? Твои шутки поднимают мне настроение. Мне приятно, что ты обо мне заботишься, спасибо. Здорово что ты не пошёл гулять с друзьями и остался дома, так я не чувствую себя одинокой. Ты настоящий мастер массажа, у тебя круто получается!

То же самое важно говорить когда мужчина «сворачивает с верного пути», только правильнее будет использовать я сообщение. Мне грустно вечерами, потому что я остаюсь одна. Я вчера расстроилась из-за того что мы не увиделись. Ходила в магазин за продуктами для нас, сумки были настолько тяжелыми, что теперь болит плечо. Когда ты нервничаешь я пугаюсь. У меня тактильный голод кажется, хочу много обнимашек.

Задача проста — всё хорошее отмечаем в виде похвалы. Всё плохое транслируем через собственные чувства и эмоции, без обвинений доносим мысль о том, что конкретные действия или бездействие вам неприятны. Это не требует от мужчины сиюминутных действий и не заставляет оправдываться, но зерно посеяно, как говорится, и теперь он знает чего делать нельзя, а что нужно. Со стороны напоминает дрессировку собаки, но психология так устроена, многие механизмы одинаково работают у разных животных, в том числе у человека.

Слова поддержки

У человека две самооценки — внутренняя и внешняя. Особенность первой в том, что она опирается на убеждения, навязанные в детстве. Изменить её крайне сложно. А вот вторая постоянно ищет опору и может случиться так, что ей станет девушка. Ценность такого объекта сильно возрастает и парень начнёт влюбляться. Работает это и в обратную сторону, поэтому поддержка так важна в отношениях.

Через различные фразы необходимо донести мысль о малозначительных и еле заметных успехах. Ты очень увлеченный человек, это здорово. У тебя классные отношения с родителями. Мне нравится как легко и вежливо ты общаешься с людьми, мне кажется у тебя талант в области выстраивания связей. Ты всегда знаешь чего хочешь, это впечатляет. Ты без труда нашёл новую работу, так не каждый может. У тебя получается это делать, ты бы и зарабатывать мог этим ремеслом.

Вместо итога

Не существует никакого волшебного заклинания, чтобы заставить мужчину влюбиться в вас. Но психика так устроена, что некоторые слова способны буквально заколдовать. В них она видит опору, которую нельзя потерять, а раз уж источником всех эмоциональных благ является конкретная девушка, то её значимость начинает расти. Для влюбления этого достаточно. Перейдут ли отношения в любовь, сказать сложно, потому что там совсем другие ориентиры.

Но как показывает практика даже после расставания мужчины продолжают возвращаться туда, где им было хорошо. И речь не о физиологических потребностях. Парни остро зависимы от поддержки, присутствия, признания, понимания. Поэтому так важно чаще использовать правильные слова и избегать разрушительных. Одновременно с этим вы защищаете личные границы, указывая на недопустимые действия в свой адрес. Тогда представитель сильного пола нацелится на успех, а вы станете его фундаментом. Как в такую не влюбиться?!