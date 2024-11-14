Я люблю изучать информацию с форумов, книг, блогов. Иногда там можно встретить любопытные мысли и данные, которые с одной стороны очевидны, а с другой как-то не слишком популярны в обществе. Но углубляясь в чтение удаётся находить всё больше подтверждений той или иной теории. Так как мне очень нравится статистика и всё что с ней связано, а психология это научная дисциплина основанная на наблюдении, подобное хобби нередко приносит много пользы. Например, на вопрос «какие мужчины нравятся молодым и красивым девушкам» большинство без труда ответят что-то из серии богатые и такие же красивые. Но потом вдруг выясняется, что человек хорошо обеспечен, но никому не интересен или внешне крайне привлекателен, но ни одна девчонка не способна с ним ужиться.

То возрастает спрос на взрослых, а порой и пожилых мужчин, с лёгкостью находящих себе трофейных жён. То бабники и ловеласы остаются за бортом, оказываясь в роли перевалочного пункта. При этом молодые, красивые, ухоженные и максимально востребованные девушки, на которых пуская слюни смотрит вся страна, нередко страдают от одиночества, не имея возможности вступить в полноценные отношения. Одни считают, что красота это проклятие, другие обвиняют представительниц нежного пола в завышенных требованиях. А я взял и отыскал волшебную формулу, благодаря которой можно однозначно сказать какие именно мужчины являются мечтой для самых топовых, эффектных и желанных девчонок в любой стране мира.

Ценность это комплекс характеристик

Самое большое заблуждение заключается в том, что люди пытаются найти одну единственную качественную характеристику мужчины. Всем и так понятно, что миллионер станет целью для охотниц. Можно сколько угодно петь про чистую и светлую любовь, в которой нет места корысти, но симпатичная 20 летняя девчонка с гладкой кожей и стройными, длинными ногами, видит мир совершенно иначе. Она прекрасно понимает, что с такими данными у станка на заводе не стоят и пыльные мешки на складах не грузят. Также она понимает, что спрос на её тело строго ограничен, спустя 10-15 лет ухажёров станет кратно меньше. Куй железо пока горячо.

Я уже много раз вспоминал афганца, которого видел по телевизору. Беззубый, старый и явно не слишком умный он радовался новому закону, который запрещал женщинам выходить из дома без сопровождения супруга. Вот она, удача! Теперь красоткам будет некуда деваться, ей придётся пойти за меня замуж! Вероятно как-то так рассуждал этот бедолага, но выглядела эта ситуация как отчаяние. Даже он должен осознавать, что очаровательная жена у него появится только насильно. По доброй воле он никому даром не нужен. Тогда и возникает вопрос — а какой нужен? Чем должен обладать представитель сильного пола, чтобы с ним хотели быть действительно классные девчонки? Высшего сорта, как написал один из форумчан.

Здесь то и начинаются сложности. Потому что парни думают, что есть какая-то одна характеристика, превращающая его в альфа самца. Например, наличие денег. Следовательно нужно оплачивать свидания, помогать спутнице финансово, дарить дорогие подарки, демонстрировать успешный успех. Нацепить золотую цепочку и швейцарские часы, взять в кредит автомобиль бизнес класса, заказать 101 розу, пригласить девушку в дорогой ресторан, при этом на каждом шагу хвастаться, хвастаться, хвастаться. Вы точно таких встречали и хорошо знаете, что это вызывает только смех и желание попользоваться. Получила всё что можно было получить, а дальше гуляй, свободен. Каждую минуту её присутствия придётся покупать и выпрашивать.

Если с богатством как-то не заладилось, то есть ещё надежда на внешнюю привлекательность. Красивые парни безусловно имеют больше шансов на успех, их нередко хотят такие же красивые девушки. Но отношения почему-то не всегда складываются так, как ему хотелось. Ощущая свою сильную сторону и не имея других деталей значимости парни очень часто становятся нарциссами. Требуют любить их за кубики пресса и смазливое лицо, но психика точно знает, что кроме этого предложить нечего. Внутренняя самооценка остаётся высокой, а внешняя летит вниз. Этот компот и является фундаментом нарциссизма. Про таких девушки говорят — красивый, но глупый. Ими тоже пользуются, но о любви речи не идёт.

Есть ещё один вариант, ведущий мужчину к большому количеству партнёрш. Бабники пользуются спросом по многим причинам, попробуем коротко перечислить их. Первая — низкая внутренняя самооценка девушки. Она может быть классной и востребованной, но когда рядом появляется тот, кто гуляет и заигрывает со всеми кроме неё, возникает неприятное ощущение. Как будто парень не считает её достойной. Хочется это исправить.

Вторая — конкурентная среда в детстве. Обычно так происходит, когда папа был добрым, заботливым и любящим, но девочке показалось, что мама тянет одеяло на себя. Отнимает папу, не даёт дочери проводить с ним столько времени, сколько ей хочется. Тоже самое могло возникнуть из-за наличия сестры. Тут вариаций много, останавливаться не будем, зафиксируем лишь то, что такие девушки склонны к компенсации. Они подсознательно ищут женатого или бабника, чтобы отыграть детский сценарий и на сей раз выиграть конкуренцию за значимый объект.

В итоге мы, отвечая на вопрос «какие мужчины нравятся молодым и красивым девушкам» перечисляем различные факторы, каждый из которых имеет право на существование. Но ничто из этого не является однозначной характеристикой востребованного мужчины. Топовые девушки с лёгкостью отказываются от богатых, без труда шлют к чёрту симпатичного, не испытывают проблем с игнорированием «первого парня на деревне». Поэтому психологам пришлось собирать образ принца 21 века с нуля и наблюдение в этом очень сильно помогло. Оказалось достаточно послушать самих девчонок «высшего сорта», самых классных и желанных. На форумах, тренингах и курсах они задавали вопросы, которые стали для нас ответами.

Образ идеального мужчины для самых красивых и молодых девушек

Люди склонны говорить то, что хотят слышать окружающие. Но когда человек начинает обсуждать то, что его беспокоит, наружу выскакивает истина. В начале 90-х почти все повторяли «с милым рай и в шалаше», но девчонки массово знакомились с иностранцами и между собой обсуждали идею о поиске американца, чтобы он навсегда увёз её в штаты. Не далеко ушли и взрослые женщины, мечтающие отдать дочь замуж за банкира. Поэтому мы не будем перечислять список болтовни, а сосредоточимся на том, что действительно интересно молодым красоткам. А интересны им не отдельные качества, а совокупность этих качеств.

Богатый

Пожалуй с этого и начнём. Можете обвинять девушек в корысти и алчности, но глупо верить в то, что молодая, симпатичная особа будет мечтать о нищем кавалере, с которым придётся 20 лет платить ипотеку, видеть море только на картинках, питаться одними макаронами и ездить на 10 летней ладе. Важно учесть и то, что классические ухаживания с тратой кучи денег на спутницу никаких бонусов парню не дают. Она смотрит на качество его жизни и оценивает объект по принципу «кайфует от жизни». Только так растёт его значимость.

Живёт в комфортных условиях, может себе позволить хороший отдых и интересные развлечения, не сталкивается с дефицитами, доходов хватает на всё, в чём он нуждается. Именно поэтому девчонки ходят на тренировки футбольных команд, посещают матчи, а иногда и ездят за спортсменами по всей стране. За свой счёт, между прочим. И наряжаются на различные мероприятия, где могут появиться обеспеченные мужчины. По сути пытаются сделать так, чтобы их заметили. Он на девушку ни копейки не потратил, но его образ и уровень жизни манит лучших представительниц нежного пола как магнит. Ему не обязательно быть миллионером, достаточно закрывать все свои базовые потребности на достаточно качественном уровне.

Успешный

Успех всегда связан с деньгами, но синонимами эти слова не являются. Молодая и красивая девушка хочет видеть рядом с собой лидера в какой-то области. Так её психика получает сигнал о возможности получить качественные гены, благодаря которым дети будут умными, здоровыми, талантливыми, способными. Поэтому даже если мужчина очень богат, но ничем не занимается, не имеет увлечений и не развивается как профессионал, то интерес к нему очень скоро угаснет. Это просто ресурс, но никак не партнёр, о котором стоит мечтать. Подсознательно топовые девчонки безразличны к бездарям, неудачникам и бездельникам.

Волк-одиночка

Если мужчина богат и успешен, но окружен поклонницами и слаб на передок, то по-настоящему желанным он не станет. Девушка понимает, что с ним слишком много проблем, за него придётся бороться, потом его нужно будет отбивать, а затем сторожить, чтобы не спёрли. Их больше всего раздражает два типа мужчин. Первый — никому не нужный. Будто на мусорке подобрала. Второй — всем доступный. Словно общественный туалет.

Поэтому идеальная конструкция выглядит примерно так — мужчина богатый, успешный, одинокий, способный ждать лучшего, отвергая досягаемое. У него должны быть прозрачные критерии и готовность искать желаемое столько, сколько потребуется. Иметь по три девчонки в день не круто. Круто иметь такую возможность, но отказываться от неё. Не размениваться, не раздаривать себя. С точки зрения психологии такой партнёр значим, потому что демонстрирует во-первых ментальное здоровье (только такие могут нормально жить в одиночестве), во-вторых принципы (знаю чего хочу, на меньшее не согласен), в третьих надёжность (верен своим убеждениям). Встретить такого настоящая удача. Об этом лучшие представительницы нежного пола и метают.

Однолюб

Большинство парней, желая повысить свою значимость, обожают хвастаться половыми достижениями. В мужской компании почему-то очень круто рассказывать о наличии жены, трёх любовниц, случайной связи в цветочном магазине и десятке на всё готовых подружек. На практике альфач не добился, а просто согласился на всё что предлагали. Как правило девушки там довольно средненькие, если мягко выразиться. Но даже если спутницы были вполне себе ничего, то записать такие победы себе в актив всё равно не получится. Это говорит о вас много плохого и вообще не расценивается в качестве преимущества.

Психологам хорошо известна модель ценного приза, когда объект востребован, но принципиален. Между историями «я встречался с двумя сотнями классных тёлок» и «я 7 лет состоял в отношениях с любимой девушкой» очевидно более выигрышная именно вторая. В гараже за бутылкой пива можете рассказать друзьям о своих похождениях, но для соблазнения реально достойной дамы это совершенно не годиться. Молодая и красивая хочет заполучить породистого самца, а не дворняжку, которая запрыгивает на всё что движется.

Ресурсный

Сами девушки чаще употребляют слово щедрый, но оно не совсем подходит. Вот представьте, есть парень с зарплатой 20 000 рублей в месяц. Он пригласил вас в кафе и купил пиццу, колу, салатик и картошку фри. Потратил две тысячи рублей. Это 10% от месячного дохода! Это огромные расходы и его точно можно назвать самым щедрым из всех существующих мужчин на планете. За полчаса отвалить такие деньги, очень круто. Но мечтой luxury girl наверное он не станет.

А есть мужчина с доходом 10 000 000 рублей в месяц. Он снимет кинотеатр только для двоих, закажет еды из ресторана и на всё потратит тысяч 30. Только для него это пыль, ничто! Можем ли мы назвать его щедрым? Вряд ли. А вот ресурсным 100% можем. Поэтому важно научиться отличать значение терминов друг от друга. Богатый это про способность закрывать СВОИ потребности. Успешный это про профессиональное развитие. Ресурсный про способность тратить на партнершу без жертвенности. Отдать 2 000 от 20 000 это маленькая трагедия, а купить жене миникупер при доходах в 50 000 000, это малозначительная трата. Семечки.

Вместо итога

Вы ошибаетесь, когда говорите «повелась на бабки». Сейчас почти никто так не делает. Образ принца давно изменился, теперь это не одна характеристика, а целый набор. Одно без другого не интересно. Исключительно деньги могут заинтересовать содержанок или настолько бедных, что ради изменения ситуации уже на всё хочется соглашаться. Топовые девушки, хорошо знающие себе цену, пытаются найти настоящий алмаз. По крайней мере именно это следует из собранной мной информации.

Те, кто этого не учли, попали в неприятности. Одни на свиданиях хвастаются своими богатствами, пока девушка пытается понять для чего ей об этом знать. Другие лезут в долги и берут кредиты, чтобы завалить спутницу подарками, надеясь таким образом получить благодарность в виде интима и женитьбы. Третьи на первой же встрече рассказывают как поимели половину города и вообще бабы на них клюют на раз два. Ты, кстати, будешь клевать сегодня?! Четвёртые вроде бы и ничего, но дуб дубом. Сидит на шее родителей, не имеет ни талантов, ни навыков, ни хобби, ни увлечений. По итогу вокруг много богатых, хватает успешных, без труда можно отыскать и щедрого и ресурсного, а вот так чтобы всё в одном.. Проблема.