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Давайте поговорим о том, какие книги стоит прочитать для саморазвития женщине? Большинство представительниц нежного пола предпочитают романы, в которых рассказывается о нездоровой и созависимой, но такой красивой любви! К сожалению по этой причине отношения воспринимаются не так, как есть на самом деле, что и становится причиной неудач на романтическом фронте. Мы же хотим обсудить труды в печатном формате, способные изменить убеждения и мировоззрение, чтобы любая женщина могла взглянуть на себя и своё окружение более эффективным образом. Эти книги действительно полезны!

Книги Алекса Лесли

У этого автора репутация настолько неоднозначная, что найти положительные отзывы о книгах будет проблематично. Подача материала довольно дерзкая и как будто нацелена на людей не самых умных. Но это только на первый взгляд. Теории Алекса плотно стоят на классической психологии и несмотря на то, что научные термины применяется редко, вся информация буквально пропитана глубокими знаниями. Пусть вас не сбивает с толку формат, в котором автор общается с читателями, все тонкости женской и мужской психологии изложены невероятно точно.

Приготовьтесь к тому, что многие утверждения покажутся вам странными и даже абсурдными. К сожалению мы воспитаны на других взглядах, но именно в этом и заключается самая большая проблема. Не бывает убеждений правильных и неправильных, бывают только эффективные и неэффективные. Одни заводят в тупик и не позволяют добиться успеха, а другие хоть и идут в разрез с мнением большинства, но на практике раз за разом доказывают свою продуктивность.

Первое, что я бы посоветовал девушкам из творчества Алекса Лесли, это конечно же жизнь без трусов. Обе части. Сама книга написана для мужчин и возможно вам будут резать слух некоторые высказывания, но зато вы сможете посмотреть на себя со стороны, ведь эти книги являются настоящей анатомией женской психики. Там буквально на запчасти разобраны все инстинкты (у человека их нет, но последствия остались), эволюционные модели, истинные потребности и поведенческие закономерности. Вы наконец то узнаете почему влюбляетесь, в кого и как.

Второе уже нечто специфичное. Чисто для девушек, которые хотят научиться выстраивать коммуникацию с мужчинами по своим правилам. Здесь расскажут как устроена уже мужская психология, какие баги есть в системе представителей сильного пола и с помощью каких инструментов их можно взламывать. Книга «охота на самца» научит вызывать симпатию, привязывать, влюблять, повышать свою значимость и даже правильно выбирать партнёра.

Все книги Алекса Лесли я называю тестом на интеллект. Многие ждут волшебных заклинаний, произнеся которые можно заполучить желаемое. Но если читать с умом, то очень скоро станет понятно — эти материалы бесценны, потому что при написании книги не только была переработана вся современная психология человека, но ещё и протестировано каждое утверждение. Абсолютно все фишки из книг были испытаны практически и доказали свою эффективность. Любой девушке будет полезно знать то, о чём никогда не рассказывали ни родители ни школьные учителя.

Книга узника концлагеря

Книга Виктора Франкла под названием ‘Сказать жизни да!» уже много лет находится в топе продаж. Совсем недавно она вообще становилась лидером в нескольких крупных онлайн магазинах. Быть может вам кажется, что это довольно странная рекомендация для женщин, но я при написании статьи руководствовался практической пользой. Виктор долгое время был узником концлагеря и выжил, благодаря знаниям в области психологии. Специалисту пришлось применить свои навыки в реальной жизни и в самых суровых условиях испытать их в действии.

Жизнь девушек тоже бывает сложной и иногда так хочется получить поддержку, внимание, мотивацию. Когда всё валится из рук и уже ничего не хочется, прочтите эту книгу. Она тяжёлая, местами до слёз, но трюки, о которых вы узнаете, помогут вам научиться самоподдержке. Найти смысл жизни там, где его как будто уже и нет, при этом мобилизовать ресурсы организма для продолжения активности, вот чему вас научит психолог из концлагеря. Обязательно почитайте.

Немного тайных знаний от Джона Кехо

Ещё одна топ книга последних лет. Человек всегда стремился к получению тайных знаний, поэтому когда в свет вышла работа Джона Кехо, обещавшая рассказать о секретах нашего подсознания, интерес у читателя был довольно высоким. А позже выяснилось, что это не очередная болтовня, а вполне обоснованный труд специалиста. Если по каким-то причинам вы до сих пор не ознакомились с информацией из этой книги, то рекомендую немедленно исправить недоразумение.

Как насчёт того, чтобы разбогатеть?

Принято считать, что книги для девушек должны содержать в себе знания на тему межличностных отношений и материнства. Якобы всё остальное не их забота и вообще умные книжки женщинам совершенно ни к чему. Поэтому такие подборки редко содержат труды по финансам, менеджменту и психологии развития личности. Хотя на практики представительницы нежного пола зачастую успешнее мужчин в этих вопросах. Теория «муж зарабатывает, а жена тратит» в корне неверная, ведь тратить тоже нужно уметь. Да и что делать, если миллионер до сих пор не найден, а оплачивать покупки чем-то нужно?

Книга «Самый богатый человек в Вавилоне» регулярно становится победителем различных номинаций, так как в ней собраны все самые эффективные убеждения по поводу денег. Экономика может меняться сколько ей вздумается, но финансовые законы останутся с нами навеки. Важно научиться быть продуктивным во всём, что касается доходов, расходов, сохранения и приумножения сбережений. Пора ознакомиться с этим великим, на мой взгляд, трудом Джорджа Самюэля Клейсона.

Что такое власть и зачем мне это знать?

Стремление к власти преследовало человека на всех этапах его существования. В мире, где ты либо хищник, либо дичь, очень важно какие инструменты приводят на вершину и какие способны превратить тебя в раба. Можно сколько угодно верить в своё величие или покорно подчиняться сильной руке, но до тех пор, пока вы не знакомы с механизмами и структурой власти, ваша роль всегда будет предопределена. Вы — жертва.

Кто сказал, что женщинам ни к чему разбираться в политике, бороться за лидерство и завоёвывать место под солнцем? Книга Роберта Грина «48 законов власти» прольёт свет на тёмные уголки познаний вашего мозга. Я бы рекомендовал её всем без исключения, естественно каждой девушке тоже стоит её прочитать. Ведь романтический союз нередко становится полем для сражений, а значит вы должны понимать кто и как пытается вами манипулировать. Чтобы получить контроль и власть.

Обмани меня, если сможешь

Ежедневно, только в России, совершается 8 миллионов звонков с целью мошенничества. Средняя сумма похищенных средств в сутки превышает 100 миллионов рублей и никто не может ничего с этим поделать. Системы безопасности банков не справляются с проблемой утечки данных, правоохранительная система разводит руками, признавая своё бессилие перед лицом врага. Единственный человек, способный защитить вас от хитрых жуликов, это вы сами. Но для этого необходимо знать о всех уловках и слабостях собственной психики.

Книга Роберта Чалдини «Психология влияния» гарантированно ответит на все ваши вопросы. Многолетнее изучение воздействия на сознание было детально расписано в одной единственной книжке, которая мгновенно стала бестселлером. До сих пор её регулярно дополняют и переиздают, поэтому даже если когда-то давно вы читали психологию влияния, есть смысл сделать это снова. Найдите свежий вариант.

Вместо итога

Можно перечислить ещё около десятка книг, которые точно будут полезны каждой женщине, но многие из них на любителя. Перечисленные авторские труды признаны аудиторией и регулярно входят в подборки самых продаваемых. Это то с чего стоит начать чтение развивающих книг. Конечно я, как автор трёх работ, хочу порекомендовать вам и свои материалы. В первую очередь это «Я знаю как будет лучше для тебя«. В ней собрана выжимка из лучших статей за последние несколько лет, там всё об отношениях без насилия, абьюза и манипуляций. Обязательно ознакомьтесь. До связи!