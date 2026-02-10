Какие антитренды в макияже портят ваш образ?

В мире бьюти, как и в моде, постоянно что-то меняется. То, что еще вчера было на пике популярности, сегодня может оказаться совершенно неактуальным и даже испортить ваш образ. Именно это и есть антитренды в макияже – приемы и средства, которые когда-то считались стильными, но со временем потеряли свою актуальность и уже не украшают лицо, а совсем наоборот. Отслеживать их очень важно, чтобы выглядеть свежо, современно и гармонично. Ведь макияж призван подчеркивать вашу естественную привлекательность, а не скрывать её под слоями косметики или устаревшими техниками.

Порой мы цепляемся за привычные способы накраситься, даже не замечая, что они уже давно вышли из моды. Важно помнить, что бьюти-индустрия постоянно развивается, предлагая новые, более удачные продукты и техники. То, что было хорошо для подиумных показов или тематических фотосессий, в повседневной жизни часто выглядит искусственно и неуместно. Пришло время пересмотреть свой подход к макияжу и попрощаться с теми элементами, которые мешают вам сиять.

Какие брови больше не в моде?

Помните времена, когда брови рисовались так, будто их чертили по линейке? Четкие, графичные линии и плотный, яркий пигмент создавали эффект «нарисованных» бровей, которые было видно издалека. Это был так называемый «зловещий мейк», который делал лицо грубым и хмурым, лишая его естественности. Многие девушки старались сделать брови максимально широкими и контрастными, что часто приводило к неестественному и даже агрессивному виду.

К счастью, эти времена прошли. Сегодня в тренде натуральность и легкая небрежность – «брови подростка». Они тоже густые и выразительные, но при этом имеют мягкий изгиб и абсолютно никаких резких контуров. Добиться такого эффекта можно с помощью меньшего количества привычных средств или даже долговременной укладки. Цель – подчеркнуть естественную форму бровей, а не перерисовать их заново.

Почему матовый тон кожи – это “штукатурка”?

Наверняка многие девушки помнят, как стремление к идеально матовой коже приводило к эффекту «маски» на лице. Полностью матовая текстура тонального крема, особенно нанесенная в несколько слоев, подчеркивала все недостатки кожи, предательски забивалась в мелкие морщинки и делала лицо похожим на «штукатурку». Такой макияж лишал кожу естественного сияния и свежести.

Сейчас в моде молодая, сияющая кожа. Чтобы добиться такого эффекта, достаточно использовать легкие кремовые текстуры с сатиновым финишем. В этом поможет и хайлайтер, но его следует применять с осторожностью и в умеренных количествах, нанося под тонкий слой крема. Цель – создать иллюзию здоровой, увлажненной кожи, которая светится изнутри, а не выглядит скучно и плоско.

С чем связан уход контрастного смоки айс?

Вечерний макияж тоже претерпел изменения. Драматичная дымка на глазах с резкими переходами от светлого оттенка к почти черному, или так называемый «контрастный смоки айс», остался в прошлом. Такой мейкап часто выглядел неопрятно, неумело и даже искажал естественную форму глаз, создавая ненужную драматичность.

Теперь для создания томного и глубокого взгляда рекомендуется подбирать тени из одной цветовой гаммы – например, красной, коричневой или серой. Главное правило – хорошенько растушевать границы между оттенками, чтобы добиться плавного перехода и мягкой дымки. Если растушевка дается с трудом, можно вовсе сделать акцент на глаза с помощью одного цвета – монохромный макияж сегодня в тренде и выглядит очень стильно.

Чем плохи густо накрашенные ресницы?

Было время, когда слипшиеся ресницы, похожие на «паучьи лапки» или ресницы Твигги, считались модными. Однако такое обилие туши делало взгляд уставшим, глаза визуально сужались, а тяжелые ресницы часто осыпались к концу дня, создавая неаккуратный вид. Это зрелище было далеко не из приятных, и многие девушки постоянно пытались поправить и разделить эти «паучьи лапки».

К счастью, сегодня в моде натуральность. Одного взмаха щеточки достаточно, чтобы подчеркнуть естественную красоту ресниц. Цель – придать им объем и длину, но при этом сохранить их пышность и пушистость, без эффекта склеивания. Натуральные ресницы выглядят свежо, молодо и гораздо более привлекательно.

Почему помада в тон кожи больше не актуальна?

Ещё один странный антитренд, который, к счастью, ушел в прошлое, – это незаметные губы. Их закрашивали телесными помадами, очень светлыми блесками или даже простым тоном. Считалось, что яркий акцент в макияже должен быть только один, и губы часто оставались бледными и почти незаметными. В результате девушки нередко выглядели болезненно, а порой даже жутко, поскольку губы сливались с цветом лица.

Нюдовые оттенки помад по-прежнему в тренде, но теперь их рекомендуется подбирать в тон губам или в гармонии с тенями на глазах. Это выглядит куда более свежо, гармонично и естественно. Главное – избежать эффекта «маски на живом лице» и придать губам легкий, но заметный оттенок, который подчеркнет их природную красоту.

В чем агрессия темной матовой помады?

Любовь к темным матовым помадам, которая когда-то была так популярна среди визажистов и смелых модниц, практически сошла на нет. И это к лучшему! Матовая помада, особенно темного оттенка, выделяла все шелушения, складки и трещинки на губах. Кроме того, мрачные оттенки визуально уменьшали объем губ и могли прибавить возраста даже юным красавицам, создавая слишком агрессивный и vamp-образ.

Сегодня актуальны помады с сатиновым или глянцевым финишем. Такие текстуры, даже в темном цвете, будут смотреться гораздо соблазнительнее, сочнее и свежее. Они не только сглаживают мелкие несовершенства, но и визуально увеличивают объем губ, придавая им здоровый и ухоженный вид. Пришло время попрощаться с излишней мрачностью и выбрать более сияющие и живые акценты на губах.